Второй Афганистан: Трамп устроит побоище на границах США

США уже готовы отправить на южную границу страны 5 тыс. военнослужащих, чтобы препятствовать проникновению на территорию государства «каравана мигрантов» из стран Центральной Америки.

Всего же к американо-мексиканской границе планируется отправить до 15 тыс. солдат, заявил президент США Дональд Трамп.

«Что касается каравана, который очень опасен, вы видите, что происходит, наши военные уже готовы. У нас есть 5 тыс., а будет 10-15 тыс. военных, а также пограничники, сотрудники миграционной службы и все остальные. Никто не войдет, мы этого не допустим», — цитирует РИА «Новости» заявление Трампа.

Реклама

Количество военных из состава национальной гвардии, которую президент Трамп планирует отправить к границам, в три раза больше, чем было ранее запланировано. Оно, например, сопоставимо с числом американских военных, которые в настоящее время находятся в Афганистане.

Военные, миссия которых продлится до 15 декабря, уже начали патрулирование пограничных районов штатов Калифорния, Аризона и Техас, сообщил ранее Пентагон. Все эти штаты граничат с Мексикой, и именно оттуда в США проникают нелегальные мигранты, которых пообещал остановить президент Трамп.

На некоторых участках границы США и Мексики в Калифорнии американские власти уже воздвигли забор высотой почти 10 м, преодолеть который довольно сложно. Представляя заградительное сооружение в прессе, глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что конструкция станет надежной преградой для мигрантов. «Буду откровенна: стены работают», — сказала она журналистам.

«Караван мигрантов», о котором говорит Трамп — это примерно 6-7 тыс. человек из стран Латинской Америки, таких как Гондурас, Гватемала и Сальвадор, которые хотят проникнуть в США через мексиканскую границу. «Караванцы» уже движутся по территории Мексики, однако неясно, достигнут ли они американской границы к моменту промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут 6 ноября.

Тема «каравана мигрантов» стала одной из главных для Трампа, который с ее помощью пытается мобилизовать свой электорат из числа консервативных республиканцев.

В настоящее время солдаты нацгвардии уже несут службу возле границ штатов Калифорния и Аризона.

В твиттере Трамп также обратился к «каравану мигрантов» из Центральной Америки с призывом возвращаться в свои страны.

По словам американского лидера, среди направляющихся к южной границе Соединенных Штатов мигрантов есть члены преступных банд и «очень плохие люди».

«Пожалуйста, возвращайтесь, вас не пустят в Соединенные Штаты, пока вы не пройдете юридический процесс», — написал Трамп.

Он также назвал приближение мигрантов «вторжением» в США и предупредил, что американская армия поджидает их.

Глава Белого дома заявил, что он обдумывает возможность прекратить финансовую помощь странам, из которых идет «караван».

Тема борьбы с незаконной миграцией — одна из популярнейших для избирателей-республиканцев. По данным недавнего опроса социологического агентства IPSOS и Reuters, большинство сторонников Республиканской партии испытывают чувство гнева в отношении нелегальных мигрантов.

По данным министерства внутренней безопасности США, в настоящее время в стране находится 12,1 млн нелегальных мигрантов, что составляет примерно 3,5% населения США.

Глава США также выразил обеспокоенность новым «караваном», который начинает формироваться в Сальвадоре.

Кроме того, Трамп заявил о намерении скорректировать закон о гражданстве. Если правки американского лидера будут приняты, то родившиеся на территории Соединенных Штатов дети мигрантов больше не будут автоматически получать американское гражданство. Об этом Трамп заявил в интервью для документального сериала на телеканале HBO.

Президент отметил, что ему «все говорили» о необходимости конституционной поправки для принятия данного решения. Но, по его словам, он может принять такое решение своим указом, минуя акт в конгрессе США.