Победа для всех, кроме России: чем завершились выборы в США

Выступая перед журналистами по итогам промежуточных выборов, президент США заявил, что согласен работать с демократами по рядку ключевых проектов включая вопросы инфраструктуры и здравоохранения: «Они придут ко мне со своими планами и мы приступим к переговорам», — сказал Трамп.

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Он также выступил со словами поддержки в адрес Нэнси Пелоси — лидера демократов в нижней палате, которая, по словам Трампа, сказала ему, что хочет добиваться «межпартийного консенсуса». При этом президент США дал понять: если демократы начнут против него новые расследования, он перейдет «на тропу войны».

Минувшую кампанию Трамп охарактеризовал как «прекрасную». Президент отметил, что

кандидаты от Республиканской партии боролись не только с «талантливыми и умными» противниками из числа демократов, но также со СМИ, которые писали о них во «враждебном тоне».

Трамп не скрывает своей удовлетворенности результатами выборов, однако полной и безоговорочной победы его сторонникам достичь не удалось. Хотя окончательные результаты выборов в палату представителей не представлены еще почти по 20 округам, победа Демократической партии уже не подлежит сомнению.

Для контроля над нижней палатой конгресса требуется 218 мест. Демократы же получили 220 мандатов, в то время как республиканцы — 196.

Зато в верхней палате конгресса — сенате — Республиканская партия сохранила большинство и даже укрепила свои позиции. В предыдущем созыве партия Трампа контролировала лишь необходимый для большинства минимум — 51 место. На этих выборах республиканцы смогли увеличить свое представительство до 52 мест, забрав у демократов штат Флорида.

Еще в трех штатах — Миссисипи, Аризоне и Монтане — окончательные результаты не объявлены, однако предварительные итоги позволяют говорить, что демократы смогли победить лишь в одном из них.

В итоге у республиканцев в новом сенате будет 54 места, а у демократов и сочувствующих им независимых кандидатов — 46, что дает Трампу сильную переговорную позицию.

Консервативное издание американских деловых кругов The Wall Street Journal отмечает, что результаты выборов для обеих партий станут тестом на возможность совместной работы.

Несмотря на то, что Трамп поздравил демократов и их лидера в палате представителей Нэнси Пелоси с победой, пока неясно, сможет ли он преодолеть поляризацию электората обеих партий. Американские СМИ отмечают, что Демократическая партия на волне борьбы с инициативами президента США стала более радикальной и места демократов-центристов займут политики, не готовые к компромиссам.

Одновременно с голосованием в конгресс, в 36 штатах также прошли и губернаторские выборы. Большинство губернаторов, которые шли на перевыборы были республиканцами и только девять — демократами. Окончательный подсчет голосов еще не закончен, но демократы смогли выиграть выборы в семи штатах, где у власти были противники. Это штаты Мэн, Канзас, Невада, Висконсин, Нью-Мексико, Иллинойс и Мичиган. При этом разрыв между кандидатами-республиканцами и кандидатами-демократами в некоторых штатах был очень небольшим.

Новый день для демократов

Результаты выборов в конгресс отчасти можно назвать предсказуемыми: как правило, оппозиционная партия на промежуточных выборах выигрывает конгресс. Таким образом, избиратели демонстрируют свое несогласие с политикой действующего президента.

Партии президента редко удается сохранить за собой хотя бы одну из палат, поэтому Трамп очень гордится результатами республиканцев.

«Всего 5 раз за последние 105 лет действующий президент выигрывал кресла в сенате в год, когда не было президентских выборов. В господине Трампе есть магия. У него из ушей магия лезет», — цитирует американский президент отзыв о себе автора книги «Код капиталиста» Бена Стайна.

Эмоции Трампа разделяют и рядовые республиканцы. Активистка женской республиканской организации в Техасе Ольга Виттингтон в разговоре с «Газетой.Ru» отметила: «Это референдум о том, какой будет Америка — социалистической или капиталистической. И конечно, это референдум о доверии Трампу. Я рада результатам».

Тем не менее, победа демократов в палате представителей означает, что Трампу будет сложнее добиваться прохождения своих законопроектов.

Для демократов получение контроля над палатой представителей также дает возможность не допустить отмены плана всеобщего медицинского страхования, принятого при президенте Обамы. Они также могут попытаться препятствовать выделению средств на постройку стены на границе между Мексикой и США. Однако Трамп уже заявил, что не собирается отказываться от этого проекта и даже пригрозил демократам «закрыть правительство» в случае их противодействия.

Лидер демократического меньшинства в конгрессе Нэнси Пелоси назвала победу демократов «новым днем» для Америки. После того как в январе начнет работу новый состав конгресса она может стать спикером нижней палаты. Примечательно, что несмотря на многочисленные конфликты, которые были между ней и Трампом в прошлом, президент поддерживает кандидатуру Пелоси на этот пост.

Контроль демократов над комитетом по разведке в нижней палате даст им возможность активнее инициировать различные расследования против Трампа, в том числе о его якобы «российских связях».

Республиканцы ранее прекратили расследование, но теперь ничего не мешает демократам возобновить его вновь.

Кроме этого свое расследование в отношении Трампа и его «российских связей» может активизировать и спецпрокурор Роберт Мюллер, который, как пишет обозреватель телеканала CNN Элли Хониг, получит возможность продолжать свою работу «без политического вмешательства». Как отмечает автор, победа демократов создает для Мюллера «защиту против политических сил, которые пытаются ограничить или прекратить его расследование».

Трамп бьет первым

Все эти факторы, несомненно, будут отвлекать президента США, который уже готовится к президентской кампании 2020 года.

Однако Трамп уже сделал свой ход, отправив в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса. Исполняющим обязанности был назначен секретарь офиса Сешнса в минюсте Мэттью Уитакер. Ему же передали полномочия зама Сешнса Рода Розенштайна, который до этого момента курировал расследование Мюллера.

Такие меры не прекратят само расследование, однако Уитакер, который определенно относится к числу лояльных Трампу людей, сможет наложить на Мюллера больше ограничений, чтобы притормозить его работу.

«Проклятие промежуточных выборов снято, и теперь у Трампа развязаны руки несмотря на то, что в нижней палате будут сидеть не те люди», — говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, американист Сергей Ознобищев.

Сохранение контроля республиканцев над верхней палатой конгресса снимает с президента США главную головную боль — угрозу импичмента.

Именно сенат дает ход этой процедуре. Кроме этого, верхняя палата утверждает послов и других назначенцев администрации Белого дома, поэтому контроль над ней очень важен для Трампа.

Нет никаких сомнений, что хотя демократы и победили в палате представителей, американский президент победил на выборах в целом, отмечает обозреватель издания The Washington Post Эд Роджерс.

Автор называет Трампа «капитаном» республиканцев, в то время как экс-президент Барак Обама был «катастрофой» для Демократической партии США. У избирателей была возможность отречься от Трампа на ноябрьских выборах, однако они этого не сделали.

С этим утверждением согласен и глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин: «Выборы показали, что в американском обществе продолжает сохраняться высокий запрос на политику Трампа и его стиль ведения дел.

Трамп будет находиться в лучшем положении, чем Обама после выборов 2010 года».

По мнению Злобина, сложившаяся ситуация дает Трампу хорошие шансы на выдвижение в 2020 году на второй срок. «Республиканцы не могут не оценить его необходимый для партии лидерский потенциал», — считает эксперт.

Друзья уходят, приходят недруги

Как отмечают эксперты, для достижения своих целей в новом конгрессе Трамп будет приносить в жертву отношения с Россией, учитывая, что эту тему считают сегодня «токсичной».

Демократы, которые взяли контроль над палатой представителей традиционно критикуют Россию за «нарушения» прав человека, и можно ожидать, что поток этой критики увеличится. Новый состав конгресса также принесет грустную весть и для налаживания межпарламентских связей.

Хорошо известный в Москве конгрессмен-республиканец Дана Рорабахер, который не скрывал своей симпатии к России, проиграл выборы в Калифорнии демократу. В апреле 2016 года именно Рорабахер привозил в Москву делегацию конгрессменов-республиканцев.

В то же время место в конгрессе завоевал бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни. Именно он в 2012 году, став кандидатом в президенты, назвал Россию «геополитическим противником» США.

Однако политолог Сергей Станкевич считает новый расклад сил не самым худшим для России. По его словам, ситуация «разделенного правления» не дает демократам убрать Трампа с поста, и в то же время не дает самому Трампу слишком усилиться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выборов в конгресс Кремль не ждет осложнений в российско-американских отношениях, поскольку ситуация и так «достаточно сложна».

В последние месяцы в российских политических кругах дают понять, что все больше разочаровываются в президенте США, при котором тенденция к ухудшению российско-американских отношений продолжает усиливаться.

В конце ноября Россию могут ждать новые санкции США в связи с «делом Скрипаля», и большого оптимизма это не добавляет. Кроме этого, вскоре после выборов Россию могут ждать дополнительные санкции за якобы вмешательство в выборы. Они могут быть введены согласно указу Трампа от сентября, который предписывает введение санкций против иностранцев.

«Независимо от того кто выиграл эти выборы в отношении России есть межпартийный консенсус и ситуация с точки зрения динамики будет только ухудшаться В любом случае-это будет эскалация», — говорит «Газете.Ru» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

В Москве также опасаются, что выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности даст старт размещению ракет в Европе. Впрочем, существует возможность, что этому будут противостоять демократы, среди которых немало сторонников сохранения договора. На такой вариант развития событий указывает Сергей Ознобищев: «Демократы традиционно выступают за контроль над вооружениями и будут подталкивать к этому администрацию».

Не исключено, как утверждает издание Foreign Policy, что демократы в нижней палате начнут инициировать слушания, касающиеся различных направлений внешней политики, в том числе выхода Трампа из Парижского соглашения по климату и ядерного соглашения с Ираном. Правда, Иван Тимофеев скептически относится к тому, что эти инициативы по Ирану будут иметь успех, так как в отличие от времен президентства Барака Обамы, «у демократов нет серьезных мотиваций искать консенсус с республиканцами».