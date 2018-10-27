Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций

Руководитель исполкома украинской партии «Основа» Владимир Полочанинов заявил, что антироссийские экономические санкции неэффективны.

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«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», — подчеркнул политик в эфире телеканала NewsOne.

Экс-депутат Рады также отметил, что из-за ограничительных мер страдает экономика Евросоюза, а Украина, которая является сторонником антироссийских санкций, сама теряет в два раза больше, чем Россия.

Двумя неделями ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер пригрозил украинским парламентариям, что с России «будут немедленно сняты санкции, если не будет продлен закон «об особом статусе Донбасса».

«Если вы сейчас, уважаемые парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон <...>, рассыплется эта конструкция [на политической арене], которая есть на сегодня», — сказал Килкул.

По его словам, ряд фракций в украинском парламенте проголосовали не за установление мира, а за сохранение санкционного давления на РФ, передает НСН.

Вскоре президент России Владимир Путин ввел санкции в отношении украинских физических и юридических лиц. В понедельник он подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Спецмеры применяются в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия Украины,

связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, в целях защиты национальных интересов РФ».

В указе говорится, что госорганам, организациям и физическим лицам, находящимся под российской юрисдикцией, в своей деятельности следует исходить из того, что в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

Комментируя внешнюю политику Киева, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одобрение Украиной санкций Евросоюза в отношении России является позорной платой за надежду стать частью Евросоюза.

«Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу», — заявил он.

Кадыров добавил, что руководству Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев объяснил, кого коснутся российские санкции против Украины. По словам Васильева, четкие шаги определит российское правительство.

«Но уже сейчас можно предположить, что эти

меры будут направлены исключительно против совершенно конкретных людей из окружения президента Украины Петра Порошенко,

которые поддерживают вступление Украины в НАТО», — сказал сенатор.

Также меры могут быть направлены против тех украинских бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол, и депутатов Верховной Рады, принимавших антироссийские законы, добавил Васильев.

При этом парламентарий не исключил, что пострадают от контрмер и простые украинские граждане.

Чуть позже председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин «в самое короткое время» подготовит санкции против Украины. Премьер подчеркнул, что уже имеет «версию нескольких решений», и обещал, что под действие санкций попадут «отдельные граждане, которые наносят вред интересам Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране».

По всей вероятности, «это будут сотни людей», в том числе «представители бизнеса и другие люди», сказал он. «Там будет много достаточно известных людей», — добавил премьер.

По словам главы правительства, речь идет о блокировке их активов, которые находятся на территории России, и запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных в Российской Федерации, «то есть о запрете вывоза капитала».

Кроме того, может быть введен запретит поставлять в Россию определенные категории товаров, которые произведены на Украине.

«Может быть, об этом не особенно принято говорить — во всяком случае, наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, — но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных», — заявил премьер.