Запретные зоны: Украина будет сажать россиян

Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон, по которому в стране вводится уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины россиянами, передает НСН со ссылкой на сайт Верховной рады. Парламент принял соответствующий закон 18 октября.

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До этого наказание для нарушителей представляло из себя только штраф и административный арест до 15 суток. В соответствии с новым законом «злоумышленника» могут лишить свободы на срок до трех лет. Повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц карается от трех до пяти лет, а совершение соответствующих действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Более того, наказание предусматривает ответственность за посещение россиянами Крыма, который Украина считает своей, но временно оккупированной территорией. Запрещены к посещению также территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Закон распространяется на лиц, въезжающих на запретную территорию с целью причинить вред интересам Украины, тех, кому в принципе запрещен въезд в страну, а также представителям вооруженных сил или других силовых ведомств. В то же время в законе не прописывается, что именно подразумевается под причинением вреда интересам Украины.

В пояснительной записке к документу уточняется, что уголовную ответственность будут нести только «лица, имеющие гражданство государства-агрессора (так украинские власти называют Россию. — «Газета.Ru»), или другие лица в интересах государства-агрессора», которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, новый украинский закон — это провокация. Он подчеркнул, что российские власти будут защищать своих граждан от киевского произвола.

«Это провокация, направленная против российских граждан и граждан других стран, которые будет посещать Донбасс, Луганск и Крым, как они [украинские власти] посчитают. Тем самым Киев пытается оказывать давление на людей, пересекающих Крым, — это все бесполезно и не имеет под собой никаких реальных последствий», — заявил он ФАН.

Инициатива Порошенко, отмечает депутат, только еще больше усугубит и без того напряженный диалог между Киевом с Москвой. «Будет лишь осложнение отношений между Украиной и Россией. А Крым за эти четыре года пересекло не менее 20 млн человек, против которых и собираются вводить меры в Киеве», — напомнил Чепа.

Парламентарий также указал, что Москва будет оказывать возможное содействие россиянам, пострадавшим из-за провокационного закона Верховной рады. В качестве примера депутат привел незаконное задержание украинской погранслужбой экипажа российского корабля «Норд». Как и в случае с ним, Россия будет принимать ответные меры на провокации Украины.

«Мы знаем с вами о происшествиях, которые происходили с российскими моряками и захватом кораблей. Никакие действия не окажутся без противодействия. Естественно, если что-то будет применяться против граждан России, мы будем их защищать. Все имеет обратную сторону, и мы можем адекватно отвечать на данную меру», — подытожил депутат.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила ФАН, что украинским властям, очевидно, «недостаточно держать в заложниках около трех миллионов крымчан, не удовлетворяя наши просьбы о лишении украинского гражданства и при первом удобном случае незаконно задерживая их на территории Украины и обвиняя в государственной измене».

«Теперь в Киеве, видно, нацелились на все население России, и не только. Но этим планам не суждено сбыться: люди как ездили в Крым, так и будут ездить, как был интерес иностранных туристов и инвесторов к полуострову, так и останется», — уверена Поклонская.

Она подчеркнула, что «всех на своей границе в линию не выстроить — Украины не хватит», а действующему руководству соседней страны настало время всерьез «задуматься о грядущих тюремных сроках».

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума на полуострове. Тем не менее, Украина не признает итоги референдума и считает полуостров своей территорией. Такого же мнения Киев и о Донбассе, на территории которого существуют самопровозглашенные ДНР и ЛНР.