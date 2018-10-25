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Приручить дракона: зачем России нужна еще одна партия

Эксперты призывают к созданию «антиэлитной» партии в России

Эксперты «Минченко консалтинг» выпустили доклад, в котором делают вывод о необходимости изменения партийной системы. Нынешние партии больше не представляют интересы граждан, что связано также с конфликтом поколений. По мнению экспертов, Кремлю необходимо инициировать или, по крайней мере, не препятствовать созданию популистской «антиэлитной» партии.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» презентовал доклад, посвященный российской политической системе. По мнению его авторов, региональные выборы этого года показали, что Россия находится в новой политической реальности, в которой существующие партии не выполняют функции представительства большинства граждан. При этом авторы исследования оговариваются, что Россия не одинока в этой проблеме.

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«Антиэлитные настроения в России — это часть антиистеблишментной волны, которая сегодня является проблемой для сложившейся системы элит в разных странах мира», — говорится в докладе.

В исследовании приводятся данные опроса, согласно которому, 28% респондентов разделяют мнение, что нынешние партии выражают в первую очередь интересы богатых людей и олигархов. Еще 17% считают, что партии защищают интересы власти и руководства страны, а 12% уверены, что политические силы страны отстаивают лишь интересы своих партийных лидеров.

42% опрошенных не смогли назвать партию, которая выражает их интересы.

Кроме того, в докладе делается вывод, что улучшение электорального результата парламентских партий на прошедших выборах носит «ситуативный» характер. Имеется в виду, что люди голосовали за ЛДПР и КПРФ не потому, что они выражают их мнение, а в качестве протеста.

«Поквартирный опрос выявил два сегмента, которые придерживаются преимущественно левых взглядов с четкой партийной самоидентификацией, — голосуют либо за КПРФ, либо ЛДПР. В совокупности эти два сегмента составили всего 17%, что указывает на ограниченность электорального ядра указанных партий, протестный характер голосования на прошедших выборах (голосовали не за конкретную партию, а против власти), а также низкий потенциал у системных партий расширить протестный электорат», — говорится в исследовании.

В докладе указывается, что если пустить партийную систему на самотек, то будет запущен инерционный сценарий. В его рамках произойдет медленное угасание парламентских партий, а в 2021 году произойдет серьезная потеря мандатов «партии власти». В докладе делается предположение, что

удачный левопопулистский проект сможет начать собирать голоса даже до выборов 2021 года «как пылесос».

Эксперты допускают и более жесткий сценарий, в рамках которого «электоральные способы выпуска пара» будут исчерпаны, и граждане перейдут к «неэлекторальным формам борьбы». Под последними понимаются протесты.

«В настоящий момент главный вопрос состоит в том, сможет ли Кремль, в лице Администрации Президента сохранить монополию на управление процессами партийного строительства», — говорится в докладе.

Для борьбы с антиистеблишметной волной предлагается несколько сценариев, которые уже реализовывались в западных странах. Один из рассматриваемых сценариев эксперты называют «обрезать дракону когти и крылья». В рамках него предлагается усложнение правил допуска к политической борьбе для нежелательных партий. Однако подобные технологии создают риск накопления протестной энергии.

Самым оптимальным вариантом эксперты называют формирование собственного «партнерского левопопулисткого проекта» по модели «Родина-2003» или перезапуск в качестве антиистеблишментного проекта «Справедливой России».

Также авторы считают, что подобным проектам помогло бы возвращение избирательных блоков. Сценарий создания собственного проекта эксперты называют «вырастить своего дракона».

В качестве примера такой стратегии исследователи приводят партию президента Франции Эммануэля Макрона, созданную незадолго до президентских выборов. Впрочем, и у этого пути есть недостатки. Избиратели могу быстро разочароваться в не оправдавшей их надежды партии.

«Манипулятивные проекты в условиях новой информационной реальности, прозрачности информационных потоков и запроса на «подлинность» достаточно быстро считываются избирателями», — говорится в докладе.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что нынешняя партийная структура парламента практически не менялась уже 10 лет. По его словам, к 2016 году для обновления партийной системы была введена смешанная система выборов, однако впоследствии этот процесс затормозился в связи с президентскими выборами 2018 года.

«Сейчас по мере приближения новых выборов в парламент в 2021 году обновление дизайна партийно-политической системы объективно назревает», — считает эксперт.

Это связано с и поколенческими конфликтами и с изменением общественных запросов. Кроме того, эксперт отмечает, что «Единая Россия» начинает смещаться вправо на фоне непопулярных реформ. Бадовский также обращает внимание, что к 2024 году произойдут и возрастные сдвиги. Политическим большинством станет постсоветсткое поколение.

Однако эксперт категорически не согласен с подходом борьбы с популистской волной при планировании партийной системы.

«Если ставить во главу угла этот вопрос, то и способы ответа будут предлагаться сугубо тактические и политтехнологические. На первое место надо ставить вопрос о том, какой мы в принципе в стратегическом плане видим оптимальную конструкцию и конфигурацию партийно-политической системы, с точки зрения репрезентации и баланса общественных интересов», — считает Бадовский.