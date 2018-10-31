«Я сам обманываться рад»: кому Небензя ответил Пушкиным

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к русской классической поэзии, выступая перед Советом Безопасности ООН. Дипломат вспомнил строчки из стихотворения Александра Пушкина «Признание», в котором поэт воспел любовный самообман, передает НСН.

«Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад! Это про вас, господа», — заявил Небензя, обратившись к представителями Украины и стран Запада.

Так он постарался обратить внимание на «русофобию, вышедшую на уровень государственной идеологии», и разгул украинского национализма. Процитированное российским дипломатом стихотворение относится к любовной лирике русского поэта. «Мой ангел! Я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно!» — эти строчки предшествуют тем, что постпред РФ произнес в ООН.

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Кроме того, Небензя указал на дискриминацию русских на Украине после госпереворота в 2014 году. Он вспомнил, что во время событий на площади Независимости в Киеве был популярен хэштег #онижедети, через который украинцы пытались объяснить акции радикалов.

«...Что с них взять, побалуются и пройдет. У нас есть такая поговорка: «Спички детям не игрушка». Сейчас эти «дети» ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе», — возмутился дипломат.

По мнению Небензи, Запад предпочитает не замечать «выпущенного из бутылки джинна» украинского национализма, с которым теперь не может справиться.

Ранее представители восьми государств Европы в ООН призвали Россию надавить на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы не допустить проведения в ДНР и ЛНР запланированных на 11 ноября выборов. Зампостпреда США при ООН подчеркнул, что это голосование госдеп считает незаконным.

При этом Небензя обвинил США и Евросоюз в нарушении минских соглашений. «В том, что киевская власть не выполняет минские договоренности, виноваты вы — ЕС и США», — обратился постпред РФ к коллегам. Он обратил внимание на то, что Евросоюз и Штаты неоднократно указывали России, что санкции будут сняты при выполнении минских договоренностей, сообщает ФАН.

Идеология национализма, доходящего до весьма радикальных форм, пользуется на Украине большой поддержкой. В августе украинский президент Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости своей страны, словами из «Марша украинских националистов».

При цитировании президент Украины допустил ошибку. Всего Порошенко процитировал четыре строки из песни. «Марш украинских националистов» с 1932 года является гимном «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России).

Кроме того, в своей речи Порошенко призвал «разорвать все узы, которые связывают их с Российской Империей и Советским Союзом». По словам Порошенко, новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу ее превращения «в зону российского влияния». Он также призвал разорвать связи с РПЦ, поскольку граждане Украины не могут быть свободными, в то время как «душа в плену».

Факельные шествия украинских националистов стали происходить в стране гораздо чаще. В апреле во Львове около 1 тыс. человек провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии СС «Галичина». Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году.

В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Также участники шествия несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом фоне с тремя коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

Дивизия войск СС «Галичина» была набрана из украинских добровольцев в годы Второй мировой войны (1939-1945 годы). Украинское националистическое формирование использовалось немцами в карательных акциях против французского Сопротивления, польских Армии Крайовой и Армии Людовой, а также югославских и советских партизан.