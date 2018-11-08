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После скандала: как Глацких лишили поста в партии

Глацких потеряла пост в «Единой России» после слов о молодежи

Ольга Глацких потеряла пост в региональном политсовете «Единой России». В ходе ежегодной ротации состава было принято решение отстранить чиновницу от должности в совете. Секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий также заявил, что вопрос об исключении Глацких из ЕР будет решен только после проведения служебной проверки. Чиновница стала известна после того, как заявила, что государство ничем не обязано молодежи.

Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, временно отстраненную от должности, лишили поста в региональном политическом совете «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии.

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Официально это решение никак не связано со скандалом вокруг чиновницы. Политсовет обновил свои ряды в рамках ежегодной ротации, в ходе которой меняется 10% его состава.

На заседании совета секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий отказался отвечать на вопрос, будет ли чиновница исключена из партии. По его словам, это решение, как и партийная оценка случившегося, будут озвучены по итогам служебного расследования.

Ольга Глацких стала известна благодаря распространенному в сети видеоролику, в котором она дает неоднозначную оценку отношений между государством и молодежью.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала Глацких на встрече с молодежью Кировграда.

Эти слова возмутили общественность, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отстранить Глацких от должности на время проведения служебной проверки.

Соответствующий документ он подписал 6 ноября. Сама Глацких принесла извинения и отметила, что неточно передала свою мысль, а ее слова вырвали из контекста разговора, в ходе которого молодые люди задали вопрос о финансировании их проектов в муниципальных образованиях.

«Мне действительно стыдно за то, что я в эмоциональном состоянии выразилась некорректно и не смогла точно и правильно донести свою мысль до молодых людей, участников круглого стола. Я хотела лишь мотивировать молодых людей использовать собственный потенциал для достижения целей», — заверила она.

Однако на этом история не закончилась и получила неожиданное развитие. Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку в департаменте Глацких.

В письме депутат усомнился, что ведомство в 2017 и в 2018 годах целесообразно распределяло бюджетные средства на молодежную политику.

Кроме того, отметил он, ранее в сети появилась аудиозапись, «на которой девушка, голосом напоминающая Глацких, с использованием нецензурной брани подводила итоги работы своего подразделения». Коркин обратил внимание на то, что Глацких «высказывается о незнании и непонимании бюджетных процессов». По его словам, после прослушивания записи у него возникли сомнения «в правильности и целесообразности распределения бюджетных средств внутри департамента».

Согласно неподтвержденным данным, в 2018 году одно из подразделений, подчиненных Глацких, получило 131 млн руб. для программ по поддержке талантливой молодежи.

Как передает ФАН, эти средства должны были быть направлены на организацию четырех смен в пионерских лагерях по обучению 800 подростков.

Ряд СМИ обвинили чиновницу в том, что она якобы тратила деньги не по назначению. Так, минимум три смены проходили в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле, аффилированном с одним из депутатов регионального заксобрания, отмечает RT.

После этого СК начал доследственную проверку в департаменте, чтобы выяснить, насколько эффективно и законно использовались бюджетные средства. Следователи также намерены узнать, почему занятия с молодежью проходили не на природе, а в премиальном отеле. Будет также проверена информация о том, что в этом здании проводятся и другие мероприятия департамента.

Однако 7 ноября стало известно, что новость о проверке в отношении департамента Гладких пропала с сайта свердловского управления Следственного комитета.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал, комментируя ситуацию, выразил мнение, что Глацких может отделаться мерами дисциплинарного характера.

«Скорее всего, я думаю, что тут не будет каких-то посадок в связи с тем, что девушка работает недавно в своей должности. Проявила некомпетентность, в связи с чем, я думаю, к ней будут применены просто меры дисциплинарного характера или, в соответствии с Трудовым кодексом, с ней расторгнут трудовые отношения», — предположил Цымбал в эфире НСН.