Враг Сталина, кошмар Японии: как Трумэн изменил мир

Гарри Трумэн был избран президентом США 2 ноября 1948 года, победив губернатора штата Нью-Йорк Томаса Дивея. Триуфм сопровождался курьезным эпизодом — газета Chicago Tribune 3 ноября вышла с заголовком: «Девей победил Трумэна».

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Газета пошла в печать, когда выборы еще не закончились и результаты складывались в пользу нью-йоркского губернатора. Итоги голосования показали, что в гонке кандидаты шли нос к носу — Трумэн опередил соперника всего лишь на 3 000 голосов, хотя получил в два раза больше голосов выборщиков.

К тому моменту Трумэн уже исполнял обязанности президента США. Эти полномочия перешли к нему в апреле 1945 года, после кончины президента Франклина Рузвельта, при котором он занимал пост вице-президента. Эти два политика никогда не были особенно близки.

Рузвельт не слишком доверял Трумэну и не посвящал его в большинство своих стратегических планов.

«Президентом он стал волею судьбы, а не в силу собственного стремления. В то время он был обычным провинциальным политиком», — характеризует Трумэна глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Трумэн позже признавался, что не был готов к этому президентскому посту. По его словам, в этот момент на него «свалились луна, солнце и все планеты».

По иронии судьбы, вице-президентом он стал лишь потому, что расколотая Демократическая партия не слишком доверяла вице-президенту Генри Уоллесу, что вынудило Рузвельта пойти на четвертый срок в связке с Трумэном.

Часть демократов считала Уоллеса слишком «просоветским», и в этом была определенная правда.

Как стало известно, его личностью активно интересовался Сталин. Согласно историческим документам, которые недавно были опубликованы журналом «Огонек», Уоллес поддерживал тесные контакты с советскими дипломатами. Он даже обращался с открытым письмом к советскому лидеру, где говорил о необходимости «прекращения холодной войны между США и СССР».

Как свидетельствуют в своей книге «Америка. Нерассказанная история» Оливер Стоун и Питер Кузник, если бы президентом США был избран Уоллес, а не Трумэн, история взаимоотношений США и СССР сложилась бы по-другому. «Устранение Уоллеса из предвыборного списка представляло собой первый удар по надеждам на мирную антивоенную жизнь», — пишут они.

Сам Трумэн не скрывал своего неприязненного отношения к СССР. Еще когда он был сенатором, он смотрел на борьбу Советского Союза и нацистской Германией с определенной долей цинизма:

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии.

И пусть они убивают как можно больше, хотя мне не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях», — говорил он.

Став «полноправным президентом» США, Трумэн включился в противостояние с Советским Союзом, которое уже набрало обороты. Начало холодной войне положила знаменитая речь Уинстона Черчилля о «железном занавесе», который опустился на Европу. Черчилль уже в статусе экс-премьера произнес ее в США.

На выступлении присутствовал и Трумэн, который позже провозгласил борьбу с «международным коммунизмом», получившую название «доктрины Трумэна». Ее суть сводилась к «сдерживанию» СССР, а в ее написании принимали участие такие личности, как американский дипломат Джордж Кеннан и ставший впоследствии директором ЦРУ Аллен Даллес.

Речь Черчилля прозвучала через год после того, как на Хиросиму и Нагасаки по приказу Трумэна были сброшены ядерные бомбы.

Этого до сих пор не могут простить Трумэну многие американские либералы, которые считают его «военным преступником». Сам Трумэн позже говорил, что не раскаивается в своем решении и хорошо спит по ночам.

О том, что у США есть ядерное оружие, которое обладает большой разрушительной силой, Трумэн рассказал Сталину во время мирной конференции в Постдаме в 1945 году. Ему казалось, что советский лидер пропустил эти слова мимо ушей, но Сталин уже знал о планах США. При этом он воспринял слова Трумэна как завуалированную угрозу, что положило начало ухудшению отношений, считает Юрий Рогулев.

Что касается самого Трумэна, то для него, как говорит Рогулев, сообщить подобную новость Сталину было в порядке вещей. «Он был честный и прямолинейный человек, который говорил все, что считает нужным», — отмечает эксперт.

Как вспоминает в своих мемуарах об отце дочь Трумэна Маргарет, президент США не боялся вступать в дискуссию со Сталиным, хотя делал это в достаточно уважительном тоне. Во время переговоров на Потсдамской конференции, где обсуждался вопрос об устройстве мира после войны, Трумэн пытался убедить советского лидера рассмотреть вопрос послевоенного судоходства.

Однако Сталин считал эту тему второстепенной и к неудовольствию Трумэна заявил твердое «нет».

Покраснев от злости, Трумэн повернулся к членам американской делегации, громогласно заявив: «Я не понимаю этого человека».

Сталин, который с большим пиететом говорил о Рузвельте, с неприязнью относился к Трумэну, считая его достаточно недалеким. Трумэн действительно не был интеллектуалом и признавался близким, что не был готов к президентству. Однако, как отмечали современники, этот президент США обладал хорошим «здравым смыслом» и «хорошим знанием американской истории».

Несмотря на нелюбовь к Сталину, Трумэн, вероятнее всего, взял на вооружение лозунг вождя «кадры решают все» и тщательно занимался подбором сотрудников для администрации. Вот как звучали его требования к госсекретарю США, изложенные им в собственноручной записке: «У него должны быть собственное мнение, такт и полное доверие президента».

Одной из главных заслуг Трумэна считается проведение в жизнь так называемого «плана Маршала», который подразумевал мощную экономическую помощь разрушенным войной странам Европы. Хотя США не скрывали, что план нужен был и для обеспечения лояльности европейцев, он серьезно помог их экономическому процветанию. СССР и его союзники от подобного плана отказались.

Серьезным ударом по репутации Трумэна стала война в Корее, куда США вмешались, желая остановить наступление армии прокоммунистических сил Северной Кореи на Сеул.

Война, которая по сути была опосредованным конфликтом СССР и США, отразилась на популярности Трумэна в американском обществе: его рейтинги к концу правления были самыми низкими в истории американского президентства 20 века.

Негативное отношение к войне способствовало победе кандидата-республиканца генерала Дуайта Эйзенхауэра, который обещал прекратить военные действия.

После ухода со своего поста Трумэн решил сделать то, что не делал еще не один президент США — поехать в путешествие по собственной стране. Экс-президент сам сел за руль автомобиля, усадив рядом свою супругу Бесс Трумэн. Машина выехала из родного для Трумэна штата Миссури и направилась в сторону Нью-Йорка.

Они ехали без охраны, но на всякий случай положили в бардачок револьвер. Супруги оставались на ночевку в недорогих мотелях и у друзей. Как отмечает в своей книге «Прекрасное путешествие Гарри Трумэна» биограф президента Мэфью Алжео, обычные американцы не всегда узнавали в импозантном джентльмене бывшего президента: «Это было долгое и весьма необычное путешествие после восьми тяжелых лет в Белом Доме. Трумэн наслаждался каждой минутой. Как отметила одна из газет, «он был беззаботен, как школьник на летних каникулах».