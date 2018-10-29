«Виноват Трамп»: как трагедии в США скажутся на выборах

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что Роберту Бауэру, которого подозревают в нападении на синагогу в Питтсбурге, были предъявлены обвинения. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне сообщений о стрельбе в Питтсбурге призвал к ужесточению закона о смертной казни.

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В субботу утром 27 октября (по местному времени) неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Нападение на синагогу незадолго до выборов в конгресс наносит новый удар по президенту США, который может лишиться поддержки значительной части еврейских избирателей.

Не исключено, что часть из них может перейти к демократам, которые традиционно пользуются популярностью у американских евреев. Согласно опросу, который недавно провела социологическая служба Melman Group (он был проведен еще до событий в Питтсбурге – «Газета.Ru»), 68% американских евреев заявяет о себе как о сторонниках Демократической партии и 74% поддержит кандидатов-демократов на выборах в конгресс.

В то же время, президента США поддерживает ряд консервативных еврейских групп в США, а также многие евреи выходцы из России и СССР, которые традиционно симпатизируют республиканцам.

Президент США также пользуется большой поддержкой Израиля, так как стал первым американским президентом, который перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. К еврейской общине принадлежит и зять президента США Джаред Кушнер, который активно работает над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время, среди сторонников президента США есть немало правых националистов. Хотя часть из них поддерживает Израиль, видя в нем символ национального государства, другая наоборот — не скрывает своих антисемитских взглядов.

Противоречивой выглядит и позиция самого президента США. Во время известных событий в Шарлотствилле в этом же году Трамп в своей первой оценке конфликта возложил ответственность «на все стороны конфликта». Речь шла о гибели женщины под колесами автомобиля, которым управлял правый радикал.

В этой связи, рассуждая о событиях в Питтсбурге обозреватели обвиняют в ней Трампа.

«Трамп конечно не нажимал курок стрелка в Питтсбурге, однако он подготовил стрелка»,

— под таким заголовком вышла статья политолога Дэвида Роткопфа в леволиберальной израильской газете Haaretz.

«Резня в синагоге Питтсбурга является результатом постоянного одобрения Трампом ненависти к другому, ненависти и страха, которая привела Америку на очень темную сторону», — пишет автор.

Либеральная американская пресса также обвиняет Трампа в том, что он косвенно поспособствовал созданию атмосферы в которой стало возможным произошедшее в Питсбурге: «Я ожидал что такое случиться на протяжении двух лет. Это было более чем предсказуемо, это было предсказано», — пишет обозреватель издания The Washington Post Дана Милбанк, которая отмечает, что евреи больше не чувствуют себя в безопасности в «Америке Трампа».

В свою очередь в статье для издания Arabnews.com американский политолог Теодор Карасик пишет, что нападение на синагогу «все больше углубляет раскол» внутри американского общества» «Это разделение в американском обществе чрезвычайно опасно и тревожно, поскольку оно затрагивает другие ключевые вопросы, такие как подход к выборам», — пишет автор.

Общественное внимание все больше приковано к роли президента Трампа и к произносимым им словам, а также к тому, как они могут побуждать американцев к совершению актов насилия, пишет автор.

Американские СМИ отмечают, что трагический случай в Питтсбурге может оказать влияние на промежуточные выборы в конгресс в связи с призывами ряда демократов ужесточить законы, связанные с обращение с оружием.

К этому призвал экс-президент США Барак Обама, который участвует в кампании демократов. В свою очередь, президент США Трамп заявил, что законы об оружии имеют «мало отношения» к произошедшему и заявил, что синагогам необходимо завести вооруженную охрану.

Как бомбы вмешались в выборы

Трагедия в Питтсбурге произошла на той же неделе, что и рассылка взрывных устройств по адресам политиков-демократов, в которой подозревается сторонник Трампа Цезарь Сайкок.

«Бомбы впрыскивают страх и ужас в промежуточные выборы», — пишет об этом инциденте обозреватель службы «Голос Америки» Джим Малон.

Сам президент США Дональд Трамп уже посетовал в твиттере, что «бомбовые дела» случились очень «некстати». «Республиканцы, идите и голосуйте», — призвал президент.

В то время как представители Республиканской партии надеются удержать контроль над конгрессом, демократы хотят победить хотя бы в одной из его палат.

Для демократов эти выборы — это шанс взять реванш за 2016 года, так как контроль над конгрессом позволит им начать процедуру импичмента главы Белого дома.

Однако в рядах республиканцев есть немало тех, кто считает, что ситуация не окажет влияния на выборы.

Так, например, считает Сол Руссо, стратег «Чайной партии» — консервативного крыла внутри республиканцев. В доказательство своих слов он привел случай, когда в 2017 году человек, назвавший себя сторонником демократа-социалиста Берни Сандерса, тяжело ранил конгрессмена-республиканца. Сандерс выступил с заявлением, где осудил насилие против политических оппонентов. Как отметил Руссо, американскому обществу необходим «гражданский диалог», который сегодня отсутствует.

Сторонник Республиканской партии, россиянин из США журналист Грег Вайнер в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что ситуация не повлияет на выборы, поскольку преступник — не «идейный человек», а личность с криминальным прошлым.

Для избирателей-республиканцев «бомбиста» затмевает положительные инициативы президента Трампа — например, отправку военных к границе для остановки «каравана мигрантов», приобретение дешевых лекарств для обладателей страховки Medicaid и налоговые послабления для среднего класса (президент США обещал снижение налогов для представителей этой категории американцев на 10%).

Аналогичного мнения придерживается и ведущий аналитик Atlantic Council Мэтью Берроуз. «Не думаю, что это окажет серьезное влияние. Думаю, демократы и так уже достаточно разогреты, поэтому в лучшем случае это добавит несколько голосов», — говорит «Газете.Ru» эксперт.

При этом часть демократов не скрывает, что собирается использовать ситуацию против Трампа для мобилизации избирателей. Не обвиняя президента лично, они в то же время заявляют, что именно он способствовал созданию в обществе атмосферы, при которой такого рода преступления стали возможными. Схожую риторику сторонники демократов взяли на вооружение и после стрельбы в Питтсбурге.