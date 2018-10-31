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«Я сам обманываться рад»: кому Небензя ответил Пушкиным

Небензя процитировал Пушкина на заседании Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, процитировал Александра Пушкина. Дипломат вспомнил строки из стихотворения «Признание», в котором поэт воспел любовный самообман. Таким образом, он осудил тактику Запада и Киева на Украине, где происходит разгул радикального национализма и русофобии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к русской классической поэзии, выступая перед Советом Безопасности ООН. Дипломат вспомнил строчки из стихотворения Александра Пушкина «Признание», в котором поэт воспел любовный самообман, передает НСН.

«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! Это про вас, господа», — заявил Небензя, обратившись к представителями Украины и стран Запада.

Так он постарался обратить внимание на «русофобию, вышедшую на уровень государственной идеологии», и разгул украинского национализма. Процитированное российским дипломатом стихотворение относится к любовной лирике русского поэта. «Мой ангел! Я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно!» — эти строчки предшествуют тем, что постпред РФ произнес в ООН.

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Кроме того, Небензя указал на дискриминацию русских на Украине после госпереворота в 2014 году. Он вспомнил, что во время событий на площади Независимости в Киеве был популярен хэштег #онижедети, через который украинцы пытались объяснить акции радикалов.

«...Что с них взять, побалуются и пройдет. У нас есть такая поговорка: «Спички детям не игрушка». Сейчас эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе», — возмутился дипломат.

По мнению Небензи, Запад предпочитает не замечать «выпущенного из бутылки джинна» украинского национализма, с которым теперь не может справиться.

Ранее представители восьми государств Европы в ООН призвали Россию надавить на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы не допустить проведения в ДНР и ЛНР запланированных на 11 ноября выборов. Зампостпреда США при ООН подчеркнул, что это голосование госдеп считает незаконным.

При этом Небензя обвинил США и Евросоюз в нарушении минских соглашений. «В том, что киевская власть не выполняет минские договоренности, виноваты вы — ЕС и США», — обратился постпред РФ к коллегам. Он обратил внимание на то, что Евросоюз и Штаты неоднократно указывали России, что санкции будут сняты при выполнении минских договоренностей, сообщает ФАН.

Идеология национализма, доходящего до весьма радикальных форм, пользуется на Украине большой поддержкой. В августе украинский президент Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости своей страны, словами из «Марша украинских националистов».

При цитировании президент Украины допустил ошибку. Всего Порошенко процитировал четыре строки из песни. «Марш украинских националистов» с 1932 года является гимном «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России).

Кроме того, в своей речи Порошенко призвал «разорвать все узы, которые связывают их с Российской Империей и Советским Союзом». По словам Порошенко, новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу ее превращения «в зону российского влияния». Он также призвал разорвать связи с РПЦ, поскольку граждане Украины не могут быть свободными, в то время как «душа в плену».

Факельные шествия украинских националистов стали происходить в стране гораздо чаще. В апреле во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 годы). Украинское националистическое формирование использовалось немцами в карательных акциях против французского Сопротивления, польских Армии Крайовой и Армии Людовой, а также югославских и советских партизан.