Знакомьтесь! Новый куратор «российского дела» в США

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил об уходе в отставку. Сешнс направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором сказал, что покидает пост по его просьбе.

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Трамп поблагодарил Сешнса за службу и пообещал в ближайшее время представить кандидата на пост генпрокурора. Исполняющим обязанности назначен секретарь офиса Сешнса в минюсте Мэттью Уитакер.

В марте 2017 года Сешнс решил взять самоотвод в расследовании дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в выборы.

Источники The Washington Post тогда писали, что для Трампа это «стало одним из главных разочарований его президентства» и он до сих пор «зациклен на этом».

«Сешнс никогда не должен был отстраняться, а если он собирался отстраниться, он должен был сказать мне об этом перед вступлением в должность, и я бы выбрал кого-нибудь другого», — говорил сам президент.

Фоторепортаж: Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора США‍ __is_photorep_included12050953: 1

Курировать «российские расследования», в том числе расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, в итоге стал заместитель Сешнса Род Розенштейн, однако после отставки первого эти обязанности вернутся к новому генпрокурору.

Трамп же, получив по итогам выборов контроль над сенатом, сможет беспрепятственно назначить на пост генпрокурора лояльного ему человека, который будет определять ход расследования.

Уитакер, который, по данным СМИ, вскоре будет назначен куратором «российского расследования», определенно относится к сторонникам президента. В 2016 году в колонке для издания USA Today он выступал против решения ФБР не выдвигать обвинения против оппонента Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Смена руководства в Минюсте не прекратит «российское расследование» полностью, да и сам Трамп говорит, что не будет этого делать «по политическим соображениям». Однако новый генпрокурор сможет наложить на Мюллера больше ограничений, что притормозит его работу.

Демократы в сенате уже потребовали от Уитакера взять самоотвод от кураторства «российского дела».

«Проклятие промежуточных выборов снято, и теперь у Трампа развязаны руки несмотря на то, что в нижней палате будут сидеть не те люди», — говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, американист Сергей Ознобищев.

Сам Трамп заявил на пресс-конференции, посвященной итогам промежуточных выборов, что расследование Мюллера стоило миллионы, а найденные им сведения не относятся непосредственно к какому-либо сговору между ним и Россией.

Президент выразил уверенность в том, что это расследование наносит вред США, и отметил, что оно «должно закончиться».

Свое расследование «российского следа» комиссия Мюллера начала осенью 2017 года. Согласно отчету минюста США, к марту 2018 года его группой было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Личные траты Мюллера на расследование составили $4,5 млн. При этом министерство юстиции США уже планирует свои траты на 2019 год — в бюджете заложена сумма в $10 млн.

Ключевые выводы этого расследования Мюллер собирался представить после ноябрьских промежуточных выборов в США, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам источников, спецпрокурор США близок к тому, чтобы вынести заключение по двум главным пунктам расследования: был ли сговор между штабом президента США Дональда Трампа и российскими властями на выборах в 2016 году, а также препятствовал ли Трамп правосудию в течение продолжающегося «российского дела».

Мюллер спешил с объявлением результатов именно из-за возможной смены его начальства, однако Трамп оказался быстрее.

Решение о том, будут ли выводы Мюллера представлены публично либо спецпрокурор обеспечит закрытость оглашения заключительного приговора, должен был принимать курирующий расследование Роб Розенштейн, который был довольно активен, выполняя эти обязанности.

Однако теперь, когда контроль за российским делом находится в руках сторонников Трампа, публичное объявление результатов становится маловероятным.