Не выдержал чувства вины: Зеехофер ушел вслед за Меркель

Хорст Зеехофер, глава Христианско-социального союза из блока ХСС/ХДС, который возглавляет Ангела Меркель, принял решение уйти с поста председателя партии.

«Я покидаю пост председателя Христианско-социального союза, это решено.

По срокам еще идут некоторые обсуждения, о сроках будет объявлено в течение текущей недели», — заявил он.

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Впрочем, это решение нельзя назвать удивительным. При Зеехофере ХСС впервые за почти 50 лет не смог набрать на выборах в Баварии достаточно количество голосов для формирования правительства большинства.

При этом Христианско-социальный союз, входящий в состав правящей фракции ХСС/ХДС, традиционно считался сильнейшей партией Баварии. С Христианско-демократическим союзом у партии существует своеобразный симбиоз — ХСС активна исключительно в Баварии, в то время как ХДС действует во всех остальных землях Германии. При этом партии не участвуют в выборах на «территории» их союзника. Участие в этой коалиции позволяло ХСС — по сути региональной партии — регулярно получать места в бундестаге и правительстве.

Однако на последних выборах, которые прошли в октябре, ХСС набрал лишь 32,2% голосов.

Еще тогда, после объявления результатов выборов Зеехофер дал понять, что может уйти с поста председателя партии.

«Меня можно критиковать, но я не буду лично участвовать в том, что [итоги выборов] связывают с Хорстом Зеехофером и делают его ответственным за все», — говорил Зеехофер, добавляя, что скорее освободит свой пост, чем позволит делать себя виноватым.

В итоге эта тема так и заглохла, пока скандальное решение покинуть пост председателя ХДС не приняла канцлер Германии Ангела Меркель. После провальных для своей партии выборов в федеральной земле Гессен, которые стали последними в череде неудачных региональных кампаний, канцлер объявила о своем уходе.

При этом Меркель, вопреки сложившейся традиции и собственным убеждениям, согласно которым посты председателя правящей партии и канцлера ФРГ неразрывно связаны, заявила, что она продолжит возглавлять правительство вплоть до 2021 года, когда пройдут новые выборы в бундестаг.

Аналогичный финт, судя по всему, решил сделать Зеехофер. Покидая пост председателя партии, он не намерен расставаться со своим креслом в кабинете Меркель.

«Мой пост главы МВД сохраняется, у меня нет оснований делать заявления на этот счет», — сказал Зеехофер на пресс-конференции.

По словам руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Владислава Белова, сохранение постов в кабинете как за Меркель, так и за Зеехофером, говорит о существовании внутрипартийных договоренностях.

По мнению эксперта, премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который, по сообщениям немецких СМИ, сменит Зеехофера на посту председателя партии, вряд ли станет оспаривать положение последнего. Кроме того, может существовать и некая неформальная договоренность Зеехофера с Меркель.

«Оснований для того, чтобы Зеехофер покинул пост главы МВД на самом деле просто нет. Он хорошо выполняет эту работу, его план по миграции продолжает реализовываться», — отмечает Белов.

При этом именно тема миграции не так давно внесла раздор в отношения Зеехофера и Меркель.

В июне конфликт этих двоих по поводу изменения правил приема беженцев едва не расколол правящую коалицию, создание которой далось Меркель ценой больших усилий и жертв. Тогда лидер ХСС выдвинул канцлеру ультиматум, потребовав немедленно внести изменения в миграционную политику.

Однако сейчас, отмечает Владислав Белов, предпосылок к развалу коалиционного договора нет. «Коалиция на сегодняшний момент сохранится, хотя оппозиция и требует досрочных выборов», — отмечает эксперт.

Речь в данной ситуации все-таки идет не о правительстве, а о партийных вопросах. Партии пытаются компенсировать репутационные издержки после поражения на выборах. Но проблемы внутри партий не дают оснований для раскола коалиции и начала очередного правительственного кризиса.

В контексте происходящего, говорит Белов, вполне можно ожидать решения об уходе с поста председателя партии и от главы СДПГ Андреи Налес. Ее партия на этих выборах также показала не самый лучший результат.