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Пушков: для Трампа Украина слабая страна

Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко

Сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп не стал приветствовать украинского лидера Петра Порошенко из-за того, что не считает Украину равноценным партнером для США. Сам Порошенко, комментируя инцидент, обвинил российские СМИ во лжи по поводу того, что Трамп его проигнорировал.

Член Совета Федерации Алексей Пушков пояснил, почему, на его взгляд, американский лидер Дональд Трамп не пожал руку президенту Украины Петру Порошенко на встрече в Париже 11 ноября. Сенатор отметил, что Порошенко «пожирал глазами» американского коллегу, но «тот оставил его без внимания». Рукопожатие политиков было бы лишним, уверен он.

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«Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него – зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», — написал Пушков на своей странице в твиттере.

Ранее портал Global News опубликовал ролик, с приездом четы Трамп на церемонию по случаю столетия завершения Первой мировой войны. На кадрах видно, что перед тем, как со своей супругой занять место в первом ряду на основной трибуне, Трамп здоровается с лидерами других стран. Он поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоящих поблизости гостей. Пользователи Сети отметили, что

Порошенко, стоящий в этот момент во втором ряду, провожает Трампа пристальным взглядом, однако американский лидер — случайно или нет — не обратил на него внимание.

После того, как видеозапись была опубликована, российские журналисты попросили украинского президента пояснить, почему Трамп проигнорировал его. Порошенко в ответ на это обвинил российские СМИ во лжи.

«Все, что вы говорите, — вранье. Все, что говорит русское телевидение», — передает его слова ФАН.

Порошенко также заявил, что в Париже у него состоялся непродолжительный разговор с Трампом.

Напомним, в рамках празднования 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны в столице Франции более 70 глав государств и правительств, представителей международных организаций посетили могилу Неизвестного солдата — памятник погибшим на фронтах сражений в 1914–1918 годах, который находится у Триумфальной арки. Кроме того, лидеры государств провели рабочий завтрак в Елисейском дворце. На мероприятиях присутствовал и российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о встрече Владимира Путина с американским коллегой, пояснил, что президенты успели обменяться лишь парой слов.

Изначально в этот день планировалось провести полноценные переговоры глав России и США, однако принимающая сторона попросила отказаться от такого формата, чтобы не отвлекать внимание общественности от главной цели мероприятий.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что в Париже американский лидер провел продуктивную беседу с Путиным, Макроном, Меркель и другими главами государств.

«Лидеры обсудили множество проблем, включая договор РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — «Газета.Ru»), Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею», — отмечается в сообщении.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал прошедшие переговоры.

«Изменение формата встречи Путина и Трампа связано не с тем, что мало времени для ее проведения. Для российско-американских отношений всегда должно хватать времени, потому что от вопросов, которые обсуждаются в рамках встречи лидеров двух стран, в прямом смысле зависит судьба всего человечества, ведь на наши страны приходится больше 90% ядерных запасов всего мира», — пояснил Блохин в эфире НСН.

По его мнению, американский истеблишмент видит в России главную угрозу США. Все разговоры Вашингтона с Москвой политическая элита сейчас воспринимает как «пораженчество и слабость американцев», поэтому Вашингтон старается минимизировать контакты с российской стороной, отмечает Блохин.

В ходе рабочего завтрака Путин и Трамп не могли прийти ни к каким решениям или договоренностям из-за нехватки времени, уверен эксперт. Он также считает, что вопрос о том, покинут ли Штаты ДРСМД больше не стоит.

«Единственной интригой сегодня остается, где американцы будут размещать свои ракеты — только в Азии или и в Европе тоже? А то, что они выйдут из этого договора, совершенно понятно, потому что Пентагон уже заложил бюджет на создание новой ракеты, которая подпадает под действие договора и ее изготовление является его нарушением. Очевидно, что соблюдать ДРСМД американцы не будут. Если Трамп не заявил о выходе из ДРСМД сегодня, то сделает это в течение шести ближайших месяцев», — заключил Блохин.