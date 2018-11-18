Раскольники и штурмовики: на Украине напали на церковь

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины десятки радикалов попытались ворваться в резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Причиной штурма стало то, что Ефрем сохранил верность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Как сообщили в УПЦ, один из участников налета на резиденцию представился как сторонник запрещенной в России группировки «Правый сектор» (организация запрещена в России) и заявил, что не является религиозным человеком.

«Другой участник признался, что «в теме», но — «за свободную Украину». Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — говорится в заявлении УПЦ.

Сторонники автокефалии для УПЦ самопровозглашенного Киевского патриархата выкрикивали лозунги в поддержку «предоставления томоса Украине» и пытались выломать двери здания.

Кроме того, радикалы принесли плакаты с лозунгами в поддержку автокефалии УПЦ КП и развесили их на воротах и заборе митрополичьей резиденции. При этом сотрудники полиции наблюдали за «штурмом», однако никаких действий по отношению к манифестантам не предпринимали.

Религиозное напряжение на Украине становится все сильнее – буквально накануне, 17 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) начали приглашать епископов канонический УПЦ МП «на беседы».

Как сообщает ФАН, об этом сообщил глава юридического отдела религиозной структуры протоиерей Александр Бахов в своем фейсбуке. По мнению Бахова, в связи с последними событиями вокруг УПЦ вызов епископов в СБУ не стал большой неожиданностью. Однако он отметил, что в законе отсутствует такая форма общения, как разговор или беседа.

«Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о боге будут говорить», — заявил Бахов, посоветовав священникам УПЦ требовать от сотрудников СБУ официальную повестку и приходить с адвокатом.

При этом инициатива Константинопольского патриархата предоставить УПЦ КП автокефалию тоже вызывает недовольство у украинцев. 15 ноября вход в Андреевскую церковь в Киеве закидали «коктейлями Молотова», передает НСН.

Об этом сообщил глава информационного управления неканонического Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря). Здание храма в результате нападения не пострадало, заявили в Нацполиции Киева.

По предварительным данным, в атаке приняли участие двое неизвестных в масках. Охранники не могли самостоятельно задержать злоумышленников, которые использовали газовые баллончики и сбежали с места преступления. Зоря уже поспешил обвинить в это вылазке «приспешников Москвы», однако не представил никаких подтверждений этой версии.

За два дня до этого Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ пришел к выводу, что Константинопольский патриархат «грубо» нарушил канонические правила, когда предоставил Украине право на автокефальную церковь. Также епископы посчитали данное решение Константинополя «деструктивным».

Сейчас на Украине есть три действующие православные церкви: каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В середине января 2015 года «Украинская социологическая служба» опубликовала результаты исследования: согласно им, в большей части украинских регионов к УПЦ МП относят себя более 20% украинцев, 44% объявили себя прихожанами УПЦ КП, и 11% — членами Украинской грекокатолической церкви.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

Вселенский Константинопольский патриархат инициировал процесс подготовки к автокефализации УПЦ еще в апреле, когда Верховная рада Украины поддержала обращение президента Порошенко к патриарху Филарету. В поддержку автокефалии выступили 268 депутатов Рады, превысив кворум на почти 40 мандатов.

Автокефальная церковь в современном понимании есть поместная православная церковь с признанной за нею территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви.

Как отмечается, в Русской православной церкви считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия. Есть серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к вспышкам насилия и религиозной войне.