«Сенат Франции в шоке»: депутат рассказал правду об Украине

Сенаторы Франции глубоко шокированы ситуацией со свободой слова на Украине, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. В начале недели глава партии «За життя» присутствовал на слушаниях во французском сенате по вопросу свободы слова, представляя Украину.

«Европейские сенаторы в шоке. Особенно их возмутило насилие в отношении журналистов»,

– подчеркнул Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

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Он добавил, что все чаще происходят нападения на критикующих политику Киева журналистов, передает ФАН. За 2018 год подобных нападений было совершено порядка 150-ти, считает парламентарий.

«Мы им показали, как избивали наших журналистов, показали статистику. И я услышал от них следующее: если такое будет продолжаться, то возможны санкции в отношении тех людей, которые душат свободу слова на Украине», – отметил Рабинович.

По его словам, он никогда и подумать не мог, что на Украине людей могут лишать права смотреть интересные им телеканалы, поскольку властям не нравится, что говорят на этих каналах.

«Cегодня люди с фашистскими флагами, с фашистской символикой ходят по улицам, они находятся у власти. Они запугивают тех, кто хочет сказать правду. Да, мы не Европа, но мы почти Европа. И сегодня миллионы людей пытаются лишить права смотреть телевизор»,

— добавил депутат.

Французские сенаторы намерены посетить Киев с визитом – чтобы провести инспекцию и разобраться в ситуации подробнее, передает НСН. Это решение они приняли, добавил Рабинович, после того, как он попросил их приехать.

«Думаю, мы получили сильную поддержку со стороны очень мощной страны – Франции. Страны, которая родила демократию, которая готова и будет защищать демократию, в том числе у нас, в Украине, страны, которая не позволит закрывать телеканалы, не позволит надругаться над свободой слова», – подытожил Рабинович.

В конце октября депутат «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в глубоком кризисе. «Дорогие украинцы, сегодня ситуация практически в экономике катастрофическая», — заявил Рабинович.

По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд. Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — убежден Рабинович. Он добавил, что основная статья расходов украинского бюджета — это обслуживание долгов.

Ранее Рабинович предлагал и более радикальные «решения проблемы». Рабинович оценил суммарные долговые обязательства Украины в $117 млрд. Он выразил убеждение, что в этой ситуации украинская экономика обречена на крах. Объявить на Украине дефолт – по его мнению, единственный способ спасти страну от гибели.

Слова Рабиновича о катастрофической ситуации со свободой слова на Украине имеют под собой основания. В мае 2018 года в Киеве задержали руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к международным организациям с призывом осудить украинское руководство за преследование Кирилла Вышинского.

«Молчание равно соучастию в формировании тоталитарного информационного пространства в самом сердце Европы», — сказала Захарова. В частности, она обратилась к руководству ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, «Репортеров без границ», Комитета по защите журналистов, структур Евросоюза, а также ко властям западных государств и коллегам Вышинского.

По данным Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), в июле зафиксированы восемь случаев нападения на представителей СМИ. Об этом сообщается на сайте союза.

На сайте организации отметили, что с начала года в стране зафиксировано 53 нападения на журналистов. По данным союза, нападения произошли в Киеве и области, а также в Днепропетровской и Черниговской областях, в Одессе и Херсоне.