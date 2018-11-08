Санкции США: Госдеп занялся санаториями Крыма

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России в связи с присоединением Крыма и конфликтом в Донбассе. Ограничительные меры касаются трех физических и девяти юридических лиц.

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Как уточняется на сайте минфина США, под ограничения попали такие санатории, как «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», компания «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Южный Проект», курорт «Мрия», а также министерство государственной безопасности Луганской народной республики (ЛНР).

При этом двое их трех физических лиц, которые попали в санкционный список, оказались гражданами Украины: заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов и Андрей Сушко (в документах Минфина указан как офицер ФСБ России). Также в черный список попал россиянин Владимир Зарицкий.

Ранее новые санкции против РФ анонсировал спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам лица, добавленные в черный список, либо поддержали российские проекты в Крыму, что способствует интеграции полуострова, либо связаны с нарушениями прав человека.

При этом дипломат заверил, что Вашингтон и дальше будет расширять свой санкционный список до тех пор, пока «Россия не обеспечит прогресса по Украине». Так, отметил политик, сейчас Москва организует выборы «на территории, которые она оккупировала на Украине, что противоречит Минским соглашениям».

Выборы глав республик и депутатов в самопровозглашенных республиках намечены на 11 ноября. Волкер назвал их незаконными и подчеркнул, что «ни при каких обстоятельствах никто в Европе, США и так далее не признает итоги таких выборов».

Он уточнил, что США поддерживают идею выборов, но в них должны участвовать легитимные местные власти. Кроме того, регион должен безопасным, а жители должны иметь свободу слова и передвижения, которых у них в настоящее время нет, отметил политик.

Ранее Волкер заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине. Целью подобных действий он назвал принуждение российской стороны начать переговоры об урегулировании кризиса.

Член международного комитета Олег Морозов, комментируя ситуацию, заявил, что подобные действия Вашингтона нельзя оставлять без ответной реакции.

«Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».

По его словам, «санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести». Они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит по американскому сценарию, пояснил парламентарий.

Кроме того, он добавил, что обсуждать подобную политику США в отношении России на международных площадках бессмысленно.

«Но санкции не меняют нашу позицию ни по Крыму ни по Донбассу. Крым — российский. Донбассу — политическое урегулирование на базе Минских соглашений», — заключил политик.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа аназвал новые антироссийские санкции свидетельством продолжения внутренней политической борьбы в США.

«Я думаю, что опять вот эти санкции — это, по моему мнению, есть производная, продолжение внутренней политической борьбы и позиция администрации, показать (президенту США Дональду) Трампу, что они жестки в отношении России и продолжают выдерживать ту линию, которую заявляют», — сказал Чепа.

Помимо расширения черного списка Вашингтон может ввести вторую волну санкций против Москвы (первая волна вступила в силу в августе этого года).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы госдепартамента США, сообщил, что пока нельзя точно сказать, как именно предстоящие ограничительные меры повлияют на отношения двух стран.

«Какой она будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи (президентов РФ и США — «Газета.Ru»), тоже посмотрим. То есть пока вопросов больше, чем ответов», — приводит его слова ФАН.

Встреча лидеров России и США пройдет 11 ноября в Париже. Владимир Путин и Дональд Трамп смогут пообщаться на общем ланче в ходе празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Изначально стороны готовились к полноформатной встрече, однако принимающая сторона не захотела, чтобы ажиотаж вокруг саммита лидеров России и США отвлекал внимание от главной повестки мероприятий.