Железный человек: «Индийский Бисмарк» возвысился над миром

В индийском штате Гуджарат близ города Вадодара открыли самый высокий в мире монумент — Статую Единства, высота которой вместе с постаментом достигает 240 метров (без постамента — 182 м).

В бетоне и металле увековечен образ малоизвестного за пределами Индии политика Валлабхаи Пателя, одного из последователей Махатмы Ганди.

Реклама

Он принял активное участие в национально-освободительной борьбе страны и был очень популярен среди населения. Сторонники Пателя с восхищением называли его Сардаром (Вождь) и «железным человеком».

Когда Индия получила независимость, Сардар Патель был главным кандидатом на пост премьер-министра.

Фоторепортаж: Выше всех: в Индии открыли удивительную статую __is_photorep_included12041875: 1

Однако к власти он так и не пришел: после вмешательства Ганди, первым премьер-министром стал политический противник Пателя Джавахарлал Неру. Пателю же достались посты вице-премьера, министра внутренних дел, министра информации и радиовещания и министра по делам княжеств.

Двух лидеров независимой Индии разделяли идеологические взгляды — если Патель был закоренелым консерватором и националистом, Неру придерживался социалистических взглядов.

Неру даже выступал против назначения Пателя на министерские посты, опасаясь его политического влияния. Но в итоге был вынужден отступить, признавая, что в деле сохранения единства Индии ему не обойтись без «железного» Сардара.

После обретения независимости территория Индия была поделена на сотни княжеств, которые в той или иной степени претендовали на собственный суверенитет.

Перед Сардаром стояла задача присоединения этих княжеств к Индийскому Союзу. Всего за полтора года титанических усилий Пателя территория Индии значительно увеличилась, а ее население возросло на 86 миллионов человек. Но самое примечательное в его деятельности — этих результатов он достиг исключительно дипломатическими методами, без применения военных сил.

За свои заслуги в объединении Индии он получил прозвище «индийский Бисмарк».

Строительство памятника Пателю обошлось властям в 29,9 млрд рупий ($430 млн).

Над его возведением работали 250 инженеров и порядка 3400 рабочих. На сооружение потратили 210 тысяч кубометров бетона, 18,5 тысяч тонн металлоконструкций, в том числе 6,5 тысяч тонн арматурной стали.

На вершине монумента оборудована смотровая площадка, способная вместить до 200 туристов. К ней ведет установленная внутри статуи пара скоростных лифтов. В основании памятника расположены музей, мемориальный сад и искусственное озеро площадью 12 кв. км. Памятник возводили всего 34 месяца, а проектировали — 13. Автором проекта стал индийский скульптор Рам Ванджи Сутар.

Некоторые местные жители высказывают мнение, что установка статуи — пустая трата государственных денег, и эти средства можно было потратить на более значимые цели. Более того, монумент был построен на территории, принадлежавшей ранее местным фермерам, и теперь они требуют от правительства компенсации за нанесенный им ущерб.

Однако для премьер-министра страны Нарендры Моди гигантская статуя Пателя — очень личный проект.

Он инициировал ее строительство еще в 2010 году, когда занимал пост губернатора штата Гуджарат. Причем оба политика — и Моди и Патель — являются уроженцами этой территории.

При этом Патель для Моди не только земляк, но и политический кумир. Став премьер-министром страны в 2013 году, Моди заявил: «Каждый индиец сожалеет, что первым премьер-министром страны не стал именно Сардар Патель».

Возглавляемая Моди националистическая Индийская народная партия сейчас активно возрождает память о Пателе, представляя его как главного национального героя.

Один из индийских чиновников в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что памятник символизирует личность, «объединившую Индию после обретения независимости». «Поэтому это память о его персоне. Наш премьер мыслит глобально», — говорит собеседник издания.

Во время церемонии открытия монумента Нарендра Моди отметил, что эта статуя — «символ целостности и решимости Индии». Он также добавил, что памятник станет главной достопримечательностью для туристов. «Высота статуи должна напоминать молодежи, что будущее нашей страны будет таким же великим, как и этот памятник»,— заявил он.