Устойчивость регионов: как губернаторы гасят риски

Вверх

Пермский край стал лидером в группе регионов со средней устойчивостью рейтинга фонда «Петербургская политика», свидетельствуют данные октябрьского доклада. По сравнению с прошлым месяцем рейтинг региона вновь повысился на 0,1 балла до отметки в 6,9 балла, что делает его кандидатом для перехода в более высокую группу стабильных субъектов РФ. Регион движется вверх края с марта 2017 года, в сентябре его возглавил Максим Решетников, имеющий опыт «столичного управления». Весной прошлого года Прикамье находилось в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью с 4,7 балла.

Реклама

Среди позитивных событий октября в Пермском крае аналитики отметили обсуждение губернатором Максимом Решетниковым и председателем правления СИБУРа Дмитрием Коновым хода подготовки «дорожной карты» по взаимодействию нефтехимической компании с промышленным комплексом региона и решение Фонда развития промышленности о финансировании инвестпроектов пермского завода «Машиностроитель», НПО «Искра» и ООО «НПФ «Феникс» на общую сумму 806 млн руб. Также эксперты отметили визит в регион японской делегации и позиции региона в исследованиях РИА «Рейтинг».

«В Пермском крае после «варяга» Виктора Басаргина произошел приход частично местного правителя, потому что Решетников – выходец из Пермского края. Он человек, известный местным элитам, поэтому не вызвавший раздражения или отторжения, связанных с приходом совсем чужого лица.

Так или иначе, губернаторство Басаргина воспринималось в регионе как не самое удачное, присутствовала ностальгия по предыдущим губернаторам, уровень которой сейчас несколько снизился», — говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Кроме того, в начале ноября портал Domofond.ru опубликовал результаты опроса жителей России о качестве дорог и доступности парковок. По этим параметрам Пермь заняла второе место среди российских городов-миллионников. На первом месте — Москва, на третьей позиции — Краснодар.

«Естественно, Пермский край – привлекательный регион, и элиты там активничают, толкаются локтями, как и в других регионах первой двадцатки. С учетом гиперполитизированности, которая исторически была характерна для Пермского края, там удалось избежать концентрации рисков, связанных с активностью критиков. Поэтому, если не брать в расчет какие-то экстремальные события вроде стрельбы по школьникам, край особенно негативными событиями в последние полтора года и не выделялся», — констатирует Виноградов.

Регион также проводит финансовую мобилизацию. Одной из статей экономии стал футбольный клуб «Амкар», который Арбитражный суд Пермского края 6 ноября признал банкротом — общая сумма задолженности ФК составляет 540 млн руб. Теперь клубу предстоят выплата долгов и ликвидация. Экономия затронула и госзакупки. Согласно данным Росстата, в январе-сентябре промпроизводство в крае в годовом выражении выросло на 1,4%, оборот розничной торговли – на 5,6%.

Позитивные перемены

По итогам октября максимально устойчивым российским регионом стала Томская область, поменявшись местами в рейтинге с Ямало-Ненецким автономным округом и набравшая 8,3 балла из 10 возможных. Вторую и третью позиции в списке регионов с максимальной устойчивостью, набравших свыше 8 баллов, заняли Белгородская и Ленинградская области – их показатели даже выше, чем у Томской области, но динамика за прошедший месяц оказалась нулевой. Кроме того, в числе стабильных оказались Чукотский автономный округ, Калужская область и Мордовия.

«Помимо смены власти и арестов на рейтинг устойчивости существенно влияют социальные волнения, особенно неурегулированные, негативная экономическая динамика (например, закрытие предприятий и рост безработицы), сворачивание федеральной поддержки тех или иных экономических проектов. Некоторое влияние оказывает и экономическая конъюнктура – например, санкции против «Русала» в начале года были особенно чувствительны для Хакасии и Красноярского края.

Есть регионы, более завязанные на экспорт или импорт, для которых значение имеют колебания курса валют. Наверное, наиболее устойчивыми являются территории, не слишком критичные в экономике, но и не демонстрирующие особой динамики – то есть весьма скромные по аппетитам, но и не так сильно подверженные влиянию колебаний экономической конъюнктуры», — отметил Виноградов.

Среди регионов с высокой устойчивостью четкого лидера в октябре не оказалось – Адыгея, Костромская и Пензенская области набрали по 7,9 балла, максимальный показатель для этой группы, продемонстрировав положительную динамику в 0,1 балла.

При этом Тульская область, также имеющая в своем активе 7,9 балла, в число лидеров в этом месяце не входит, так как динамика ее развития отрицательная все на те же 0,1 балла. В группу входят 15 регионов.

Ложка дегтя

В случае с регионами, продемонстрировавшими отрицательную динамику в рейтинге, в большинстве случаев причиной снижения устойчивости стала замена губернатора – так произошло в Курской, Липецкой и Курганской областях, Санкт-Петербурге, Башкирии и Забайкальском крае. Во всех указанных регионах падение составило 1 балл.

Михаил Виноградов отмечает, что

смена главы региона почти всегда означает снижение устойчивости, другой вопрос – насколько быстро эту ситуацию удается преодолеть.

«Сам по себе стресс, связанный с распадом прежней системы принятия решения и выстраиванием новой нарастает, вопрос в скорости этого нарастания. Если мы берем какие-то стрессовые ситуации, например, увольнение губернатора Сахалина с арестом, то это была шоковая история, которую Кожемяко достаточно быстро удалось стабилизировать. А в Коми, где были не менее стрессовые события, существовавшая система управления рисками была разрушена, и новая оказалась заметно слабее – это оказало влияние на устойчивость.

Наверное, после смены губернатора чаще происходит возвращение к прежней позиции, но бывают разные модели: не всегда назначения глав регионов бывают удачными. Например, есть Забайкальский край, где идет постоянная ротация губернаторов, но, к счастью, у всех происходит немного по-разному», — подчеркивает глава фонда «Петербургская политика».

Кроме того, свои показатели ухудшили Оренбургская, Архангельская и Мурманская области, лишившиеся 0,4 балла каждая. В Оренбургской области негатив связан со сменой власти в областном центре и общим нарастанием неопределенности на фоне окончания срока действующего губернатора, на Архангельской области предсказуемо сказался теракт у здания ФСБ, а Мурманской области повредило затопление плавучего дока при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов».