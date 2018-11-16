«Слава Богу, не заболел»: Путин зашел в аптеку в Петербурге

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 ноября, провел на петербургском заводе «Герофарм» выездное совещание о мерах по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения россиян. После совещания глава государства заехал в одну из аптек города, передает ФАН.

Реклама

«Мы ехали с совещания, я предложил остановиться», — объяснил свой неожиданный визит Путин.

Президент поинтересовался, есть ли в наличии жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты по доступным ценам.

Заведующая аптекой Ольга Новикова рассказала Путину, что в продаже есть все лекарства из перечня жизненно важных.

На выходе из аптеки президента встретили петербуржцы, они поинтересовались его здоровьем. Путин ответил, что «слава Богу» не заболел. Его сопровождал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

На самом же заседании под руководством президента обсуждались проблемы доступности медикаментов для населения, механизмы контроля качества лекарственных средств, практика региональных закупок препаратов для льготных категорий граждан.

Глава государства подчеркнул: повышение качества и

продолжительности жизни граждан является одной из ключевых целей развития страны.

«Со многими из недугов, даже самыми опасными, сейчас можно успешно бороться — прежде всего, благодаря передовым медицинским технологиям и новым поколениям лекарственных средств. А наука, биотехнологии, действительно, очень быстро развиваются», — указал президент России.

Он добавил, что за последние шесть лет в России было зарегистрировано почти три тысячи отечественных лекарственных препаратов, полностью отвечающих критериям качества и безопасности.

«В целом на лекарственное обеспечение в нашей стране ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей бюджетных средств, и нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются и позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты», — рассказал Путин.

Четыре дня назад Путин призвал к предотвращению закупок лекарств по завышенным ценам.

Глава Минздрава Вероника Скворцова на совещании президента с кабмином сообщила, что до 2020 года с регионами разработан план план подключения региональных централизованных сегментов подсистемы управления льготным лекарственным обеспечением к информационной аналитической системе, что позволит регионам самостоятельно регулировать процесс закупки лекарств.

«Вы в начале сказали, что основная задача (информационной аналитической) системы предотвращения неэффективного расходования бюджетных средств, что важно, но конечная цель — это предотвращение закупок по завышенным ценам. И, соответственно, дальше перекладывания этого на плечи граждан. Эта система должна препятствовать такому негативному развитию событий», — заявил Путин.

По словам Скворцовой, система уже выполняет свою функцию, позволяя снизить стоимость лекарств на 10-15%.

В июне нынешнего года глава государства на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой указал, что России необходимо вновь поднять вопрос о централизованных закупках лекарств, в частности для детей с тяжелыми недугами.

Президент пообещал навести порядок в этой сфере. По словам Путина, необходимо добиться, чтобы такие препараты для детей превосходили по качеству импортные аналоги и одновременно были более доступными для больных, передает НСН.

В ходе беседы с детским омбудсменом президент также отметил, что качество жизни несовершеннолетних должно стать одним из критериев оценки эффективности деятельности региональных руководителей. Путин поручил проработать этот вопрос кабинету министров и администрации президента.

В мае Путин на полях Петербургского международного экономического форума в ходе российско‐японского бизнес‐диалога указал на необходимость обсуждения вопроса признания сертификации иностранных лекарств.

«Можно ли перейти в полном объеме на признание сертификатов по тем лекарственным препаратам, которые выданы иностранными государствами, я не знаю, нужно как-то об этом подумать.

У нас существует своя сертификация, но просто она должна быть более гибкой,

это совершенно точно. Я прошу министра здравоохранения на это обратить внимание», — сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, иностранные компании все больше принимают участие в фармацевтической сфере в Российской Федерации, прежде всего это компании из Европы, но также здесь работают и швейцарские, итальянские, и немецкие компании.

По словам Путина, существует проблема, которая связана с регистрацией лекарственных препаратов, которая занимает полтора года. Президент РФ отметил, что в этом вопросе много бюрократии.