Тайная вечеря Порошенко: что посулил президент

Руководство УПЦ «подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории», — говорится в заявлении церкви, которое было опубликовано на ее сайте.

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До этого глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент сообщил, что Порошенко не приехал на ранее запланированную встречу с епископами канонической Украинской православной церкви.

Встреча с епископатом была запланирована по инициативе Порошенко, однако отменилась в последний момент.

Встреча должна была пройти в Киево-Печорской лавре, На нее прибыли 83 из 90 архиереев, имеющих право голоса.

Вскоре руководитель информационного управления УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря) сообщил, что встреча перенесена в помещение Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

«Мы ждали, что президент приедет на эту встречу, а он не приехал. Блаженнейший (митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий – «Газета.Ru») спросил, кто хочет встретиться с президентом, все ответили, что хотят. Владыка спросил, где мы будем встречаться — для всех очевидно, что церковные вопросы должны решаться на церковной территории. И хотели встретиться здесь», — сообщил изданию «Страна.ua» Владыка Митрофан (Никитин), митрополит Горловский и Славянский.

Из 83 епископов УПЦ МП 82 сказали, что хотят встречаться с Порошенко в Лавре, а не в Украинском доме.

Позже, комментируя сорвавшуюся встречу, Порошенко выразил готовность провести диалог с епископами УПЦ МП. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко уточнил, что Порошенко поставил условие, чтобы место встречи было выбрано им.

Он добавил, что Порошенко хочет, чтобы епископы «из первых уст услышали информацию о его переговорах с Вселенским патриархом».

В итоге вместо встречи с президентом в Киево-Печерской лавре было проведено экстренное заседание Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата, принявший решение созвать Собор епископов УПЦ.

Собор епископов церкви постановил во вторник, 13 октября, что процесс предоставления томоса об автокефалии является «искусственным, навязанным извне» и «не отражает внутренней церковной необходимости».

Также в УПЦ МП приняли решение разорвать отношения с Константинополем.

Собор епископов церкви заявил, что решения константинопольского Синода относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и не имеют никакой канонической силы.

В пояснении УПЦ сказано, что такое решение было принято в связи с вмешательством Константинопольского патриархата во внутренние дела УПЦ, а также принимая во внимание «деструктивную деятельность и грубое нарушение канонических правил Константинополем».

«УПЦ всегда последовательно выступала за исцеление раскола, за восстановление церковного единства, то есть за единую церковь. Однако, восстановление единства Украинского православия не должно означать превращение церкви в элемент политики или пропаганды, поскольку это противоречит природе церкви. Убеждены, что преодоление церковного разделения должно происходить без вмешательства государственных, политических и других внешних сил», — подчеркнули в Синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ.

Мероприятие в Украинском доме также состоялось. Порошенко провел встречу с некоторыми иерархами УПЦ МП, которые поддерживают действия Константинополя и объединение с раскольническими церковными организациями Украины.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко рассказал, что на встрече присутствовали «представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение».

Павленко отметил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом. Известно, что Порошенко хочет поставить во главе единой автокефальной Украинской православной церкви митрополита Винницкого и Барского Симеона. Об этом сообщило ранее украинское издание «Вести».

Как отмечается, Порошенко желает видеть на этой должности «своего» человека, далекого от «непосредственного влияния Варфоломея и Филарета».

Подчеркивается, что число сторонников Симеона в объединительном соборе будет зависеть от того, какое количество епископов удастся вывести из Украинской православной церкви Московского патриархата.

К слову, Симеон является единственным из 83 участников Собора епископов УПЦ МП, прошедшего 13 ноября в Киево-Печерской лавре, который не подписал его постановление.

Ранее Порошенко также потребовал, чтобы представители Русской православной церкви (РПЦ) покинули украинскую территорию. По словам главы государства, представителям РПЦ нечего делать на Украине и следует отправляться «домой, в Россию».

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом в повестке дня — как защитить Российскую православную церковь на Украине», — сказал Порошенко.

В середине октября Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России вопросы внешней и внутренней политики, а также ситуацию вокруг русской православной церкви на Украине.

«Состоялся обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата», — сообщил Песков в беседе с журналистами.

Заседание Совбеза состоялось после того как Синод Константинопольской церкви отменил грамоту 1686 года, по которой Киевская метрополия относилась к юрисдикции Московского патриархата. В Синоде заявили о восстановлении ставропигии Вселенского патрирхата.

Кроме того, Вселенский патриархат снял анафему с раскольника Филарета. После этого Киевский патриархат заявил о планах провести чрезвычайный объединительный собор, в котором примут участие сторонники автокефалии.