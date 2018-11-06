Три ошибки для России: что не так с памятной монетой в США

В США отчеканили памятную монету, посвященную встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Хельсинки, и сделали на ней сразу три опечатки на русском языке, передает ФАН. Сувенир выставили на продажу на официальном сайте «Сувенирный магазин Белого дома». Вместе с тем VOX обращает внимание на тот факт, что магазин не имеет отношения к Белому дому.

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На одной стороне монеты изображены портреты Трампа и Путина на фоне российского и американского флагов с гербами обеих стран. Там же выбито: «Президент Дональд Трамп. Президент Владимир Путин. Соединенные Штаты Америки. Российская Федерация». Также указана цитата американского лидера со встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в июне в Сингапуре: «Прошлое не должно определять наше будущее».

На другой стороне выгравировали кафедральный собор финской столицы, неподалеку от которого проходил полноформатный саммит лидеров двух стран. Все надписи на английском выполнены без ошибок, в то время как слова на русском языке написаны неправильно.

Фразу «Diplomatic History» перевели как «ддипломатическая история» — с двумя буквами «д», словосочетание «New Era» в русском варианте не согласовано — «новое эра». Helsinki Summit перевели как «Хельпинский саммит».

Внимание на ошибки обратили пользователи социальных сетей.

Первый саммит Российской Федерации и США состоялся 16 июля в Финляндии. Путин и Трамп на протяжении двух часов обсуждали двустороннее сотрудничество, актуальные международные вопросы, ситуацию в Сирии. По окончании диалога американский лидер заявил, что они с Путиным «потрясающе» провели время. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал встречу в Хельсинки «полезной».

Между тем, политическая элита США после двусторонней встречи раскритиковала Трампа. Противники американского президента в США охарактеризовали саммит как «провальный». Так, конгрессмен-демократ Стивен Коэн заявил, что Трамп практически «сдался врагу», то есть российскому лидеру. «Где наши военные? Главнокомандующий находится в руках врага!» — написал он в твиттере.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал позицию Трампа «беспечной, опасной и слабой», подчеркнув, что «за всю историю нашей страны американцы не видели, чтобы президент США поддерживал противника так, как Дональд Трамп поддержал президента Путина».

По мнению его коллеги из палаты представителей Нэнси Пелоси, встреча российского и американского лидеров стала «печальным днем для Америки и для всех западных демократий».

Раскритиковали Трампа даже его однопартийцы, которые характеризуют совместную пресс-конференцию с российским президентом в лучшем случае как «неуместную». Такой позиции, в частности, придерживаются республиканцы Джастин Амаш и Уолтер Джонс.

Ныне покойный сенатор Джон Маккейн был уверен, что саммит — «трагическая ошибка», а также «одно из позорнейших выступлений американского президента».

«Урон от наивности и эгоизма Трампа сложно подсчитать. Заманчиво назвать эту пресс-конференцию жалким разгромом, иллюстрацией того, как опасны неподготовленность и отсутствие опыта. Но речь идет не об ошибочных твитах политика-новичка. Это был сознательный выбор президента, который, похоже, решил реализовать свои галлюцинации о теплых отношениях с режимом Путина», — комментировал Маккейн итоги встречи.

В то же время разведслужбы США заявили, что в Москве довольны результатами превзошедших ожидания переговоров в Хельсинки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Они подчеркнули, что, несмотря на итоги встречи двух лидеров, российские власти удивляет то, что улучшений в отношениях Москвы и Вашингтона не произошло. По мнению собеседников телеканала, российская сторона не учла тот факт, что внешнюю политику США определяет не только президент, но и конгресс, в котором, однако, встречу Трампа и Путина восприняли без особого энтузиазма.

Член палаты представителей от Демократической партии Шейла Джэксон Ли даже внесла в парламент проект резолюции, запрещающей «любые будущие тайные встречи» российского и американского лидеров. Более того, в документе указано, что Трамп обязан согласовать с конгрессом любые договоренности, достигнутые во время встречи с Путиным в Хельсинки.

«[Палата представителей конгресса США] решительно выступает против любых будущих тайных встреч между президентом США и президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнули в резолюции. Помимо этого, в соответствии с документом, российская сторона якобы сообщила о договоренностях между двумя главами государств, которые «отвечают интересам Кремля».