Кэмерону скучно: хулитель России возвращается в политику

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон не исключает возможности вернуться в политику — на этот раз в должности главы британского МИДа. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на свои источники.

Реклама

Издание отмечает, что политик рассказал друзьям, что если следующий лидер консерваторов пригласит его, то он рассмотрит эту возможность. Один из собеседников газеты сказал, что Кэмерону за два года после отставки стало «очень скучно».

«Дэвид предан государственной службе и нередко говорит, что не исключает возвращения в политику — внутреннюю или международную. Ему всего 52 года, он молодой человек», — рассказал газете один из друзей Кэмерона.

По версии издания, возвращение политика может произойти весной 2019 года после публикации его мемуаров. Экс-министр отмечал, что книга может выйти после 29 марта — именно на эту дату назначен выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В своей работе Кэмерон раскроет подробности о периоде своего руководства правительством страны.

Ожидается, что политик прольет свет на события, связанные, в частности, с референдумами о независимости в Шотландии и Brexit, военной операцией в Сирии, бомбардировками в Ливии.

Кэмерон заявлял, что намерен сообщить о мотивах, которыми он руководствовался, принимая решения, а также об успехах и поражениях в своей карьере. Кроме того, в мемуарах экс-министр расскажет о нынешних членах британского правительства, в том числе и тех, кто инициировали выход страны из ЕС.

«Я с нетерпением жду, когда мне представится возможность дать объяснение тем решениям, которые я предпринял, и рассказать, почему я сделал это. Я буду честным, говоря о том, что сработало, а что нет», — сказал бывший премьер-министр.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС состоялся в июне 2016 года. По его итогам было принято решение о Brexit. Противники нахождения Великобритании в ЕС набрали 51,9% голосов при явке 71,8%. При этом за выход из Евросоюза голосовали в Англии и Уэльсе, в то время как большинство в Шотландии и Северной Ирландии выразили желание остаться в составе единой Европы.

После оглашения результатов референдума Дэвид Кэмерон, на тот момент занимавший пост премьер-министра, заявил, что уходит в отставку — он был инициатором голосования и рассчитывал на сохранение страны в союзе. Его преемницей стала Тереза Мэй.

Вскоре бывший премьер-министр Великобритании заявил, что уходит с поста члена палаты общин страны от избирательного округа Уитни.

По словам Кэмерона, он «долго и тяжело» принимал это решение, но в конечном счете посчитал, что его присутствие будет «отвлекать внимание» от работы правительства Великобритании. После этого комиссия по иностранным делам палаты общин Великобритании обвинила Кэмерона в использовании некорректных данных разведки во время проведения военной операции в Ливии против режима Муаммара Каддафи.

Согласно докладу комиссии, результатом военной операции ВС Великобритании в 2011 году в Ливии стал фактический распад страны, укрепление в ней боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России), кризис с беженцами в Европе.

Также в документе отмечается, что Кэмерон играл решающую роль в принятии решения о военном вмешательстве и несет ответственность за усиление политического кризиса в Ливии.

О возвращении Кэмерона в большую политику говорилось еще в феврале прошлого года. Об этом он сам упомянул во время встречи с экс-губернатором Калифорнии, актером Арнольдом Шварценеггером, который представил Кэмерона как своего «хорошего друга».

После этого Кэмерон сказал: «Я тут с губернатором, и он отлично справлялся. И я еще вернусь».

Экс-премьер процитировал известную фразу из фильма «Терминатор», которую произносит герой Шварценеггера. Тем не менее, сам Кэмерон никак не объяснил свою фразу и то, связана ли она с его планами вернуться в политику.

Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Соединенного королевства с 2010 по 2016 год. В 2014 году он стал одним из ярых критиков внешней политики России. Он призывал Запад объединить международные усилия в борьбе с Россией и КНДР. Особое внимание Кэмерон уделял высказываниям об угрозе России в Сирии и настаивая на немедленной отставке президента Башара Асада. А в 2016 году политик в интервью радиостанции Би-би-си заявил, что Лондон не справится с угрозами с востока и юга, при этом Кэмерон поставил в один ряд Россию и террористические организации.