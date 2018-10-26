У нас русский язык — государственный: Минск ответил Киеву

Глава министерства информации Белоруссии Александр Карлюкевич ответил на призыв украинского министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко не говорить по-русски на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле.

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«В Белоруссии два государственных языка — русский и белорусский, и каждый сам решает, на каком из этих языков говорить», — приводит ФАН слова белорусского политика.

Днем ранее в Житомирской области на северо-западе Украины депутаты областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русского языка. Об этом сообщила пресс-служба партии «Свобода», депутаты которой инициировали проект запрета.

Теперь на территории области нельзя публично использовать «русскоязычный культурный продукт». В частности, речь идет о запрете трансляции российских фильмов и выступлений российских актеров. Депутаты пояснили, что мораторий введен, поскольку в стране должен быть свой «украинский продукт».

«Все мы знаем, чей язык — того и власть.

Поэтому все наши ресурсы должны быть направлены на развитие украиноязычного продукта — книг, кино, радио. От этого зависит наше будущее, будущее Украины», — заявил председатель фракции «Свободы» в облсовете Сидор Кизин.

Принятый проект также предполагает создание межведомственной рабочей группы для проведения «систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории Житомирской области. В состав группы войдут правоохранители, чиновники и представители общественности.

Месяц назад Львовский областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Данное решение было принято с целью «избежать эскалации напряженности в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни», а также «преодолеть последствия длительной языковой русификации».

В заявлении областного совета отмечалось, что мораторий устанавливается «до момента прекращения оккупации территории Украины».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла запрет на использование русского языка.

«Как же их политики-то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов-то ездить?» — отметила дипломат.

Посол Канады на Украине Роман Ващук также подверг критике ущемления русского языка во Львове.

«Сформулированный

запрет администрации Львовской области является узколобым, дискриминационным и просто тупым.

И я говорю это как носитель украинского языка и последовательный сторонник создания любых культурных продуктов на этом языке — но также и сторонник [языкового] разнообразия», — написал дипломат в твиттере.

И посол Великобритании на Украине Джудит Гоф крайне негативно оценила языковую политику львовских властей.

«Я более не могу с этим согласиться. Да ладно тебе, Львовская область, ты лучше всего этого. И я говорю этого как фанат русского и украинского языков», — заявила сотрудник диппредставительства.

Полный запрет русского языка на Украине — лишь вопрос времени, полагает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, его слова передает НСН.

«В Раде лежит законопроект об ограничении хождения русского языка на всей территории Украины. При этом в региональных советах сидят в основном националисты. Неудивительно, что русский язык запрещают», — отметил Платошкин.

При этом, такие законы не отвечают требованиям общественности —

большинство украинцев хотели бы смотреть телепередачи на русском и других языках, а не на украинском.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного украинским телеканалом NewsOne.

«На каком языке вы бы хотели смотреть эфиры на телевидении?» — был задан вопрос зрителям в эфире передачи «Большой вторник», выходящей на русском. Украинский язык выбрали 40% зрителей канала, а в поддержку русского и других языков Украины высказались 60% респондентов. Всего было опрошено более 30 тыс. человек.

Чуть ранее украинская прокуратура Донецкой области подала в Донецкий окружной административный суд иск с требованием отменить статус русского языка как регионального.

В сообщении ведомства указывалось, что жалоба подана «в интересах государства» о признании противоправным и недействительным решения Донецкого областного совета о признании русского языка государственным, наряду с украинским, на территории Донецкой области.