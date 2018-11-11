Шпионский скандал: Вена вычислила еще одного русского агента

Еще один сотрудник силовых структур Австрии был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. Как сообщает газета Die Kronen Zeitung, «русский шпион» служил в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом (ФВБТ).

Подозреваемый в шпионаже попал под внимание контрразведки в 2017 году. Возможный агент Москвы имел доступ к секретным документам, отмечается в публикации, и мог передавать их российским разведчикам, разглашая государственную тайну.

За преступление такого рода «шпиону» грозит до 10 лет лишения свободы. При этом отмечается, что из-за подозрений в отношении этого чиновника за несколько недель до задержания в ФВБТ и ряде других ведомств были проведены обыски.

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Напомним, 9 ноября 70-летний экс-полковник вооруженных сил Австрии был также задержан по подозрению в продолжительном — более 20 лет подряд — шпионаже в пользу России.

Бывший офицер, согласно данным следствия, собирал сведения об австрийских военно-воздушных силах, артиллерийских системах и миграционном кризисе. Более того, «шпион-полковник» подозревается в передаче подробных данных о многих представителях австрийского генералитета.

Однако доступа к особо важной информации, как уверяют в минобороны Австрии, шпион все же не имел. При этом в шпионаже на Россию он якобы сознался добровольно, передает НСН.

Экс-полковник выходил на связь с Москвой «раз в две недели», а его контактом был некто Юрий. Занимался шпионажем бывший военный с 1990 года, то есть завербован он был еще советской разведкой. За годы «службы» он заработал €300 тысяч, сообщается в публикации.

«Шпионский скандал» вызвал большой резонанс как в Австрии, так и в России. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена рассчитывает на полноценное сотрудничество со стороны России в деле бывшего австрийского офицера. Об этом она сообщила после телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал «не драматизировать» скандал.

«Эту аферу следует сначала расследовать. Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры», — заявил австрийский президент.

По его словам, для начала следует разобраться, является ли обвинение истинным, и если так, то к каким данным у предполагаемого шпиона мог быть доступ.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь заявил о неприемлемости практики «выдвижения публичных бездоказательных обвинений». Он добавил, что любые подобные озабоченности должны разрешаться в налаженном диалоге и на основе фактов.

При этом Карин Кнайсль добавила, что надеется на положительное развитие ситуации, а также на то, что этот «шпионский скандал» не повлияет на дальнейший прогресс российско-австрийских отношений.

Американский оппозиционный политолог Вильям Энгдал полагает, что «шпионский скандал» в Австрии инспирировали США — чтобы вбить клин в отношения между Москвой и Европой, передает ФАН.

«Цель — вбить клин внутри Европы и между Европой и Россией. Думаю, американские ноги здесь наиболее вероятны», — заявил эксперт.

По словам Энгдала, обвинения в адрес России звучат именно тогда, когда Австрия заключила ряд договоров с Россией. Австрийские СМИ пишут о том, что Вене в разоблачении «шпиона» помогла «дружественная рука». Как оказалось, к расследованию причастен Берлин, что может свидетельствовать о «руке НАТО» в этом скандале.

Австрия — не первая страна, где в 2018 году разгорелся скандал с российскими «шпионами». В середине сентября нидерландское издание NRC Handelblad сообщило, что правоохранительные органы Королевства Нидерланды при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

В материале NRC сообщается, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб. Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и «работали на ГРУ». При этом неизвестно, состоялся ли суд над раскрытыми «русскими шпионами» и какие обвинения в этом случае им могли быть предъявлены, сообщает НСН.

Официальный представитель посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов назвал сообщения зарубежных СМИ о поимке «русских шпионов» абсурдом и очередным витком антироссийской истерии.