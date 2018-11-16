Задержания судов Украиной: Москва готова ответить

Российские пограничники, проверяющие в Азовском море украинские суда на пути следования в порты Мариуполя и Бердянска, действуют в рамках международных законов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия — они допустимы», — сообщил Песков в ответ на вопрос, задерживаются ли украинские суда в акватории моря по распоряжению Кремля.

Песков также прокомментировал новость о задержание Украиной 15 судов за то, что они посещали порты Крыма. По его словам, российские власти внимательно следят за ситуацией. Вместе с тем на данный момент неизвестно, есть ли среди задержанных судов российские корабли.

«В строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — заявил пресс-секретарь президента.

Накануне Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Сингапуре прокомментировал ситуацию в Азовском море, при которой украинские погранслужбы задерживают российские корабли за то, что они заходят на территорию Крыма. Полуостров стал частью российской территории по итогам референдума весной 2014 года, однако Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Согласно действующим соглашениям между Россией и Украиной, рыбаки могут промышлять в любой части Азовского моря, напомнил президент. Единственное ограничение — нельзя заходить в территориальные воды другой страны. В связи с этим задержание российских моряков, которые посещали Крым, является незаконным, отметил Путин.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что в ответ на действия Украины по задержанию российских судов Москва будет вынуждена также ужесточить свою позицию. По его мнению, такая ситуация не принесет выгоды ни одной из сторон. При этом задержание 15 судов за заходы в крымские порты — «явно провокация», отмечает Олейник.

«Порошенко пытается втянуть Россию в конфликт, он ему нужен, он буквально стянул все силы в районе Донбасса, Азовского моря. Почему? Потому что приближаются выборы, которых он не хочет. Он понимает, что есть проблема. Введение военного положения, попытка разжечь более острую фазу конфликта, безусловно, дает ему основания перенести эти выборы. А ему лишь бы день продержаться и ночь простоять. Это осознанная провокация, а заокеанские покровители поощряют такие действия», — пояснил он в эфире НСН.

Весной этого года украинские пограничники задержали рыболовное судно «Норд». Все десять членов экипажа имели при себе только российские паспорта, однако в Киеве заявляли, что моряки являются украинскими гражданами.

Адвокат членов экипажа указывал, что госпогранслужбе так и не удалось доказать в судебном порядке, что моряки с «Норда» являются гражданами Украины. По этой причине осенью всех моряков судна удалось обменять на семь украинских моряков.

При этом капитан траулера — Владимир Горбенко — по-прежнему находится на территории Украины, где его обвиняют в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». По этой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Само судно было передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом заявили в пресс-службе так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым». Как пояснили в ведомстве, российский траулер является вещественным доказательством в уголовном производстве.

В августе этого года украинские береговые власти арестовали нефтеналивной танкер «Механик Погодин», принадлежащий российской компании «В.Ф. Танкер». На борту судна находились 12 членов экипажа. Украинские правоохранители отметили, что строительство судна в 2011 году финансировала компания «ВЭБ-Лизинг», которая сейчас находится под санкциями Киева. Об этом сообщил владелец танкера.

«Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца — компании «В.Ф. Танкер», не входящей в санкционные списки», — отмечается в сообщении на сайте компании-собственника.

После задержания судна заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что «Механик Погодин» заблокирован в порту Херсона на три года.

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя действия властей республики в Азовском море, заявил, что Киев следует «отогнать соседа от берегов». При этом, считает он, эти действия неоправданны и неэффективны.

«Это надуманная, чрезмерная политическая эскалация, которая даже теоретически не способна принести Киеву хоть какие-то дивиденды. Поэтому все воинственные заявления политического и военного руководства Украины не более чем фигуры речи, пустые угрозы», — отметил Белашко в беседе с ФАН.