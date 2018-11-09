«Слепая злоба»: Турчинов объявил наказание за выборы в Донбассе

Организаторы выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут привлечены на Украине к уголовной ответственности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

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Он подчеркнул, что «временно оккупированный Донбасс и Крым были и будут неотъемлемой частью Украины». В связи с этим организация и проведение выборов в регионе попадают сразу под несколько статей украинского Уголовного кодекса, среди них — «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «госизмена», «воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил Украины».

Турчинов пригрозил, что правоохранительные органы Украины найдут «всех организаторов и участников этих псевдовыборов» и неизбежно привлекут их к уголовной ответственности.

И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего комментируя заявления Турчинова, сказал, что глава СНБО не хочет допустить урегулирования конфликта в Донбассе.

«Это слепая злоба. Человек бесится от бессилия, он ничего не может сделать, не может повлиять на события в Донбассе.

Мало того, он является инициатором войны в Донбассе. И сейчас не может смириться с тем, что у нас здесь мирная жизнь и пройдут выборы. Брызжет ядом», — отметил Дейнего в беседе с ФАН.

Выборы глав и депутатов советов в ЛНР и ДНР назначены на 11 ноября. Киевские власти уже заявили, что не признают их легитимность.

В Верховной раде считают, что выборы в республике — повод ввести еще одни санкции против России. Так, вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что российская сторона якобы «организовала выборы» на востоке Украины, и призвала ЕС ввести против Москвы ограничительные меры. Она отметила, что высказывать глубокую обеспокоенность в связи с выборами — недостаточно. Необходимо ввести жесткие санкции против страны, которая организовывает псевдовыборы, сказала Геращенко.

В ЕС поддерживают мнение киевских властей о нелигитимности выборов, поскольку они противоречат Минским соглашениям. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи в Киеве с украинским президентом Петром Порошенко также заявила, что выборы в Донбассе недопустимы и незаконны.

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер также обвинил Москву в подготовке выборов. Волкер назвал их незаконными и подчеркнул, что «ни при каких обстоятельствах никто в Европе, США и так далее не признает итоги таких выборов». США поддерживают идею выборов, но в них должны участвовать легитимные местные власти, подчеркнул он. Кроме того, регион должен безопасным, а жители должны иметь свободу слова и передвижения, которых у них в настоящее время нет, отметил политик.

В американском посольстве в Киеве отметили, что предстоящие выборы «только способствуют продолжению этого неприемлемого конфликта [в Донбассе]».

В Кремле при этом указывают, что предстоящие выборы никак не противоречат минским договоренностям.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что заявления Киева об обратном звучат «не вполне корректно», поскольку украинская сторона не выполняет условия договоренностей. На вопрос о том, признает ли итоги выборов российская сторона, представитель Кремля ответил, что сначала нужно дождаться, пока эти выборы состоятся.

Песков признал, что Москва, безусловно, имеет влияние на руководство республик, однако оно не безгранично. По этой причине чрезвычайно важно, кто именно встанет во главе руководства ДНР и ЛНР, считает он.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев, комментируя заявления западных и украинских политиков, отмечает, что запад никак не может повлиять на решение о проведении выборов в Донбассе.

Украина грубо нарушила Минские соглашения, поскольку не обеспечила личную безопасность участников этих договоренностей. В частности, одним из них был глава ДНР Александр Захарченко, погибший в результате взрыва в ресторане «Сепар», напомнил Царев.

Кроме того, политик считает, что выборы необходимо провести для того, чтобы обеспечить в республиках мирную жизнь.

«Уже несколько лет нет мэров, нет депутатов, но невозможно без этого жить. Нет такой страны, чтобы не было районных и городских депутатов. Сейчас в Донецке и в Луганске есть только администрация, но это исполнительный орган. Принимать решение должны депутаты, выборные люди. Республики народные, это значит, что власть должна быть народная. Соответственно народ, это местные советы. В этом заинтересованы, в первую очередь, жители Донбасса. Жить пятый год в состоянии войны нельзя. Надо как-то налаживать жизнь», — пояснил Царев в эфире НСН.