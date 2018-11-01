«Увидите войска — поймете»: сенатор дернул украинца за бороду

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич дернул украинского эксперта за бороду. Инцидент произошел во время прямого эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Фрагмент телепередачи был опубликован на YouTube-канале «Россия 24».

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Приглашенный гость передачи, президент украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что в военном конфликте на Донбассе принимают участие представители Вооруженных сил России. В ответ Клинцевич призвал Украину объявить России войну. По словам сенатора, тогда Киев увидит, что такое российская армия на юго-востоке Украины.

«Если вы считаете, что в Донецке и Луганске находятся российские войска, ну тогда — вы же самостоятельная страна — объявите войну России. И вы тогда увидите войска и поймете, что такое Россия», — предложил Клинцевич.

Однако Охрименко начал перебивать сенатора. В ответ Клинцевич назвал оппонента «уродом», после чего в студии начал разгораться конфликт. «Как русские люди хамят — обожаю», — сказал Охрименко.

Тогда сенатор подошел к эксперту и дважды дернул его за бороду. После чего Охрименко в ответ перешел на украинский язык.

«Я еще печень умею прощупывать», — добавил российский сенатор.

Конфликты с украинскими гостями на российском телевидении не редкость.

Так, например, в прошлом месяце ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ, Андрей Норкин выгнал из студии эксперта. Журналисту не понравилось, что приглашенный председатель правления украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко перебивал его.

Тогда темой передачи стал кризис на Украине. В частности, обсуждался церковный раскол и назначение Константинопольским патриархом Варфоломеем своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

«Я должен напомнить, что даже по церковным канонам патриарх Варфоломей не имеет права на подобные решения. Поскольку не является главным», — начал свою речь ведущий. Однако его перебил эксперт.

«Вы можете помолчать или нет? У вас недержание что ли? — сказал Норкин. — Выключите ему микрофон, пожалуйста, я просто не могу работать». Однако украинский эксперт не стал молчать и продолжил высказывать свое мнение.

«Так, идите отсюда, пожалуйста. Вы меня вывели. Будьте добры — покиньте студию. Ариведерчи», — сказал ведущий.

Покидая студию, украинский эксперт сказал: «Вы боитесь правды. Но правда восторжествует. Россия воспрянет ото сна».

«Человек прекрасно понимает, что, поскольку он старше меня, — по … [лицу] я ему дать не могу в прямом эфире», — объяснил свой поступок Норкин.

В феврале 2018 года Норкин подрался с украинским политологом и блогером Дмитрием Суворовым. Тогда в эфире шло обсуждение ситуации в Донбассе. Одним из гостей передачи был немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины.

Когда он рассказывал о гибели детей из-за боевых действий, Суворов потребовал показать фотографии в качестве доказательств. Ведущий ток-шоу, в свою очередь, подошел к эксперту и схватил его за плечо, после чего произошла драка, к которой присоединились и другие участники передачи.

«Я не помню, кто первый применил физическую силу. Все было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел», — рассказал после инцидента Суворов. Сам ведущий отказался комментировать свой поступок. Телекомпания НТВ принесла извинения зрителям передачи.

«Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. Телеканал НТВ приносит свои извинения зрителям, которые стали свидетелями этой сцены», — заявили в НТВ.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя драку в эфире, заявил, что таких гостей не стоит приглашать на российские телепередачи в качестве экспертов.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — написал сенатор в твиттере.