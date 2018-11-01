Танки, атом, космос: зачем кубинский лидер едет в Москву

Новый кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес уже бывал в России, однако этот визит станет для него первым в качестве главы государства. В пятницу, 2 ноября, он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Диас-Канель Бермудес сменил Рауля Кастро на посту главы государства совсем недавно — в апреле 2018 года, и его считают технократом-прагматиком, настроенным на реформы. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян,

Диас-Канель Бермудес как верный соратник Рауля Кастро «проводит его стратегический курс — дозированный переход к рынку под контролем Компартии».

Лидеры стран намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства России и Кубы. Как отмечает пресс-служба Кремля, главы двух стран обменяются мнениями о сферах, где возможно достичь углубления российско-кубинского сотрудничества, а также обсудят актуальные международные и региональные проблемы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с журналистами, что в ходе переговоров лидеры обсудят и военно-техническое сотрудничество.

Куба, в частности, заинтересована в покупке российских военных вертолетов и танков.

Как сообщал ранее «Коммерсант», Куба может получить от России кредит в размере $50 млн на покупку техники.

При этом уже побывавший с визитом на Кубе вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что по итогам его визита с Гаваной были заключены контракты на сумму, превышающую $260 млн. Среди проектов — модернизация трех энергоблоков кубинской АЭС «Хурагуа», второй этап модернизации металлургического завода, построенного при помощи СССР, а также поставка на Кубу железнодорожных вагонов.

У российской компании «Роснефть» есть также крупный проект добычи нефти на месторождении «Варадеро — Восточный Центральный Блок» с кубинской национальной компанией.

Москва также собирается открыть на Кубе мобильный комплекс приема данных со своих спутников дистанционного зондирования Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения, говорится в конкурсной документации «Роскосмоса», опубликованной в сентябре текущего года.

«В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторских работ должны быть решены следующие основные задачи: завершены работы по развертыванию <…> мобильного приемо-передающего комплекса на территории Республики Куба», — сообщается в тексте документа.

Однако уровень российского присутствия на Кубе не так велик и значительно уступает вложениям европейских и китайских инвесторов. Торговый оборот Кубы и России составляет примерно $250 млн. Для сравнения: торговый оборот этой страны с Канадой — почти $1 млрд.

Незадолго до визита кубинского лидера в Москву глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил, что сторонами может обсуждаться тема военного присутствия России на Кубе. Он связал это с выходом США из Договора по ракетам средней и меньше дальности. При этом этот вопрос «больше политический, чем военный», отметил Шаманов, добавив, что на это требуется согласие руководства Острова Свободы.

В советские времена военное присутствие Москвы было заметно — на острове находилась также станция слежения за США. Она была демонтирована решением Владимира Путина в первый срок его президентства. При этом, несмотря на симпатии кубинского руководства к России, знающие Кубу эксперты исключают, что оно согласится на присутствие российских военных.

Цель Гаваны — поддерживать нейтралитет и добиться закрытия существующей на острове базы США в Гуантанамо. База существует на Кубе долгие годы — она появилась там еще при проамериканском режиме и не прекратила своего существования до сих пор, несмотря на возражения кубинского правительства. Серьезного военного значения она не имеет, в последние годы на ней была размещена тюрьма для обвиняемых в терроризме. В то же время база используется как определенный рычаг давления на Гавану.

Учитывая обстоятельства, Москва будет искать новые точки соприкосновения с Кубой, которая находится в сложных отношениях с США. Несмотря на то что дипломатические отношения двух стран были восстановлены при президенте Бараке Обаме, они вновь ухудшились при Дональде Трампе.

Трамп дал понять, что пока не собирается снимать экономическое эмбарго против Кубы — в сентябре он подписал указ о его продлении на один год. В тексте указа сказано, что это остается в числе национальных интересов США.

Позиция США в отношении Кубы заставляет Остров Свободы как искать новых союзников в Европе, так и восстанавливать контакты со старыми, включая Россию.

«Куба остается стратегическим партнером России вблизи США, и Москва не отдаст ее на растерзание Вашингтону», — уверен ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.