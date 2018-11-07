Жесткие санкции: что на этот раз готовит Вашингтон России

США могут наложить на Россию новый пакет санкций в рамках закона «О нераспространении химического и биологического оружия», заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Россия не выполнила требования США в рамках дела об отравлении Скрипалей. Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций»,

— подчеркнула Науэрт.

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Ранее глава комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс заявил, что американские власти пришли к выводу, что Москва не выполнила выдвинутые Вашингтоном условия.

Американские законодатели предупреждали, что в случае их невыполнения введут вторую часть пакета ограничительных мер, направленных против России. Науэрт также заявила, что Госдеп консультируется с конгрессом по вопросу ужесточения санкций.

В Совете Федерации уже ответили на слова Науэрт. Первый зампред комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Владимир Джабаров заявил, что санкции никак не повлияют на российскую политику, передает ФАН.

«Санкции реальны, американцы последовательно продолжают эту политику, и не только в отношении нашей страны. Мы уже привыкли жить в режиме санкций. Россия — это не банановая республика, которую можно запугать санкциями или заставить изменить свой курс развития. Будем привыкать и приспосабливаться жить в условиях санкций», — подчеркнул сенатор.

В середине сентября стало известно, что Вашингтон работает над «жестким пакетом санкций» в отношении России, который должен вступить в силу уже в этом месяце. Тогда об инициативе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощницу госсекретаря по экономическим вопросам Манишу Сингх.

По ее словам, в «жесткий пакет» войдут санкции против банковского сектора, запрет на закупку военной продукции и запрет на финансовую помощь. Сингх также заявила, что Россия в настоящее время не предоставила гарантий того, что не будет в будущем применять химическое оружие.

«Мы планируем ввести очень серьезный второй раунд санкций», — пригрозила тогда Сингх.

Эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик полагает, что санкции негативно влияют на экономику и финансовые рынки США. В разговоре с НСН эксперт отметил, что санкции Вашингтона имеют разный масштаб и не зависят от публичной риторики.

«Что было анонсировано совсем недавно, несмотря на такую жесткую риторику, выглядит несколько мягче, чем некоторые предыдущие планы. Я имею в виду запрет на приобретение российского долга и ограничения в финансовой сфере.

Эти планы идут значительно дальше, чем те ограничения в банковском секторе, которые были обозначены в последнее время Госдепартаментом. <...> Дальнейшая эскалация санкций будет более выверенная, аккуратная, адресная и с пониманием определенных пределов»,

— подчеркнул Лисоволик.

Первый пакет санкций в связи с «делом Скрипалей» США ввели в отношении России 27 августа. В сопроводительной записке значилось, что из-за «применения химоружия в Солсбери» Москва не будет получать внешнюю помощь, оружие, финансирование экспорта товаров и технологии двойного назначения, которые могут быть использованы как в мирных, так и в военных целях.

Августовский пакет санкций предусматривает прекращение помощи Российской Федерации в рамках закона «Об иностранной помощи», принятого конгрессом США еще в 1961 году. Исключение составили продовольственные поставки, а также поставки сельскохозяйственной продукции и гумпомощь.

После первого пакета предполагалось, что Россия должна предоставить международным экспертам доступ к различным объектам на своей территории, чтобы США получили достоверные сведения и гарантии того, что РФ не намерена «использовать химическое оружие в будущем». При этом Вашингтон отказывается принимать во внимание уже предоставленные международным организациям доказательства отсутствия в России химических арсеналов.

5 декабря 1997 года Россия стала участником Конвенции о запрещении химического оружия, задекларировав около 40 тыс. тонн отравляющих веществ. РФ начала ликвидацию своего арсенала химических вооружений в том же году, а последняя партия химоружия была уничтожена в начале осени 2017 года.

В начале 2000-х годов США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Италия и Канада выделили на российскую программу утилизации БОВ около $1 млрд. С 2009 года деньги на уничтожение химоружия в Россию поступать перестали. При этом расходы на кампанию превысили зарубежную помощь почти в 10 раз, составив около 300 млрд руб. (по курсу на начало 2014 года).