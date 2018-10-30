В Киеве признали разрыв договора об Азовском море бессмысленным

Киев «ничего не получит», если денонсирует договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире телеканала ICTV.

«С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит, кроме новых проблем», — заявила Зеркаль.

Она добавила, что в этом случае Киев может спровоцировать «новый территориальный спор с Москвой» по вопросу делимитации Азовского моря. Зеркаль подчеркнула, что если Украина будет настаивать на необходимости денонсации договора, то «только подтвердит позицию россиян относительного того, что это соглашение действует».

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Неделей ранее депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко заявил, что Украине не стоит разрывать договор о совместном использовании Азовского моря с Россией.

«Мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», — подчеркнул парламентарий. При этом Денисенко призвал наращивать мощь морской группировки военно-морских сил Украины в Азовской акватории.

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», — говорится в документе.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт. При этом военные корабли третьих государств могут проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт РФ или Украины по приглашению одной из сторон. Кроме того, на прохождение судов под флагами третьих стран должно быть получено согласие обеих сторон.

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в начале весны 2018 года, когда украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов».

Хотя МИД Украины признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян «незаконными» и заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье.

Более того, Киев запланировал в 2018 году создать военно-морскую базу ВМС Украины в Азовском море, где по планам будет развернут бронекатерный дивизион. Береговую линию ВСУ собираются укрепить бункерами и ракетными установками. При этом Украина уже планировала проведение совместных с НАТО учений в Азовском море в середине октября без российского согласия.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов убежден, что проведение таких мероприятий без разрешения РФ невозможно. Украина обязана направить Москве официальное обращение.

«Соответствующее военное ведомство и руководство Украины должно обратиться в адрес России за разрешением провести совместные учения»,

— цитирует политика НСН.

Прежде чем идти на обострение с Россией в Азовском море, нужно оценить реальные возможности Украины. Отправлять моряков и солдат ВСУ на верную гибель — самое большое преступление, которое могут совершить власти Украины в этой ситуации. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, сообщает ФАН.

«Самое большое преступление — когда отправляешь людей на боевое задание и знаешь, что они не смогут выполнить свою миссию», — подчеркнул Грищенко.