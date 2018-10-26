«Серьезный вопрос»: Горбачев заговорил о новой гонке вооружений

Экс-руководитель СССР Михаил Горбачев в колонке для The New York Times напомнил, что именно он и президент США Рональд Рейган 30 лет назад подписали Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), благодаря которому страны отказались о двух классов ядерного вооружения. При этом экс-президент СССР отметил, что отказ США от договора не касается его личных переживаний, поскольку на кону более серьезные вопросы.

«Анонсирована новая гонка вооружений», — отметил Горбачев. При этом он указал, что США последовательно отказываются от подобных договоров. В качестве последнего примера он указал выход страны из ядерной сделки с Ираном.

Стоит отметить, что экс-президент в последнее время часто выступает с поддержкой внешнеполитической линии президента России Владимира Путина, хотя и критикует его шаги во внутренней политике.

Реклама

Договор о Ракетах средней и меньшей дальности привел к ликвидации целого класса ракет в Европе и снизил опасность военного столкновения между странами.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон мотивируют желание покинуть договор тем, что Москва, по мнению американской стороны, нарушает его. Подобные претензии высказываются в адрес США и со стороны Москвы.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока другие страны «не придут в себя». После этого, по его словам, США будут готовы остановить увеличение арсенала и приступить к его сокращению.

«У нас есть столько денег, сколько нет больше ни у кого, и мы будем наращивать [ядерный потенциал], пока они не придут в чувства», — заявил президент США. Он добавил, что когда Вашингтон добьется этого, США «поступят умно» и прекратят гонку вооружений.

Глава Белого дома отметил, что его слова касаются в первую очередь Китая и России.

Научный сотрудник Стокгольмского института проблем мира Петр Топычканов в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что

ситуация «обернется открытым развертыванием ранее запрещенных ракет в европейском регионе».

Это, в свою очередь, поставит под угрозу договор о Стратегических наступательных вооружениях, подписанный в 2010 году. «Государства с крупнейшими арсеналами ядерного оружия в мире полностью откажутся от разоруженческой повестки и режима ядерного контроля», — говорит эксперт.

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг, 25 октября, обозначил сроки, в которые США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — эта тема затрагивалась двумя днями ранее на встрече президента России Владимира Путина и помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

«С выходом из ДРСМД, который пока еще официально не заявлен, но заявлено о намерении, и по переговорам в Москве в ходе, в том числе, встречи президента Путина с Джоном Болтоном стало понятно, что это решение принято, просто оно формализовано будет, видимо, очень скоро или через месяц — полтора», — сказал дипломат.

Несмотря на то что США заявили о выходе из договора, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает правильным отказываться от существующего соглашения.

По словам Пескова, которого цитирует РИА «Новости», сначала нужно понять, возможно ли заключение нового документа.

«Пока нет никаких даже горизонтов для того, чтобы появился какой-то новый документ. Здесь главное — это понять, возможен он или невозможен. А вот так вот сначала отказываться от документа, а потом уже говорить о гипотетически эфемерной возможности заключения нового — это весьма опасная позиция», — заявил Песков.

Он уточнил, что ДРСМД имеет «узкие» места, но его слом без новых наметок Москва не приветствует.

При этом The New York Times уделяет достаточно пристальное внимание судьбе ДРСМД. И тут вопрос даже не столько в том, что Трамп подает противоречивые сигналы — с одной стороны, заявляет о выходе из договора, а с другой, требует присоединения к нему Китая. Ситуация может иметь негативные последствия и для КНДР.

В частности, автор американской газеты указывает, что Белый дом подает сигнал Ким Чен Ыну — если Пхеньян не откажется от своей ядерной программы, то Вашингтон сможет окружить Северную Корею ракетами. Вместе с тем следует учитывать и факт договоренностей между Трампом и Кимом о стремлении к денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых на саммите 12 июня, который прошел в Сингапуре.