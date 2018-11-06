Потушить пожар: как Медведев едет спасать Кожемяко

По информации «Газеты.Ru», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ближайшее время может посетить Владивосток, столицу Приморья. О наличии таких планов «Газете.Ru» рассказали сразу два источника, знакомые с ситуацией.

Реклама

Впрочем, точных дат они не называют. По словам одного из них, это должно произойти либо перед поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), либо сразу после него. Саммит же пройдет 15-17 ноября в Папуа-Новой Гвинее.

Однозначного решения о рабочей поездке премьера еще не принято, хотя, по информации «Газеты.Ru», визит Медведева в Приморье весьма вероятен.

В пресс-службе правительства «Газете.Ru» сообщили, что объявят о графике поездок главы кабмина сразу после того, как он будет окончательно сформирован и утвержден.

16 декабря Приморье ожидают новые выборы губернатора, после того как ЦИК аннулировал результаты голосования, прошедшего в сентябре. Поэтому

любое посещение региона первыми лицами государства со стороны выглядит как поддержка временно исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко.

Последний, по информации «Газеты.Ru», считается человеком, близким к самому Медведеву. Источники издания в регионе, считают, что в случае визита премьер-министра он наверняка встретится с врио главы региона.

Кожемяко возглавил Приморье 26 сентября. До этого экс-врио руководителя края Андрей Тарасенко («Единая Россия») не смог выиграть выборы в первом туре. Его главным оппонентом оказался Андрей Ищенко (КПРФ). Через неделю, 16 сентября, прошел второй тур, в ходе которого были выявлены массовые фальсификации — как со стороны кандидата от ЕР, так и со стороны коммуниста. Результаты выборов были отменены, а новые назначены на декабрь.

Ни Тарасенко, ни Ищенко не станут в них участвовать. Причем региональное отделение КПРФ отказалась от выдвижения своего кандидата в последний момент.

По официальной версии, Кожемяко сам просил у российского президента Владимира Путина разрешения баллотироваться на выборах губернатора Приморья. Он уроженец этого края, до нынешней должности возглавлял Сахалинскую область.

«Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на [Восточном экономическом] форуме, я, как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, она не очень хорошая», — заявил он на встрече с президентом.

Путин удовлетворил эту просьбу, впрочем, уточнив, что ситуация в регионе «нормальная». Вместе с тем источники «Газеты.Ru» говорили о Кожемяко как основном претенденте на позицию руководителя региона еще до его встречи с главой РФ.

По информации «Газеты.Ru», к этим выборам сейчас приковано пристальное внимание федерального центра.

Однако не все собеседники издания оценивают положение дел в Приморье как однозначно выигрышное для Кожемяко.

Например, источник, близкий к Кремлю, считает, что даже в отсутствие Ищенко врио губернатора все равно может столкнуться с протестным голосованием. По его словам, люди «перекормлены позитивом обещаний». Появление Медведева, по его мнению, также необязательно пойдет на пользу кандидату от власти.

Эксперты также неоднозначно оценивают потенциальный эффект от возможного визита премьер-министра. Во многом это будет зависеть от пиар-сопровождения, полагает политолог Евгений Минченко.

«К «Единой России» и федеральным властям в регионе, мягко говоря, неоднозначное отношение», — отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает Минченко, Кожемяко сейчас предлагает много инициатив, которые создают вокруг него репутацию «дракона популизма». И отношение к этому лидера ЕР — собственно, Медведева, — пока непонятно.

«Например, по всей стране ЕР отказывается принимать региональные законы о «детях войны», оценивая их как популистские. А в Приморье Кожемяко такой закон поддержал», — приводит пример Минченко.

Закон о «детях войны» подразумевает дополнительные меры поддержки пенсионерам, родившимся или проживавшим на территории региона в годы Великой отечественной войны.

«Это, конечно, демонстрирует внимание федеральной власти к региону в очередной раз. Что касается влияния этого визита на кампанию, то его трудно предсказать с учетом текущего рейтинга премьер министра», — сомневается политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов.индекс» Леонид Давыдов.

Ранее Медведев уже встречался с Кожемяко — 10 октября премьер принимал его в своей резиденции в Горках. Также, по словам врио губернатора Приморья, глава правительства поддерживает идею переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.