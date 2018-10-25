Приручить дракона: зачем России нужна еще одна партия

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» презентовал доклад, посвященный российской политической системе. По мнению его авторов, региональные выборы этого года показали, что Россия находится в новой политической реальности, в которой существующие партии не выполняют функции представительства большинства граждан. При этом авторы исследования оговариваются, что Россия не одинока в этой проблеме.

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«Антиэлитные настроения в России — это часть антиистеблишментной волны, которая сегодня является проблемой для сложившейся системы элит в разных странах мира», — говорится в докладе.

В исследовании приводятся данные опроса, согласно которому, 28% респондентов разделяют мнение, что нынешние партии выражают в первую очередь интересы богатых людей и олигархов. Еще 17% считают, что партии защищают интересы власти и руководства страны, а 12% уверены, что политические силы страны отстаивают лишь интересы своих партийных лидеров.

42% опрошенных не смогли назвать партию, которая выражает их интересы.

Кроме того, в докладе делается вывод, что улучшение электорального результата парламентских партий на прошедших выборах носит «ситуативный» характер. Имеется в виду, что люди голосовали за ЛДПР и КПРФ не потому, что они выражают их мнение, а в качестве протеста.

«Поквартирный опрос выявил два сегмента, которые придерживаются преимущественно левых взглядов с четкой партийной самоидентификацией, — голосуют либо за КПРФ, либо ЛДПР. В совокупности эти два сегмента составили всего 17%, что указывает на ограниченность электорального ядра указанных партий, протестный характер голосования на прошедших выборах (голосовали не за конкретную партию, а против власти), а также низкий потенциал у системных партий расширить протестный электорат», — говорится в исследовании.

В докладе указывается, что если пустить партийную систему на самотек, то будет запущен инерционный сценарий. В его рамках произойдет медленное угасание парламентских партий, а в 2021 году произойдет серьезная потеря мандатов «партии власти». В докладе делается предположение, что

удачный левопопулистский проект сможет начать собирать голоса даже до выборов 2021 года «как пылесос».

Эксперты допускают и более жесткий сценарий, в рамках которого «электоральные способы выпуска пара» будут исчерпаны, и граждане перейдут к «неэлекторальным формам борьбы». Под последними понимаются протесты.

«В настоящий момент главный вопрос состоит в том, сможет ли Кремль, в лице Администрации Президента сохранить монополию на управление процессами партийного строительства», — говорится в докладе.

Для борьбы с антиистеблишметной волной предлагается несколько сценариев, которые уже реализовывались в западных странах. Один из рассматриваемых сценариев эксперты называют «обрезать дракону когти и крылья». В рамках него предлагается усложнение правил допуска к политической борьбе для нежелательных партий. Однако подобные технологии создают риск накопления протестной энергии.

Самым оптимальным вариантом эксперты называют формирование собственного «партнерского левопопулисткого проекта» по модели «Родина-2003» или перезапуск в качестве антиистеблишментного проекта «Справедливой России».

Также авторы считают, что подобным проектам помогло бы возвращение избирательных блоков. Сценарий создания собственного проекта эксперты называют «вырастить своего дракона».

В качестве примера такой стратегии исследователи приводят партию президента Франции Эммануэля Макрона, созданную незадолго до президентских выборов. Впрочем, и у этого пути есть недостатки. Избиратели могу быстро разочароваться в не оправдавшей их надежды партии.

«Манипулятивные проекты в условиях новой информационной реальности, прозрачности информационных потоков и запроса на «подлинность» достаточно быстро считываются избирателями», — говорится в докладе.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что нынешняя партийная структура парламента практически не менялась уже 10 лет. По его словам, к 2016 году для обновления партийной системы была введена смешанная система выборов, однако впоследствии этот процесс затормозился в связи с президентскими выборами 2018 года.

«Сейчас по мере приближения новых выборов в парламент в 2021 году обновление дизайна партийно-политической системы объективно назревает», — считает эксперт.

Это связано с и поколенческими конфликтами и с изменением общественных запросов. Кроме того, эксперт отмечает, что «Единая Россия» начинает смещаться вправо на фоне непопулярных реформ. Бадовский также обращает внимание, что к 2024 году произойдут и возрастные сдвиги. Политическим большинством станет постсоветсткое поколение.

Однако эксперт категорически не согласен с подходом борьбы с популистской волной при планировании партийной системы.

«Если ставить во главу угла этот вопрос, то и способы ответа будут предлагаться сугубо тактические и политтехнологические. На первое место надо ставить вопрос о том, какой мы в принципе в стратегическом плане видим оптимальную конструкцию и конфигурацию партийно-политической системы, с точки зрения репрезентации и баланса общественных интересов», — считает Бадовский.