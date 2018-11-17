Азовское море: Киев угрожает Москве

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко пообещала жесткий ответ на возможное перекрытие Россией Азовского моря, о чем, стоит отметить, говорилось Москвой на фоне беспричинного задержания судов украинскими силовиками, передает ФАН.

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«Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушениях России международной конвенции по морскому праву. Украина намерена подать еще несколько исков в международные суды. Обязательной будет реакция СБУ Украины, пограничников», — добавила политик.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин указал, что даже сами украинцы прекрасно осознают реальный военный потенциал своего государства, передает RT.

«Украина по любому поводу готова на словах на жесткую реакцию. Что касается дипломатических демаршей, Россия к ним привыкла и не обращает особого внимания, потому что не верит в объективность Запада, который их предпринимает. Тем, кто делает эти заявления, надо понимать свои возможности. А они мизерные», — сказало депутат.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о задержание Украиной 15 судов за то, что они посещали порты Крыма. По его словам, российские власти внимательно следят за ситуацией. Вместе с тем на данный момент неизвестно, есть ли среди задержанных судов российские корабли, передает НСН.

«В строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно,

могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также пояснил, что российские пограничники, проверяющие в Азовском море украинские суда на пути следования в порты Мариуполя и Бердянска, действуют в рамках международных законов.

«Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия — они допустимы», — сказал Песков.

А член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал на возможное перекрытие Азовского моря.

«Да, мы способны буквально в считанные минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что российскую сторону «буквально толкают» на ответные действия, а Украина своими поступками «реально разрывает» соглашение между странами по совместному пользованию Азовским морем.

В тот же день заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид и обсудил растущее военное присутствие Украины в Азовском море.

Дипломат рассказал, что он обсудил со Шмид заявления украинских властей об Азовском море, в частности, их намерение создать военную базу в Бердянске. По словам замглавы МИДа,

украинская сторона «искусственно раздувает милитаризацию моря».

«Договорились по этому поводу обмениваться сведениями и статистикой с тем, чтобы вывести на чистую воду те силы в Киеве, которые пытаются искусственно создать в Азовском море и Керченском проливе новую международную проблему», — подчеркнул Карасин.

При этом, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев «ничего не получит», если денонсирует договор с Россией о совместном использовании Азовского моря.

«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, кроме новых проблем», — детализировала дипломат.

Она добавила, что в этом случае Киев может спровоцировать «новый территориальный спор с Москвой» по вопросу делимитации Азовского моря. Зеркаль подчеркнула, что если Украина будет настаивать на необходимости денонсации договора, то «только подтвердит позицию россиян относительного того, что это соглашение действует».

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко также выразил мнение, что Украине не стоит разрывать договор о совместном использовании Азовского моря с Россией.

«Мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», — подчеркнул парламентарий, при этом призвав наращивать мощь морской группировки военно-морских сил Украины в Азовской акватории.

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.