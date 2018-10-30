Ангела, не уходи: выгодна ли России отставка Меркель

Ангела Меркель считает, что ее решение покинуть пост председателя партии ХДС, входящей в правящую коалицию Германии, не повлияет на позицию ФРГ в международных делах. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

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«Я думаю, что ничего не изменится в переговорной позиции на международных переговорах. Можно даже сказать, у меня будет больше времени, чтобы сконцентрироваться на обязанностях главы правительства», — сказала она.

О том, что Меркель не станет баллотироваться на пост председателя ХДС на съезде в декабре, стало известно в понедельник. Тогда же она заявила, что несмотря на уход с поста председателя партии, она сохранит за собой должность канцлера вплоть до 2021 года.

После следующих парламентских выборов Меркель перестанет претендовать на эту и любые другие политические должности. «На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности», — пообещала она.

Однако уход Меркель из большой политики может случиться значительно раньше, запланированного ей срока.

Хотя формально канцлер ФРГ не обязан быть председателем правящей партии, традиционно две эти должности совмещаются. Кроме того, сама Меркель неоднократно заявляла, что председательство в правящей партии и пост канцлера неразрывно связаны.

По словам руководителя Центра германских исследований института Европы РАН Владислава Белова, уход Меркель с поста председателя ХДС создает несколько вариантов дальнейшего развития событий.

«Один из таких вариантов сводится к тому, что Ангела Меркель уйдет с поста федерального канцлера, следуя своему положению и объявит о вотуме недоверия правительству. Фактически, предлагая другим партиям пойти на новые коалиционные соглашения. Она уходит тогда в отставку, избирается новый канцлер и, соответственно, в рамках конституции без досрочных выборов мы имеем, предположим, ямайскую коалицию. ХДС, ХСС, «зеленые» и «свободные демократы», — рассуждает эксперт.

Также остается возможным вариант, что по тем или иным причинам парламентские выборы пройдут досрочно — до 2021 года. Тогда Меркель, скорее всего, также придется покинуть пост канцлера.

Но наибольшую угрозу ее власти представляет «преемник», который после съезда ХДС в декабре возглавит партию действующего канцлера.

«Председателю партии невыгодно не быть канцлером», — отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В рядах партии за место председателя готовы побороться министр здравоохранения Йенс Шпан, бывший глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, а также секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Если это будет Крамп-Карренбауэр, которая является близким к Меркель человеком, то я такой вариант допускаю. А если кто-то из более тяжелых фигур, то вряд ли он захочет где-нибудь стоять за порогом, когда решения принимаются в правительстве», — отмечает Брутер.

Наихудшим для Меркель вариантом будет избрание на пост председателя партии Йенса Шпана, который, будучи представителем консервативного крыла ХДС, является одним из главных противников Меркель внутри партии. Он одним из первых потребовал кадрового обновления партии, а также является противником действующего миграционного законодательства.

Так или иначе, в Германии наступил «долгий и болезненный конец» для Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, пишет Politico.

Расчет Меркель в том, чтобы принять на себя ответственность за плохой результат ее партии кажется очевидным: отступить и доработать до конца своего четвертого срока. Канцлеру Германии очевидно хотелось бы, чтобы социал-демократы остались у власти, однако они могут «не угодить» ей, пишет журнал.

Тем не менее, Меркель вполне может отслужить свой срок, до конца которого осталось три года, несмотря на ее соперников, способных вынудить ее уйти раньше. Меркель становится тяжелее возглавлять правительство, которое, как показывают опросы, потеряло доверие электората, однако ее опыт и заслуги говорят о ее необъяснимом таланте к политике с позиции силы, отмечается в материале.

Издание заключает, что Меркель оставалась на своем посту слишком долго и упустила шанс уйти с политической сцены в лучах славы.

Так или иначе, актуальным остается вопрос, какие последствия несет за собой уход Меркель с поста канцлера. Газета The New York Times в редакционной колонке пишет, что

с уходом Меркель с поста главы правительства ФРГ Европа потеряет одного из выдающихся современных западных лидеров.

Однако по мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, уход Меркель вряд ли повлияет на положение Германии в ЕС, поскольку страна выполняет роль экономического локомотива Евросоюза.

«Фактически ЕС живет на германские деньги. Поэтому никакого Евросоюза вообще без Германии не будет. И с Меркель это не связано. За время ее правления роль Германии скорее ослабла, даже не смотря на выход из ЕС Великобритании», — отмечает эксперт.

В то же время, решение канцлера покинуть свой пост может оказать влияние на отношения Германии и России.

«У России очень сложные отношения с ХДС — антироссийское крыло в этой партии очень сильно. Там есть люди, которые вменяемо относятся к России. Поэтому многое будет зависеть от того, кто придет на место действующего канцлера», — резюмирует эксперт.

Схожую мысль выражает в разговоре с РИА «Новости» главный редактор журнала «Современная Европа» Виктор Мироненко. Эксперт выразил сомнение в том, что другой немецкий политик окажет России большую поддержку, чем Меркель.

«Несмотря на разногласия по различным политическим вопросам, Меркель остается единственным политиком, который твердо и последовательно заявляет о том, что без участия России ни одной проблемы в мире решить нельзя», — заявил Мироненко.

По его словам, для мировой политики более выигрышным оказался бы вариант, при котором Меркель оставалась бы на посту канцлера Германии как можно дольше. Именно Меркель, считает историк, во многом уравновешивает реакцию Европы на политические шаги России.