Пушков: для Трампа Украина слабая страна

Член Совета Федерации Алексей Пушков пояснил, почему, на его взгляд, американский лидер Дональд Трамп не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко на встрече в Париже 11 ноября. Сенатор отметил, что Порошенко «пожирал глазами» американского коллегу, но «тот оставил его без внимания». Рукопожатие политиков было бы лишним, уверен он.

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«Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него – зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — написал Пушков на своей странице в твиттере.

Ранее портал Global News опубликовал ролик, с приездом четы Трамп на церемонию по случаю столетия завершения Первой мировой войны. На кадрах видно, что перед тем, как со своей супругой занять место в первом ряду на основной трибуне, Трамп здоровается с лидерами других стран. Он поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоящих поблизости гостей. Пользователи Сети отметили, что

Порошенко, стоящий в этот момент во втором ряду, провожает Трампа пристальным взглядом, однако американский лидер — случайно или нет — не обратил на него внимание.

После того, как видеозапись была опубликована, российские журналисты попросили украинского президента пояснить, почему Трамп проигнорировал его. Порошенко в ответ на это обвинил российские СМИ во лжи.

«Все, что вы говорите, — вранье. Все, что говорит русское телевидение», — передает его слова ФАН.

Порошенко также заявил, что в Париже у него состоялся непродолжительный разговор с Трампом.

Напомним, в рамках празднования 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны в столице Франции более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций посетили могилу Неизвестного солдата — памятник погибшим на фронтах сражений в 1914–1918 годах, который находится у Триумфальной арки. Кроме того, лидеры государств провели рабочий завтрак в Елисейском дворце. На мероприятиях присутствовал и российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о встрече Владимира Путина с американским коллегой, пояснил, что президенты успели обменяться лишь парой слов.

Изначально в этот день планировалось провести полноценные переговоры глав России и США, однако принимающая сторона попросила отказаться от такого формата, чтобы не отвлекать внимание общественности от главной цели мероприятий.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что в Париже американский лидер провел продуктивную беседу с Путиным, Макроном, Меркель и другими главами государств.

«Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — «Газета.Ru»), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею», — отмечается в сообщении.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал прошедшие переговоры.

«Изменение формата встречи Путина и Трампа связано не с тем, что мало времени для ее проведения. Для российско-американских отношений всегда должно хватать времени, потому что от вопросов, которые обсуждаются в рамках встречи лидеров двух стран, в прямом смысле зависит судьба всего человечества, ведь на наши страны приходится больше 90% ядерных запасов всего мира», — пояснил Блохин в эфире НСН.

По его мнению, американский истеблишмент видит в России главную угрозу США. Все разговоры Вашингтона с Москвой политическая элита сейчас воспринимает как «пораженчество и слабость американцев», поэтому Вашингтон старается минимизировать контакты с российской стороной, отмечает Блохин.

В ходе рабочего завтрака Путин и Трамп не могли прийти ни к каким решениям или договоренностям из-за нехватки времени, уверен эксперт. Он также считает, что вопрос о том, покинут ли Штаты ДРСМД больше не стоит.

«Единственной интригой сегодня остается, где американцы будут размещать свои ракеты — только в Азии или и в Европе тоже? А то, что они выйдут из этого договора, совершенно понятно, потому что Пентагон уже заложил бюджет на создание новой ракеты, которая подпадает под действие договора и ее изготовление является его нарушением. Очевидно, что соблюдать ДРСМД американцы не будут. Если Трамп не заявил о выходе из ДРСМД сегодня, то сделает это в течение шести ближайших месяцев», — заключил Блохин.