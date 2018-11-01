От Fox News до ООН: как Трамп продвигает журналистку

Бывшей ведущей программы новостей на телеканале Fox News Хизер Науэрт, занимающей в настоящее время пост официального представителя Госдепа, предложили занять пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Об этом в твиттере сообщил корреспондент Fox News в Белом доме Джон Робертс.

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«Высокопоставленный чиновник сообщил Fox News, что Хизер Науэрт была предложена должность постпреда при ООН», — написал Робертс.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на источников сообщил, что Науэрт является главным кандидатом на этот пост. При этом телеканал указывает, что Трамп склонен неожиданно менять свое мнение, и решение о «повышении» пресс-секретаря Госдепа может быть отменено.

Однако если назначение Науэрт все же состоится, она сможет похвастаться крайне быстрым и впечатляющим карьерным ростом: от журналиста до члена кабинета американского президента менее чем за два года.

До того, как эффектная блондинка Хизер Науэрт получила должность официального представителя Госдепартамента США, она работала на любимом телеканале Дональда Трампа — вела передачу Fox & Friends на Fox News. Трамп неоднократно хвалил эту передачу, однажды заявив, что он давний поклонник этого шоу, а также назвав его авторов «очень честными людьми».

Науэрт однозначно является для американского президента «своим» человеком: она всегда открыто говорила, что поддерживает Трампа и его семью.

При этом она станет не первым представителем СМИ на этой должности — до перехода работы в Госдеп она была ведущей новостей на Fox News. В недавнем прошлом эту позицию занимала Саманта Пауэр, которая долгие годы проработала в журналистике и была корреспондентом на Балканах во время войны в Югославии.

За последние три недели с того момента, как постпред США при ООН Никки Хейли заявила о своем грядущем уходе, в СМИ активно обсуждается, кто займет ее место.

Изначально самой вероятной кандидатурой на пост постпреда при ООН называлась бывшая заместитель советника американского президента по нацбезопасности Дина Пауэлл. О возможности ее назначения со ссылкой на многочисленные источники сообщали такие издания, как Bloomberg, CBS News и другие.

Эти слухи подогревал и сам Трамп. После анонса Никки Хейли он сказал, что у него есть пять кандидатур на пост Никки Хейли, но назвал лишь одного из них. «Дина [Пауэлл], конечно же. Есть и другие», — отметил Трамп. Дина Пауэлл проработала в администрации президента менее года, но сыграла решающую роль в разработке ближневосточной политики, особенно в вопросе установления более дружественных отношений с Саудовской Аравией.

Впрочем, эту версию быстро сбросили со счетов. По одной из версий, кандидатура Пауэлл встретила сопротивление в Белом доме. Другую версию представляло агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, Трамп и Пауэлл обсудили вопрос ее возможного назначения по телефону. Пауэлл заявила главе государства, что польщена подобным предложением, но предпочитает продолжить работу в руководстве инвестиционного банка Goldman Sachs Group.

Сам Трамп говорил, что рассматривает пять кандидатов.

Среди мужчин наиболее вероятными претендентами на должность назывались сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман и министр внутренних дел США Райана Зинке

Однако кандидатуры мужчин обсуждались не так активно. Многие СМИ писали, что в качестве представителя страны в ООН Трамп хочет видеть именно женщину.

Следуя этой теории, газета The Wall Street Journal писала, что Трамп «очень серьезно» рассматривает на этот пост кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт. Трамп уже провел несколько встреч с ней. Кроме того, подчеркивает газета, в Белом доме к Крафт относятся с большим уважением.

Телеканал Fox News еще пару дней назад уверял, что Трамп рассматривает кандидатуру другую женщину-дипломата — посла во Франции Джейми Маккорт. Также была популярна версия, что назначение может получить дочь президента США Иванка Трамп. Однако глава Белого дома сам неоднократно опровергал эту догадку.