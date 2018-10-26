Азовский тупик: в Верховной раде боятся рвать договор с Россией

Украине не стоит разрывать договор о совместном использовании Азовского моря с Россией. Такую точку зрения выразил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

«Мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», — подчеркнул парламентарий. При этом Денисенко призвал наращивать мощь морской группировки ВМС ВСУ в акватории Азовcкого моря.

Украинский политолог Олег Соскин предположил, что разрыв договора действительно заведет отношения между Москвой и Киевом в ситуацию, когда будет возможен лишь насильственный вариант.

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«Если разорвать договор, то наступит тупик. И непонятно, как из него выйти. В этом случае будет возможен лишь силовой проход судов, как с одной, так и с другой стороны», — передает слова эксперта НСН.

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», — говорится в документе.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств — если они идут в российский или украинский порт. При этом военные корабли третьих государств могут проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт РФ или Украины по приглашению одной из сторон. Кроме того, на прохождение судов по флагами третьих стран должно быть получено согласие обеих сторон.

Ситуация вокруг Азова обострилась в марте 2018 года, когда украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов».

Хотя МИД Украины признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян «незаконными» и заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье.

Более того, Киев запланировал в 2018 году создать военно-морскую базу ВМС Украины в Азовском море, где по планам будет развернут бронекатерный дивизион. Береговую линию ВСУ собираются укрепить бункерами и ракетометами.

Украина уже увеличивает размеры своей флотилии в регионе. В четверг, 25 октября, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что Киев усиливает подразделения морской охраны «в ответ на задержания Россией украинских судов».

«Мы увеличиваем количество техники, которая выходит на патрулирование»,

— подчеркнул Слободян.

Евросоюз выразил Украине поддержку — Европарламент принял резолюцию, согласно которой санкционное давление на Российскую Федерацию должно быть усилено в случае обострения ситуации в регионе. Причиной тому — «попытки РФ превратить Азовское море во внутреннее озеро» и стремление Москвы якобы захватить имеющиеся в регионе нефтегазовые месторождения, принадлежащие Киеву.

Как сообщает ФАН, зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин убежден, что на самом деле это НАТО хочет забрать Азовское море себе.

«Убежден, что эта резолюция [Европарламента] связана с возможным заходом кораблей НАТО в Азовское море, что запрещается существующими международными соглашениями, если одна из сторон, в данном случае Россия, не дает на это согласия», — подчеркнул парламентарий.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю. По словам дипломата, тема Азовского моря — это «очередная пропагандистская карта» Запада. Она также добавила, что заявления западных стран «являются примером политической пропаганды».