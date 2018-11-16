Раздел Курил: американцев не пустят на острова

Японский премьер Синдзо Абэ в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным на саммите АСЕАН дал обещание не размещать военные базы США на южных островах Курильской гряды в случае, если Москва согласится передать эти территории Токио. Об это пишет газета Asahi Shimbun.

Издание напоминает, что Совместная советско-японская декларация 1956 года предполагает, что если стороны подпишут мирное соглашение, то Японии достанутся острова Хабомаи и Шикотан.

Однако позже Токио настаивал на передаче Японии всех четырех островов, включая Итуруп и Кунашир.

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Высокопоставленные источники также сообщили изданию, что, согласно договоренностям Японии и США, американские военные могут находиться на всей территории страны. Однако, добавили они, без специального разрешения японских властей американские военные силы не могут наращивать свое присутствие.

Абэ заявил, что надеется решить территориальный спор между Россией и Японией и ускорить заключение мирного договора, передает японское агентство Kyodo. По словам японского лидера, данную проблему стороны могут решить на основе доверия.

«Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остающейся нерешенной 70 послевоенных лет, и не оставим ее последующим поколениям. Мы обязательно положим ей конец, мы с президентом полностью разделяем это желание», — заявил Абэ.

Абэ, который остается на своем посту до 2021 года, серьезно настроен решить курильский вопрос до конца срока своих премьерских полномочий.

«В этом плане он делает ставку на президента России Владимира Путина, полагая, что в нынешних российских реалиях только он способен пойти на какие-то уступки Японии и искать компромисс по этому вопросу», — поясняет в разговоре с «Газетой.Ru» логику японского премьера руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.

Именно поэтому Абэ регулярно встречается с российским президентом. Во время последней их встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин предложил японскому коллеге подписать мирный договор уже до конца 2018 года, а с территориальными спорами разобраться позже. Однако это противоречит японской позиции: сначала острова — потом договор.

Путин неоднократно заявлял, что вначале Москва ждет подписания мирного договора, а затем готова обсуждать судьбу островов Курильской гряды. По итогам Второй мировой войны эти территории, ранее находившиеся в юрисдикции Японии, отошли СССР.

После подписания мирного договора Советский Союз в качестве жеста доброй воли говорил о возможности передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан.

В тексте декларации говорилось: «Идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, [Москва] соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан (Шикотан. — «Газета.Ru») с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР и Японией».

Стоит отметить, что в 1956 году обе палаты японского парламента ратифицировали договор, однако Токио отказался его выполнять.

Впрочем, первый сигнал о том, что передача островов Японии не может быть осуществлена, дал именно Советский Союз.

В записке в адрес правительства Японии в январе 1960 года представители СССР указали, что Япония, разместив у себя на территории военные базы, нарушает условия договора о передаче островов. В записке говорилось, что, соглашаясь на передачу островов, СССР учитывал национальные интересы Японии и миролюбивые намерения страны. А эти намерения поставили под сомнения американские войска, которые появились в Японии на постоянной основе.

Для широкой общественности ситуацию объяснила газета «Правда». В ней появилась статья, в которой утверждалось: военный договор Японии с США направлен против СССР, и, если острова будут переданы, на них вполне можно будет разместить новые американские базы. «Правда» писала, что острова передадут Токио только после вывода войск США и подписания мирного договора с СССР.