Ответ Украины: на арестованном сухогрузе нашли россиянина

Большая часть команды сухогруза Comet, задержанного портовыми властями Мариуполя, оказалась украинцами. По данным украинского издания «Таймер», среди моряков оказался только один гражданин России — второй помощник капитана.

Сухогруз под флагом Либерии принадлежит компании из Голландии, а управляется фирмой со штаб-квартирой в Сингапуре.

Груз на борту Comet предназначался для одной компании в Бельгии, но транспортировался в формате free-on-board. Фактически, груз переходил в собственность получателя в момент доставки в порт погрузки, поскольку именно там покупатель платил поставщику.

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Дальнейшая ответственность за доставку груза в порт разгрузки лежала на плечах получателя товара. В статье отмечается, что «вряд ли России был нанесен какой-либо ущерб» этим арестом судна, сообщает ФАН.

Капитан дальнего плавания Алексей Малафеев напомнил, что российских портов в Азовском море нет, передает НСН.

«[Comet] мог там выгружаться или еще что-то, а грузился он в Мариуполе. И грузился запрещенным на Украине грузом из Луганска. Судно это не российское, оно зарегистрировано под либерийским флагом. Это какой-то бывший наш пароход. Если три тысячи тонн, то это пароход класса «река-море». Соответственно его арестовали во время погрузки», – заявил Малафеев.

Он предположил, что арестованный груз мог принадлежать кому-то из бизнесменов, владеющих предприятиями в Донецкой и Луганской областях.

«Они периодически же там продают свою продукцию и все нормально, а тут им решили наступить на пятки. В принципе торговля-то идет. Но тут, видимо, кто-то кому-то что-то не доплатил и его схватили», – подытожил специалист. При этом Comet мог прийти из российского порта, чтобы выгрузить в Мариуполе «какую-то фигню».

Напомним, 2 ноября судно Comet под флагом Либерии было арестовано украинскими властями в порту Мариуполя. Об этом в фейсбуке сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Сухогруз перевозил 3 тыс. тонн продукции, сделанной на Алчевском металлургическом комбинате, расположенном на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По словам генпрокурора, причастные к перевозке лица будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной уголовным кодексом Украины. Он добавил, что моряков могут обвинить в финансировании терроризма. По статье 258-5 обвиняемым может грозить до восьми лет лишения свободы, а если преступление было совершено группой лиц — до 12 лет.

Украина с весны 2018 года приступила к незаконным и полулегальным задержаниям российских мирных судов. В августе российский

нефтеналивной танкер «Механик Погодин», принадлежащий российской компании «В.Ф. Танкер» был задержан береговыми властями Украины. Танкер выполнял перевозку по заказу компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. из Канады.

Вскоре после этого владелец судна рассказал об официальных претензиях Киева к танкеру. Об этом говорится в заявлении на сайте компании-собственника «В.Ф. Танкер». По имеющимся данным, причиной стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией «ВЭБ-Лизинг», находящейся под украинскими санкциями.

«Формальный повод был все-таки найден — финансирование строительства судна в 2011 году осуществляла лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг». Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца — компании «В.Ф. Танкер», не входящей в санкционные списки», — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что фирма уже переоформила остатки финансирования лизингодателя на себя, чтобы Киев отозвал претензии.

На борту арестованного судна находились 12 человек экипажа. К ним попыталась пройти группа представителей ОБСЕ. Тем не менее, на борт «Механика Погодина» они пройти не сумели, поскольку юрисдикция киевского ОБСЕ распространяется лишь на территорию Украины.

Вскоре после этого заместитель представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что российское судно «Механик Погодин» заблокировано в порту Херсона на три года.

В марте 2018 года рыболовецкий траулер «Норд» с десятью членами экипажа был задержан украинскими пограничниками в Азовском море. Он был арестован и под прицелами двух пулеметов отбуксирован в порт Бердянска. Причина — наличие у рыбаков российских паспортов, выданных в Керчи. Украинские власти отказались признавать их действительными.

Экипажу запретили покидать судно, доверху набитой протухшей из-за нескольких дней хранения в трюме рыбой. На судне находились 10 крымчан, всем им грозило до 12 лет тюрьмы.