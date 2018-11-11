Удар по недотехнократам: есть ли фавориты на губернаторских выборах

Две скандальные темы, мимо которых опять не смогли пройти ряд телеграм-каналов, — это выборы в Приморском крае и Хакасии. В Приморье выборы пройдут в декабре, а второй тур в Сибири состоялся 11 ноября и уже подошел к концу.

При этом в выборах в Хакасии участвует всего один кандидат — баллотирующийся от КПРФ Валентин Коновалов. Другие кандидаты, в том числе бывший губернатор Зимин, с выборов благополучно снялись.

Канал «Стекломой» решил ударить по Коновалову от души. Анонимный автор приписывает коммунисту тесное сотрудничество с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

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Последний, надо сказать, действительно призывал голосовать за коммуниста. «Хакасия чуть ли не единственный регион России (кроме Кавказа и Крайнего Севера), где у Навального даже не было своего штаба. А тут такой интерес и поддержка. Неужели Коновалов готов сотрудничать даже с Навальным ради удобного кресла?» — негодует «Стекломой». Впрочем, Навальному не впервой агитировать против действующей власти, причем все равно за кого. Подобный призыв вовсе не означает контактов о сотрудничестве.

Кстати, для победы нашему коммунисту нужно набрать 50%+1 голос от пришедших на выборы. Очевидно, что не всем нравятся такие шоколадные условия. Вот и канал «Доктор прописал» на неделе называет незапланированного фаворита гонки «клоуном». «У Кремля, видимо, появилась идея создать в региональной власти квоту для клоунов. Клоуны будут всеми силами подтверждать свой образ «бездельников от оппозиции», — написано в посте. Канал пишет, что

Коновалов уже сейчас «не может ответить ни на один вопрос о жизни Хакасии от жителей».

Досталось не только коммунисту, якобы пустившемуся во все тяжкие. Канал «Стекломой» намывает и окна губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который избрался от ЛДПР. Анонимный автор обращает внимание на решение главы региона создать региональный Вселенский народный собор. Почему-то из этого выходит оскорбление мусульманских общин и русских атеистов. Оставим эту логику без комментариев.

Другой драматичный регион сейчас — Приморье, где, как мы помним, на выборах разгорелся нешуточный скандал с грязными подтасовками и неочевидными подкупами между кандидатом от власти Андреем Тарасенко и коммунистом Андреем Ищенко.

Выборы в Приморье, конечно же, под особым вниманием Кремля. Недавно стало известно, что приморская КПРФ не будет выдвигать Андрея Ищенко. Решение выглядело, мягко говоря, странно.

Ведь Ищенко, как мы все помним, очень уж уверенно соревновался в первом туре с экс-врио региона Андреем Тарасенко.

Впрочем, канал «Мейстер» удивился негативной реакции публики на отказ КПРФ от выдвижения кандидата в Приморье. «Основной мотив: «это нечестно! когда же власть научится в справедливом бою выигрывать?». Вообще-то это политика, тут все разрешено кроме того, что запрещено законом. Однако ясно: публика, возмущающаяся предвыборным соглашением, имеет такие изысканные вкусы, что на них даже при желании не угодить», — уверен автор канала.

Но мы-то знаем главный итог этой дрязги — Ищенко в итоге решил идти на выборы без всяких коммунистов. И пока шансов избраться не теряет. Тем не менее, новоявленный принц на белом коне, — господин Кожемяко, вызвавшийся спасать регион, вызывает позитивную реакцию в некоторых телеграм-каналах.

Среди его сторонников — канал «Ортега». «Со стыдом и в тихом ужасе читаю я во все последние дни новости из Приморского Края, где совсем еще недавно, по выражению некоторых ошалелых романтиков, политическое сердце России торжественно и грозно билось», — поэтично пишет канал, после чего сразу бросается в защиту Кожемяко:

«На фоне оппозиционного балагана прибывший с Сахалина Олег Кожемяко производит особенно благоприятное впечатление. Ходит командорским шагом туда-сюда по региону, молча поправляет все, раздает кому указания, а кому и …., и вообще, монументален и харизматичен».

Канал «Стекломой», в свою очередь, перечисляет скандальные и грязные подробности личной жизни Ищенко, которые якобы накопал Кожемяко.

Мы же этого, как порядочное СМИ, позволять себе этого не будем. Собственно, для таких сливов и существуют анонимные авторы. Ведь любое СМИ как минимум обратилось бы и к Ищенко, и к Кожемяко по поводу такой информации.

Но анонимам, как известно, закон не писан.

От более скромного канала «Околокремля» по этой же горячей теме Приморья следует пространный пост, главная мысль которого заключается в том, что Ищенко идет ва-банк, но не факт, что его ставка сыграет.

Интересно, как автор комментирует его недопуск до выборов от партии. «Очевидно, что его (Ищенко — «Газета.Ru») не устроил компромисс, которого ранее могли достигнуть федеральный центр и КПРФ: коммунисты не смогли провести переговоры с позиции силы... и готовились «сдать» Приморье за относительно невысокую цену», — уверен автор.

Фанаты Кожемяко есть и среди авторов других каналов, однако они не ограничиваются похвалами в его адрес, предлагая кандидату в главы непредсказуемого региона строгие рекомендации.

«Кожемяко из политического авантюриста превратился в реального кандидата на победу. За полтора месяца до дня выборов ему не надо тратить свои усилия на политическую дискуссию и требуется лишь планово «пропылесосить» группы избирателей по интересам, приходя не с обещаниями, как другие, а с «реальными дарами в руках», что при полной поддержке центра совсем несложно. Практика малых дел — это самая выгодная тактика для кандидата, играющего в плебисцит», — пишет автор канала «Политджойстик».

К счастью, решать кто же победит, будут все же не анонимные телеграм-каналы, а простой российский избиратель.