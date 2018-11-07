«Обама виноват»: Трамп рассказал о присоединении Крыма

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс заявил о том, что бывший президент США Барак Обама «позволил» Крыму войти в состав России.

Реклама

«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — сказал Трамп.

Трамп неоднократно критиковал экс-президента США в своих выступлениях, всячески подчеркивая, что он резко отличается от него в видении экономического и внешнеполитического курса страны.

Глава Белого дома и ранее заявлял, что факт вхождения Крыма в состав России является ошибкой Обамы, «который позволил» отдать эту территорию. Он также отказался от «иранской сделки», заключенной США с Ираном во времена правления Обамы.

«Я думаю, Трамп полностью хочет ликвидировать наследие Обамы», — пояснял «Газете.Ru» аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз.

Вместе с тем в сентябре нынешнего года обозреватель американского журнала The National Interest Даг Бэндоу заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины — у Киева попросту «нет на это шансов». Автор публикации подчеркнул, что большинство жителей полуострова — русские, поддержавшие возвращение в состав России.

В статье Бэндоу вспомнил, что

полуостров Крым был отбит Российской Империей у турок еще в XVIII веке и оставался русским до 1954 года,

когда генсек ЦК КПСС Никита Хрущев решил передать Крым в состав Украинской ССР. Было бы неправильно возвращать полуостров Киеву без согласия жителей Крыма, отмечалось в публикации.

Кроме того, Даг Бэндоу ответил другому американскому публицисту — Кристиану Кэрилу из The Washington Post, заявившему, что Крым принадлежит Украине. Обозреватель The National Interest подчеркнул, что Крым принадлежит крымчанам, и решать вопрос о принадлежности полуострова должны именно они.

Как сообщает ФАН со ссылкой на оригинальную публикацию, автор подчеркнул: невзирая на ожидания Запада, Москва не пойдет на уступки в этом вопросе, «даже критики Путина признают, что Крым навсегда вошел в состав России».

В июле Госдепартамент Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России. Документ, подписанный госсекретарем Майком Помпео, был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства, передает НСН.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 [года], США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией [Крыма]», — говорилось в документе.

Составители коммюнике отметили, что Крым был «захвачен силой, что противоречит международному праву». Также американские власти призвали Россию прекратить «оккупацию» Крыма и «уважать» принципы международного права.

После этого украинский президент Петр Прошенко написал в своем фейсбуке, что приветствует решение Вашингтона опубликовать подобную декларацию.

«Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором», — написал политик.

По мнению главы государства, публикация документа является «достойным ответом» Соединенных Штатов на «гибридные провокации Кремля» после Хельсинки.

Также украинский лидер поблагодарил администрацию американского лидера Дональда Трампа за «бескомпромиссную позицию» в вопросе территориальной целостности Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на поведение американской стороны в ситуации с ядерным соглашением по Ирану и Парижским соглашением по климату, раньше входившими в русло официальной политики США. По словам Захаровой,

бывший американский президент Барак Обама принял соответствующие решения, а нынешний глава государства Дональд Трамп «перерешил».

В середине лета президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы противоположная точка зрения на этот вопрос.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН», — сказал Путин.

Он отметил, что для России вопрос присоединения Крыма «закрыт».