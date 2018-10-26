Никакого русского: о чем мечтает премьер Украины в Гомеле

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко попросил не разговаривать на русском языке участников белорусско-украинского Форума регионов в Гомеле. По его словам, на русском выступали две недели назад на комиссии двух стран по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

«Сегодня здесь на форуме представителей Украины и Белоруссии я с удовольствием выступаю на украинском языке, и с удовольствием же послушаю белорусских коллег на белорусском языке»,

— заявил Зубко. Он также поприветствовал всех участников и отметил, что диалог был конструктивным.

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Форум регионов открылся в Гомеле накануне, 25 октября. Большая часть делегатов выступала на русском языке, в частности — посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.

По мнению директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова, если бы белорусы начали разговаривать на белорусском, а украинцы на украинском, то никто ничего не понял бы.

«Вот давайте представим, что участники форума в Белоруссии согласились бы на предложение вице-премьера Украины Зубко. <...>

И никто бы никого не понял в итоге, потому что эти языки сильно отличаются.

<...> Тем не менее, в словах Зубко прослеживаются несколько весьма важных моментов, которые помогают лучше понять всю суть современной украинской действительности», — убежден эксперт.

Он добавил, сообщает ФАН, что украинская политика «не строится на понимании людьми между собой».

Полный запрет русского языка на Украине — лишь вопрос времени, полагает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, его слова передает НСН.

«В Раде лежит законопроект об ограничении хождения русского языка на всей территории Украины. При этом в региональных советах сидят в основном националисты. Неудивительно, что русский язык запрещают», — отметил Платошкин.

19 сентября Львовский облсовет решил ввести мораторий на публичное использование нематериальных объектов русской культуры в регионе «до момента прекращения оккупации территории Украины».

Спустя сутки официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публичный запрет на использование русского языка во Львовской области Украины. Она назвала этот шаг опрометчивым, на него украинские власти пошли «в очередном приступе антироссийского угара».

13 октября национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начал проводить мониторинг эфира телеканалов по соблюдению квот на украинский язык. По имеющимся данным, во время тестового действия закона были зафиксированы нарушения со стороны пяти спутниковых телеканалов.

Согласно закону, передачи, фильмы и новости на украинском языке должны составлять не менее 75% эфирного времени с 7.00 до 22.00, местным каналам установили ограничение 50%. За невыполнение квот вещателям грозит денежный штраф.

20 октября Херсонский городской совет отменил решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. За инициативу проголосовали 33 депутата горсовета из 38. Русский язык получил в Херсоне статус регионального в августе 2012 года с целью реализации закона «Об основах государственной языковой политики».

На этом повсеместное наступление на русский язык не остановилось. 25 октября в Житомирской области Украины депутаты областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русского языка. Депутаты ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта. Речь идет о запрете трансляции на территории области российских фильмов и выступлений российских актеров.

С момента обретения Украиной независимости языковый вопрос был одним из самых щекотливых и острых — он и ранее разделял жителей бывшей Украинской ССР по линии Днепра и серьезно дестабилизировал внутриполитическую обстановку.

Еще в 1999 году Украина присоединилась к Европейской хартии региональных языков. Правда, окончательно ее ратифицировали только в 2006 году. Спустя шесть лет, руководствуясь этой хартией, Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики».

Согласно этому документу, отдельные области могли вводить так называемые «региональные языки», если численность людей, считающих его родным, превышала 10% от общего населения. Так, русский язык стал региональным в 13 областях и административных единицах страны из 27.

После Евромайдана в 2013-2014 годах и начала конфликта в Донбассе русский язык на Украине оказался под ударом. Украинские националисты начали активно продвигать законопроекты, ограничивающие возможности использования русского языка в стране.