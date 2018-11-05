Привлечь инвестиции: Забайкалье и Бурятия вошли в состав ДФО

В воскресенье 4 ноября – в День народного единства — президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Республика Бурятия и Забайкальский край, входившие в состав Сибирского федерального округа, включены в состав Дальневосточного федерального округа.

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Таким образом, в СФО и ДФО оказалось по 11 регионов. В составе СФО остались Республики Тыва, Алтай и Хакасия, Алтайский и Красноярский край, Иркутская, Красноярская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, передает НСН.

В ДФО числятся Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Данное изменение будет способствовать улучшению инвестиционного климата в этих регионах, приводит РИА «Новости» слова председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова.

«Я думаю, что решение правильное: привлечь внимание, сделать инвестиционный климат привлекательным. Не секрет, что и Бурятия, и Забайкальский край в социально- экономическом развитии не самые лучшие территории. Комитет будет активно сотрудничать», — пообещал парламентарий.

Член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев напомнил, что руководители этого региона и раньше обращали внимание федеральных властей на пересмотр финансирования Забайкалья в рамках существующей госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Такой пункт также был включен в резолюцию, принятую весной нынешнего года по итогам Дней Забайкальского края в верхней палате парламента, передает ТАСС.

«Существующие дальневосточные преференции распространяются только на те регионы, которые находятся в сфере полномочий Минвостокразвития РФ.

Забайкальский край и Бурятия к их числу не относились, нас курировало Минэкономразвития России. В итоге финансирование наших регионов в рамках программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона шло по остаточному принципу, существующие в ДФО особые экономические условия на них не распространялись», — сказал сенатор.

Политолог Сергей Гребенюк пояснил, что решение президента связано, в первую очередь, с необходимостью распространить на Забайкалье и Бурятию особые экономические режимы, которые действуют для инвесторов на Дальнем Востоке. При этом он призвал не ждать быстрых результатов вследствие данного изменения.

Директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса профессор Александр Латкин также увидел плюсы и в том, что если ранее наука в Забайкалье подчинялась Сибирскому отделению РАН, то теперь может перейти в подчинение ДВО РАН, передает ФАН.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что перестановки в округах дадут более четкую систему управления, а вот в плане экономики Бурятия и Забайкалье вряд ли получат слишком много.

«Бурятия всегда тяготела к регионам, которые в советские времена назывались Сибирью и была взаимосвязана с Красноярском. Бурятия, Хакасия и Красноярский край — это некий конгломерат, который юридически и бюджетно являются самостоятельными, но, по сути, представляют собой некое единство. Что касается Забайкалья, то весь вопрос в том, кто все это хозяйство будет на себе тянуть?

Тот, кто создавал этот край, не подумав, просто вырезал кусок, в котором экономики нет», — признался эксперт.

Аналитик также спрогнозировал, что экономическое развитие поменявших административную подчиненность регионов не будет быстрым.

«Я не исключаю, что какой-то дальневосточный регион укрепит свое взаимодействие с Забайкальем. Но это тяжелый регион, в котором «не случилось» экономических субъектов. Почему Бурятию и Забайкалье перегоняют в ДФО? Сложно сказать. Это слабые регионы, бедные. Возрастающее развитие не получится», — подчеркнул специалист.

Политолог отметил, что само по себе распределение по округам не имеет большого значения, потому что в России на этом уровне не существует понятия «окружного бюджета». В противном случае было бы важно, к какому округу — богатому или бедному — регион принадлежит.