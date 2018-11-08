После скандала: как Глацких лишили поста в партии

Директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких, временно отстраненную от должности, лишили поста в региональном политическом совете «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии.

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Официально это решение никак не связано со скандалом вокруг чиновницы. Политсовет обновил свои ряды в рамках ежегодной ротации, в ходе которой меняется 10% его состава.

На заседании совета секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий отказался отвечать на вопрос, будет ли чиновница исключена из партии. По его словам, это решение, как и партийная оценка случившегося, будут озвучены по итогам служебного расследования.

Ольга Глацких стала известна благодаря распространенному в сети видеоролику, в котором она дает неоднозначную оценку отношений между государством и молодежью.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала Глацких на встрече с молодежью Кировграда.

Эти слова возмутили общественность, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отстранить Глацких от должности на время проведения служебной проверки.

Соответствующий документ он подписал 6 ноября. Сама Глацких принесла извинения и отметила, что неточно передала свою мысль, а ее слова вырвали из контекста разговора, в ходе которого молодые люди задали вопрос о финансировании их проектов в муниципальных образованиях.

«Мне действительно стыдно за то, что я в эмоциональном состоянии выразилась некорректно и не смогла точно и правильно донести свою мысль до молодых людей, участников круглого стола. Я хотела лишь мотивировать молодых людей использовать собственный потенциал для достижения целей», — заверила она.

Однако на этом история не закончилась и получила неожиданное развитие. Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести проверку в департаменте Глацких.

В письме депутат усомнился, что ведомство в 2017 и в 2018 годах целесообразно распределяло бюджетные средства на молодежную политику.

Кроме того, отметил он, ранее в сети появилась аудиозапись, «на которой девушка, голосом напоминающая Глацких, с использованием нецензурной брани подводила итоги работы своего подразделения». Коркин обратил внимание на то, что Глацких «высказывается о незнании и непонимании бюджетных процессов». По его словам, после прослушивания записи у него возникли сомнения «в правильности и целесообразности распределения бюджетных средств внутри департамента».

Согласно неподтвержденным данным, в 2018 году одно из подразделений, подчиненных Глацких, получило 131 млн руб. для программ по поддержке талантливой молодежи.

Как передает ФАН, эти средства должны были быть направлены на организацию четырех смен в пионерских лагерях по обучению 800 подростков.

Ряд СМИ обвинили чиновницу в том, что она якобы тратила деньги не по назначению. Так, минимум три смены проходили в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле, аффилированном с одним из депутатов регионального заксобрания, отмечает RT.

После этого СК начал доследственную проверку в департаменте, чтобы выяснить, насколько эффективно и законно использовались бюджетные средства. Следователи также намерены узнать, почему занятия с молодежью проходили не на природе, а в премиальном отеле. Будет также проверена информация о том, что в этом здании проводятся и другие мероприятия департамента.

Однако 7 ноября стало известно, что новость о проверке в отношении департамента Гладких пропала с сайта свердловского управления Следственного комитета.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал, комментируя ситуацию, выразил мнение, что Глацких может отделаться мерами дисциплинарного характера.

«Скорее всего, я думаю, что тут не будет каких-то посадок в связи с тем, что девушка работает недавно в своей должности. Проявила некомпетентность, в связи с чем, я думаю, к ней будут применены просто меры дисциплинарного характера или, в соответствии с Трудовым кодексом, с ней расторгнут трудовые отношения», — предположил Цымбал в эфире НСН.