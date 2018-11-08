Прокурор Трампа: кто развалит дело о «русском вмешательстве»

Отставка генерального прокурора США Джеффа Сешнса ставит вопрос о судьбе расследования связей президента Дональда Трампа и России, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Сам Сешнс в марте 2017 года взял самоотвод в расследовании дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в выборы. Эти обязанности, в том числе кураторство над расследованием Мюллера, были возложены на его заместителя Роба Розенштейна.

Однако отставка Сешнса автоматически возвращает кураторство над расследованием исполняющему обязанности генпрокурора, которым был назначен глава аппарата Сешнса в министерстве юстиции Мэттью Уитакер. Представляя Уитакера общественности, президент США заявил, что тот «будет верно служить своей стране».

В то же время, пишут американские СМИ, скорее всего Уитакер не станет прокурором, а эту должность займет кто-то кто более близкий Трампу. И главный вопрос — кто именно?

Генпрокурор — чрезвычайно важная фигура в американской системе. В отличие от европейских стран и России, генпрокурор включен в систему исполнительной власти. Он одновременно является главой минюста, в подчинении которого находится ФБР. Кандидат на эту должность утверждается сенатом, безоговорочный контроль над которым Трамп получил в результате промежуточных выборов.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что президент Трамп уже несколько месяцев обсуждает со своими советниками претендентов на пост генпрокурора и министра юстиции.

Среди потенциальных кандидатур — нынешний глава минздрава США Алекс Азар, сторонница Трампа и генпрокурор Флориды Пэм Бонди, бывший генпрокурор США Уильям Барр, работавший при администрации Джорджа Буша-младшего, а также экс-мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента Рудольф Джулиани, который часто защищает президента на телевидении и считается одним из главных его сторонников.

В то же время Джулиани — очень противоречивая фигура, часть республиканцев считает его неприемлемой кандидатурой. Против него может сыграть также и тот факт, что в сентябре 2018 года он заявил, что его команда собирается представить собственный доклад о деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера.

Агенство Bloomberg называет еще несколько возможных кандидатов на этот пост, а именно — бывшего губернатора Нью-Джерси Крис Кристи, судью Апелляционного суда США Эдит Джонс и министра труда Алекса Акосту.

Источники агентства называют Акосту самым вероятным кандидатом на эту роль. В его пользу говорят хорошая репутация, крепкие отношения с Трампом и поддержка со стороны сенаторов.

Кроме того, Акоста — выходец из семьи кубинских мигрантов, что также является плюсом с точки зрения демократов. В каком-то смысле нынешний министр труда — компромиссная фигура.

Нельзя отбрасывать и вариант, что исполняющий обязанности генпрокурора Уитакер все же будет утвержден на этот пост. Мужчина крепкого телосложения Уитакер в свое время неплохо играл в американский футбол. Он получил юридическое образование и работал в прокуратуре штата Айова с 2004 по 2009, а затем стал работать в частном юридическом бизнесе, позже перейдя в минюст.

В то же время даже его временное назначение серьезно озаботило оппонентов президента США. Это связано со взглядами и гражданской позицией Уитакера — хотя он и не близок к президенту, исполняющий обязанности генпрокурора определенно относит себя к числу его сторонников и выступает против «российского расследования».

В августе 2017 году Уитакер в одной из колонок призвал Розенштейна «обуздать» Мюллера в его расследовании, заявив, что дело зашло слишком далеко. Тогда он, еще не попав в администрацию президента США Дональда Трампа, акцентировал внимание на том, что спецпрокурор достиг многого в расследовании финансовых вопросов, связанных с семейным бюджетом Трампа и его бизнесом, но не связанных с обвинениями в связях с российскими властями.

Мюллера просят остаться

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер возглавил комиссию по расследованию «российского следа» осенью 2017 года.

Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом на будущий 2019 год команда Мюллера заложила на свои траты сумму в $10 млн. Комиссия уже выдвинула обвинения фигурам из окружения Трампа, в том числе экс-советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, а также политехнологу Полу Манафорту.

Однако спецпрокурору пока так и не удалось добиться главной цели расследования и доказать существование сговора между командой Трампа и Россией.

При этом личный адвокат Трампа Роджер Коэн, который пользовался большой степенью доверия американского президента и принимал участие в решение многих конфликтных для него вопросов, согласился сотрудничать с комиссией. Американские СМИ предполагают, что Коэн может предоставить Мюллеру компромат на Трампа.

В то же время, глава московского отделения Центра Карнеги Дмитрий Тренин в беседе с «Газетой.Ru» выразил сомнения, что у Мюллера есть какие-то «серьезные доказательства» связей Трампа с Россией.

Непосредственным куратором Мюллера в минюсте до сих пор являлся Роб Розенштейн, который пока сохраняет свой пост заместителя генпрокурора. Американист Михаил Таратута предполагает, что уйти может и Розенштайн, однако это не произойдет сразу: «Очень трудно сразу убить двух зайцев».

В то же время как отмечает The New York Times, и.о. прокурора может ограничить ресурсы спецпрокурора, потребовать сокращений персонала, или вовсе приказать закрыть конкретное дело.

Несмотря на то, что Мюллер действует независимо на постоянной основе, генеральный прокурор может потребовать от него объяснения «любого следственного или прокурорского шага» и может отменить любые его действия, которые он сочтет «неуместными или необоснованными в соответствии с установленной практикой».

Все это усложняет позиции Мюллера. В нынешних условиях ему будет тяжелее вести расследование «русского следа», даже несмотря на поддержку демократов, которые на промежуточных выборах взяли большинство в нижней палате конгресса.

Демократ Нэнси Пелоси уже заявила, что новый исполняющий обязанности прокурора должен последовать примеру Сешнса и взять самоотвод по «российскому делу». По ее словам, в связи с его «угрозами» снизить эффективность и саботировать расследование по «российскому вмешательству», Уитакер должен отказаться принимать в нем участие.

«Конгресс должен принять немедленные меры для защиты верховенства закона и объективности расследования», — заявила Пелоси.

Открытое письмо к Уитакеру с аналогичным призывом взять самоотвод подписали генпрокуроры штатов Массачусетс, Нью-Йорк, Коннектикут, Делавэр, округа Колумбия, Гавайи, Иллинойс, Миннесота, Нью-Джерси, Калифорния, Северная Каролина, Орегон, Вермонт и Род-Айленд. Не хотят закрытия расследования Мюллера и многие республиканцы.

Американская общественность ожидает от президента Трампа ответов на вопросы, которые были посланы ему Мюллером.

Однако Трамп не только не спешит на них отвечать, но и недвусмысленно дает понять демократам, что, если представители оппозиции хотят «межпартийного консенсуса», они должны прекратить расследования против него. Речь идет о расследования на ту же «русскую» тему, которые демократы могут возобновить в палате представителей.

В противном случае Трамп пригрозил выйти на «тропу войны» Это заявление рассматривается многими как возможность начала рассмотрения дела о возможных нарушениях со стороны экс-главы Госдепа США и оппонента Трампа на президентских выборах Хилари Клинтон.

Американская пресса напоминает, что Уитакер в 2016 году написал в издании USA Today статью с красноречивым названием: «Я бы выдвинул обвинения против Хилари Клинтон». В ней он рассматривал проверку ФБР относительно служебных писем Клинтон, которые та отправляла с частного почтового ящика. Тогдашний директор ФБР Джеймс Коми заявил, что в действиях Клинтон не было состава преступления. В статье Уитакер задавался вопросом, если бы на месте Клинтон был бы безвестный сотрудник Госдепа был ли он подвергнут уголовному преследованию? Сам он отвечал на этот вопрос утвердительно.