В дело вступает армия: Трамп продолжает борьбу с мигрантами

Военные, миссия которых продлится до 15 декабря, начнут патрулирование пограничных районов штатов Калифорния, Аризона и Техас, сообщает Пентагон. Все эти штаты имеют границу с Мексикой, и именно оттуда в США проникают нелегальные мигранты, которых пообещал остановить президент Трамп.

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Первоначально речь шла о 1000 военнослужащих из Национальной гвардии, которые усилили бы уже существующие пограничные службы. Однако в понедельник ряд СМИ со ссылкой на Пентагон сообщил, что на границу будут направлено 5000 военных.

Как заявили агентству AP представители американского военного ведомства, в задачу военных будет входить не только помощь пограничной службе США, но также при необходимости транспортная поддержка и оказание медицинской помощи.

В задачу военных не входит непосредственное задержание мигрантов, а также применение оружия. Их функция скорее сводится к психологическому воздействию на нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в США.

Распоряжение об использовании военных на пограничных пунктах отдал президент США. Эта мера была предпринята им после сообщений СМИ, что в сторону границ США движется «караван мигрантов», в составе которого до 6000 человек.

Это не мексиканцы, а жители беднейших стран Латинской Америки. Большинство из них — выходцы из Гондураса. Есть также и граждане таких стран как Гватемала и Сальвадор.

Подобные «караваны» не редкость, так как стремящиеся добраться до США мигранты считают, что попытаться проникнуть через границу большим количеством лучше, чем в одиночку.

Президент США активно использует тему «каравана мигрантов» в своих выступлениях перед сторонниками, поскольку тема нелегальных мигрантов волнует многих американцев. В понедельник в своем твиттере он обратился к «каравану мигрантов» из Центральной Америки с призывом возвращаться в свои страны.

По словам американского лидера, среди направляющихся к южной границе Соединенных Штатов мигрантов есть члены банд и «очень плохие люди».

«Пожалуйста, возвращайтесь, вас не пустят в Соединенные Штаты, пока вы не пройдете юридический процесс», — написал Трамп.

Как отмечает издание The Wall Street Journal, «караван мигрантов» вероятно помогает республиканцам, которые твердят о незаконной миграции и безопасности границ. С этим утверждением согласны многие политические консультанты, которые помогают республиканцам на промежуточных выборах, пишет газета.

«Когда он говорит это, он обращается к своей электоральной базе. Согласно опросам, иммиграция является проблемой номер один для республиканских избирателей, но она даже не входит в пятерку лидеров для демократических и независимых избирателей», — говорит «Газете.Ru» американский журналист Дэвид Эдвардс, который критически относится к действиям президента США.

Оппоненты Трампа считают, что попытка ограничить права мигрантов имеет юридические последствия. Как отметила в беседе с местным американским изданием The Salem News Андреа Гуэрреро, исполнительный директор «Альянса Сан Диего» — одной из групп помощи мигрантов — эти меры могут нести «опасные политические последствия». Как отмечает эксперт, США не могут не идти навстречу тем, кто ищет в стране убежище.

Законы США, как и во многих других странах, дают возможность обращаться за политическим убежищем тем, кто попал в страну нелегально. Однако для этого требуются убедительные доказательства, что на родине пересекшие границу могут подвергнуться преследованию.

В связи с этими обстоятельствами для многих граждан стран Латинской Америки единственной возможностью попасть на территорию США является неофициально-незаконный переход границы.

По данным Министерства внутренней безопасности США, в настоящее время в стране находится 12.1 млн нелегальных мигрантов, что составляет примерно 3,5% населения США.

Стоит отметить, что те нелегальные иммигранты, которые прибыли в США детьми со своими родителями имели возможность получить в стране легальный статус. Такую возможность дает закон, принятый при правлении президента США Барака Обамы. Ранее Трамп пытался прекратить его действие, однако Верховный Суд США отменил его решение.

Желание поставить препятствия на пути мигрантов было частью предвыборной стратегии Трампа, когда он еще был кандидатом в президенты США. Одним из главных пунктом его программы стало строительство стены на границе США и Мексики. При этом он заявлял, что финансирование строительства на себя должно взять мексиканское правительство.

В то же время на некоторых участках границы США и Мексики в Калифорнии, американские власти уже воздвигли забор высотой почти 10 метров, преодолеть который довольно сложно. Представляя забор прессе глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что сооружение станет надежной преградой для мигрантов. «Буду откровенна: стены работают», — сказала она журналистам.