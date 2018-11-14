Обама, Клинтон, Блумберг: кого выставят против Трампа

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон по-прежнему пользуется симпатией части демократов — в основном женщин и представителей афроамериканского населения, которым близки ее взгляды и ценности. Несмотря на то что спустя год после своего поражения на президентских выборах Клинтон заявила, что в президенты больше не пойдет, достаточно значительная доля ее сторонников уверены в обратном.

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В понедельник, 12 ноября, два представителя Демократической партии Марк Пенн и Эндрю Штейн опубликовали статью в деловой газете The Wall Street Journal, в которой заявили, что

Клинтон обязательно попробует еще раз поучаствовать в битве за Белый дом.

Авторы, один из которых в прошлом был советником Клинтон, заявили, что она «не была бы собой», если бы не продолжила бороться за президентское кресло. «Она не позволит, чтобы такая небольшая помеха, как два оглушительных поражения, встали бы на ее пути в Белый дом», — говорится в статье.

Первый раз Клинтон — тогда сенатор от штата Нью-Йорк — пыталась выдвинуться в президенты США в 2008 году, однако проиграла праймериз Демократической партии Бараку Обаме. После того как Обама был избран главой Белого дома, Клинтон стала работать в его администрации Госсекретарем.

В 2016 году, став кандидатом от Демократической партии, она проиграла нынешнему президенту Дональду Трампу, который вел достаточно агрессивную кампанию. При этом, проиграв конкуренту по числу «выборщиков», Клинтон опередила Трампа по числу голосов — она набрала на 2% больше.

Большее количество выигранных голосов Клинтон стала использовать как возможность убеждать американцев, что она «проиграла несправедливо», отмечает Юрий Рогулев, глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта. Однако в период предвыборной кампании 2016 года у Клинтон был достаточно большой антирейтинг, практически сравнимый с антирейтингом Трампа. К тому же, напоминает Рогулев, многие избиратели демократов воспринимали ее как «ставленницу» Уолл-стрит. При этом эксперт отмечает, что

у Клинтон «амбиций больше, чем реальных возможностей».

В свою очередь, сторонник Трампа Грег Вайнер полагает, что возможности у Клинтон есть, так как аппарат Демократической партии находится в «руках ее и Билла Клинтона». Однако он обращает внимание, что, хотя Клинтоны обещали проехать по стране после победы демократов в нижней палате американского конгресса, они пока этого не сделали.

Среди негативных факторов, которые будут оказывать влияние на Клинтон, ее возраст (в 2020 году ей будет 73 года), а также состояние ее здоровья, перечисляет Вайнер.

Он указывает, что о проблемах Клинтон со здоровьем говорилось много во время предвыборной кампании 2016 года. Специалист отмечает, что в последнее время «пошла вниз» и популярность супруга Клинтон — экс-президента Билла Клинтона, и это будет негативно сказываться на образе Хиллари. «Билл может стать тем скелетом, который выпадет из шкафа», — предупреждает Вайнер.

К слову, отношения супругов всегда были достаточно сложными. Как рассказывала «Газете.Ru» бывшая подруга Клинтона Долли Кайл, Билл иногда называл супругу «моя тюремщица»: «Я думаю, что их отношения с самого начала были основаны на политическом партнерстве. Хиллари понимала, что она может использовать его, чтобы въехать в Белый дом», — рассказывала Кайл, которая имела романтические отношения с Клинтоном в то время, когда тот был губернатором Арканзаса.

Президент Трамп пока не отреагировал на возможные слухи о потенциальном участии Клинтон в выборах — 2020, однако еще в октябре 2017 года он написал в своем твиттере: «Меня спросили, будет ли жуликоватая Хиллари участвовать в выборах 2020 года. Мой ответ был: «Я надеюсь», — написал президент США.

Трамп и его сторонники считают, что в случае выдвижения Клинтон в президенты, действующий глава Белого дома сможет победить ее, как и в прошлый раз, однако те, кого раздражает Трамп, могут проголосовать за Клинтон, даже если не являются ее сторонниками. Есть и те, кто видит в ней системного профессионального политика, который сможет снизить градус противостояния в американском обществе, а также наладить отношения США и Европы.

При этом, если Клинтон все же решит бороться за пост президента, ей будет чрезвычайно тяжело отстаивать в СМИ свою повестку, которая будет теряться на фоне «провокационных» заявлений Трампа, считает бывший пресс-секретарь президентской кампании Клинтон Брайан Феллон.

Проигрывая Трампу в агрессивном напоре, Хиллари пытается завоевать внимание аудитории с помощью юмора. Она известна умением пошутить

и недавно даже появилась в ремейке ситкома «Мерфи Браун». В телешоу она появилась под именем «Хилари» — с одной «л». Ее героиня пожаловалась, что ее постоянно принимают за бывшего кандидата в президенты.

Согласно сценарию, Хилари приехала в новое новостное телешоу Мерфи «Мерфи по утрам» на собеседование как соискатель на «позицию секретаря». На вопрос главного героя Мерфи о том, есть ли у нее опыт работы в должности секретаря, «Хилари» ответила, что «на протяжении четырех лет была секретарем в очень крупной организации». «У меня есть опыт работы с электронными письмами», — говорит «Хилари».

Ее слова были намеком на историю с официальной почтой, которую она отправляла с частного почтового ящика. Доследственную проверку в связи с возможным нарушением закона проводило ФБР, однако его тогдашнее руководство в лице Джеймса Коми не нашло причин для возбуждения дела.

Кроме Клинтон, потенциальными кандидатами от демократов на выборах 2020 года могут стать бывший вице-президент США Джо Байден, демократ социалист сенатор Берни Сандерс и даже супруга экс-президента Барака Обамы Мишель. Среди возможных кандидатов и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который недавно вернулся в ряды Демократической партии США.

Большинство из потенциальных соперников Трампа, за исключением Обамы, которая пока не заявляла о своих амбициях, не вызывают энтузиазма у избирателей. Именно этот факт, считает Рогулев из Фонда изучения США имени Рузвельта, помогает Клинтон «держаться на плаву».

«Я очень скептически отношусь к ее шансам. Я считаю, что если демократы ее опять выдвинут, они распишутся в своем полном бессилии», — вторит другой эксперт, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева.

Хотя Клинтон моложе большинства потенциальных кандидатов, американский политический эксперт Крис Силизза отмечает в своем блоге, что она проиграла, несмотря на множество факторов. Уходящий президент-демократ Обама был достаточно популярен, Клинтон потратила большое количество денег, Трамп своими «женоненавистническими» комментариями привлек к ней немало женщин-избирательниц — но она все равно потерпела поражение.