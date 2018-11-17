Гей, враг и ученица: кто придет на смену Меркель

Политическая карьера канцлера Германии Ангелы Меркель находится на закате. Это стало очевидно еще осенью 2017 года, когда после выборов в бундестаг стало понятно, что сформировать правительственную коалицию будет непросто. Затем последовала череда скандалов, как внутри блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз), так и внутри правительственной коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) осталась буквально «за бортом» во время кризисной ситуации в процессе обсуждения миграционной политики ФРГ.

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Последние выборы в германских землях также демонстрируют неуклонное снижение рейтингов правящих в Германии сил. Поэтому неудивительно, что социологические службы фиксируют снижение уровня доверия населения к правительству. Итог не вызывает удивления — Меркель уже заявила, что не будет продолжать находится на посту председателя ХДС (срок ее полномочий истекает в декабре).

Тем не менее, жители Германии больше не хотят видеть Меркель во главе государства, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Insa по заказу издания Bild.

Примерно две трети опрошенных (62,2%) считают, что Ангела Меркель должна передать полномочия канцлера будущему лидеру правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) уже в начале 2019 года.

О том, что Меркель не станет баллотироваться на пост председателя ХДС на съезде в декабре, стало известно 29 октября. Тогда же она заявила, что несмотря на уход с поста председателя партии, хочет сохранить за собой должность канцлера вплоть до 2021 года, после чего не будет участвовать в выборах. При этом, как правило, канцлер ФРГ и председатель правящей партии — это один человек. К тому же, сама Меркель неоднократно заявляла, что председательство в правящей партии и пост канцлера неразрывно связаны.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что предстоящие выборы нового председателя партии пройдут в особой атмосфере.

«В партии, безусловно, существует большое недовольство Меркель, оно уже привело к резкому снижению рейтингов и к тому, что впервые за многие последние годы в партии стало несколько кандидатов на должность руководителя.

Предыдущие выборы были безальтернативными, и фаворит партийного руководства избирался на должность руководителя партии без каких-либо волнений. Сейчас будет не так», — рассказал эксперт.

На должность руководителя ХДС, который впоследствии может стать канцлером Германии, претендуют три основные фигуры.

Это экс-глава фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан. «Газета.Ru» рассказывает о каждом из них.

Wikimedia Фридрих Мерц, Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Йенс Шпан

Йенс Шпан: из молодежного крыла — во власть

С 2015 по 2018 год Йенс Шпан занимал пост заместителя министра финансов. Среди претендентов на кресло председателя партии он — самый молодой, ему 38 лет. В 15 лет Шпан вступил в молодежное крыло ХДС, а когда ему было всего 22 года, был избран в бундестаг 15-го созыва. После чего избирался в парламент 16-го и 17-го созывов.

О своем намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя консерваторов политик заявил в конце октября.

Еще в 2016 году британская газета The Guardian назвала Шпана преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера. Тогда издание отмечало, что Меркель, открыв мигрантам путь в Европу, создала в бундестаге место для своего политического оппонента, которым и стал Шпан. Именно он был в числе первых, кто открыто критиковал канцлера и требовал серьезных кадровых изменений в партии.

В то время как Ангела Меркель открывала двери для сирийских беженцев, Шпан выступал за частичный запрет на ношение паранджи. Он завоевывал популярность среди немцев своими высказываниями, что Германия не подходит для тех, кто заставляет своих жен носить паранджу или никаб.

Политик заявлял при этом, что не отказывается от помощи беженцам, однако необходимая поддержка должна быть правильно организована.

«Но нам следовало раньше дать понять, что это исключительная ситуация. Мы все недооценили силу того, как мобильные телефоны и социальные сети могут повлиять на продвижение мигрантов», — говорил Шпан.

Примечательно и то, что Шпан, претендующий на лидерство среди консерваторов, является открытым геем. В 2017 году после легализации однополых браков в Германии он вступил в брак с журналистом Даниэлем Функе. Политик не считает, что сексуальная ориентация может помешать его карьере. По его словам, Германия — продвинутая страна, при этом, Шпан высказывал опасения о влиянии культуры ислама на сложившиеся на Западе ценности.

«Но больше всего я боюсь, что эта новая открытость теперь под угрозой — со стороны очень консервативной формы ислама и ультраправых, противодействующих иммиграции — и что нам придется бороться изо всех сил для того, чтобы сохранить ее», — заявлял политик.

Однако руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов заявил, что сексуальная ориентация Шпана является немаловажным фактором для дальнейшего развития его политической карьеры.

«У Йенса Шпана все хорошо, кроме его ориентации. Я высказываю мнение своих немецких коллег. Когда я спросил, почему не Шпан, мне немцы сказали, что однополо-ориентированного канцлера в Германии еще не было.

Премьер-министры были на уровне земель. Но вот на федеральном уровне, наверное, в консервативной партии это будет сложно сделать. Потому что все-таки и Меркель, и все другие всегда высказывались за консервативные ценности. И однополые браки пролоббировали социал-демократы, а не христианские демократы», — рассказывает эксперт.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр: мини-Меркель

Аннегрет Крамп-Карренбауэр считается доверенным лицом Ангелы Меркель. Она выросла в консервативной католической семье и вступила в ХДС в возрасте 19 лет. Свою политическую карьеру Крамп-Карренбауэр начала в 29 лет, сейчас ей 56 лет.

В 2018 году она была избрана генсеком ХДС, набрав 98,9% голосов делегатов съезда. В 2000—2007 годах Крамп-Карренбауэр занимала пост министра внутренних дел, семьи, по правам женщин и спорта в правительстве земли Саар, позднее — министра образования, семьи, по правам женщин и культуры. В 2009—2011 годах Крамп-Карренбауэр служила министром труда, семьи, по социальным вопросам, профилактики и спорта. А когда премьер-министр Саара Петер Мюллер заявил о своей отставке с должности главы правительства и с поста председателя земельного отделения партии, то предложил на свое место кандидатуру Крамп-Карренбауэр.

Среди трех основных кандидатов ее политические взгляды наиболее схожи со взглядами нынешнего канцлера.

«Крамп, безусловно, является кандидатом от Меркель она ее продвигала на эту должность, и она будет использовать весь партийный аппарат, чтобы Аннегрет стала руководителем партии.

Для Меркель это вопрос принципиальный. Крамп себя всегда позиционирует как ее ассистент, как ее ученик. Пока Крамп будет руководить партией, Меркель будет свободно руководить правительством, между ними не будет никаких разногласий», — рассказывает Брутер.

Правда, Крамп-Карренбауэр более консервативна, чем Меркель. Основой партийной идеологией она называет «христианское представление о человеке».

Если Йенс Шпан опасается, что толерантность в Германии под угрозой, то Аннегрет Крамп-Карренбауэр в 2017 году выступила против легализации однополых браков. В одном из своих интервью она заявила о недопустимости приравнивания партнерских отношений, которые не предполагают большой ответственности, к законному браку. Более того, Крамп-Карренбауэр — сторонница введения строгих правил абортов.

По всем же основным вопросам, она разделяет политику Меркель и, более того, считается ее доверенным лицом, что, по словам Белова, помешает ей в борьбе за должность председателя партии.

«За ней явно стоит фигура Меркель. Это ей помешает. Она не получит дополнительных голосов. Меркель не может пролоббировать своих людей. На сегодня ее поддержка, наверное, больше минус.

Поэтому она и сказала, что никого не поддерживает. Это ее официальное заявление. Но Карренбауэр будут всегда ассоциировать с Меркель, потому что она ее рекомендовала на пост генерального секретаря. К тому же она менее харизматична. Сложно представить, что она может повести за собой», — рассказывает Белов.

В 2015 году Карренбауэр поддержала канцлера в решении принять рекордное число беженцев. В то же время генсек ХДС неоднократно подчеркивала, что мигранты должны соблюдать немецкие законы. Она придерживается введения более жестких мер в отношении тех беженцев, кто намеренно скрывает свое происхождение. Также политик выступает за последовательное выдворение из страны всех, кому отказали в предоставлении убежища.

Фридрих Мерц: давний враг Меркель

Интересно, что третьим основным кандидатом на пост председателя ХДС называют Фридриха Мерца, бывшего лидера фракции консерваторов в бундестаге. Среди трех фаворитов он — самый старший, сейчас Мерцу 62 года. Он точно не является сторонником Ангелы Меркель, но, в отличие от Йенса Шпана, противостоит канцлеру с давних времен.

В 2000 году сегодняшний председатель бундестага Вольфганг Шойбле покинул должности главы ХДС и руководителя парламентской фракции. Именно в тот момент в большую политику вступил Фридрих Мерц, возглавивший объединенную фракцию консерваторов.

Ангела Меркель в то же время возглавила партию. Противоречия между политиками выразились почти сразу. Меркель активно смещала партию в левую часть политического спектра, в то время как Мерц выступал за сохранение консервативных ценностей. Кроме того, политик запомнился своими высказываниями о немецкой идентичности.

В 2002 году Меркель заняла должность председателя фракции ХДС, сместив Мерца. А спустя два года политик покинул должность ее заместителя.

«Безусловно, она считала его потенциальным конкурентом, и она поспособствовала тому, чтобы он на долгие годы вообще ушел из политики», — рассказал Брутер.

Противоречия между Меркель и Мерцем в основном касаются вопросов экономики, бюджетного планирования, налогов, а также ориентации германской экономики на экспорт.

Известно, что Фридрих Мерц выступал с критикой реформы здравоохранения Меркель, а также в противовес канцлеру выступал за общеевропейскую бюджетную политику и общий рынок труда.

После отставки Фридрих Мерц ушел из политики и занялся адвокатской деятельностью в Дюссельдорфе. Выходя из политической игры, он заявил, что не может соглашаться с «социал-демократизацией» ХДС.

В политике Мерц акцентировал свое внимание на финансовой стороне. Известно, что он сторонник социально-рыночной экономики. Политик активно поддерживает средний бизнес и выступает за сокращение социальных пособий. Мерц является фаворитом деловых кругов Германии. В понедельник, 29 октября, когда появились сообщения о его возможном выдвижении на пост председателя ХДС, курсы акций на немецкой бирже подскочили.

Также Мерц призывает к разработке генной инженерии и использованию ядерной энергии. По его словам, проблемы с продовольствием в мире не могут быть решены только путем органического сельского хозяйства.

Владислав Белов считает, что именно у Мерца больше всего шансов одержать победу в борьбе за кресло председателя партии.

«Профессионал, экономист. Уже имел, в свое время, попытку вхождения в политику, госпожа Меркель его убрала», — отметил эксперт. Кроме того, по его мнению, тот факт, что Меркель в начале 2000-х выступала в роли противника Мерца, только сыграет ему на руку в этот раз.

Многие эксперты и журналисты уверены: если Фридрих Мерц займет кресло председателя ХДС, то дни Меркель на посту канцлера будут сочтены. Таким образом, политик возьмет реванш за события в начале XXI века.

Как утверждает Брутер, назначение Шпана или Мерца будет означать принципиальный слом нынешней модели кабинета.

«Безусловно, и Мерц, и Шпан будут использовать внутрипартийное недовольство как тот фактор, который поможет им если не выиграть, то показать значительный результат. Тогда им удастся сориентировать партийное руководство в значительной степени на то, чтобы после ухода Меркель сдвинуть позицию в их сторону, — рассказывает эксперт.

— Они будут делать все, чтобы Меркель ушла. Они могут принципиально изменить политику партии и Меркель будет вынуждена либо проводить их политику, либо покинуть пост канцлера. Это очень важный вопрос для германской политики, потому что именно партия в данном случае определяет политику кабинета, а не наоборот. Если Шпан или Мерц станут руководителями партии, они будут настаивать на том, что Меркель должна выполнять их волю. А Меркель, конечно, этого делать не хочет».