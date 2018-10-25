«Запрос населения растет»: почему буксует борьба с коррупцией

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому Генеральная прокуратура РФ должна получить новые полномочия в сфере противодействия коррупции. Согласно проекту закона, надзорное ведомство сможет проверять наличие у российских чиновников зарубежных счетов во взаимодействии с органами иностранных государств. По закону, госслужащие из России не могут открывать счета, хранить деньги и ценности в банках других стран и пользоваться их финансовыми инструментами.

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Таким образом Генпрокуратура сможет связываться с компетентными органами других стран, чтобы проверить, как соблюдаются антикоррупционные запреты. Кроме того, ведомство сможет обратиться к Банку России, который, в свою очередь, запросит нужную информацию в ЦБ или надзорном органе другой страны. Законопроект уже получил одобрение регулятора.

Значение антикоррупционной темы в России повышается, и власть на это реагирует, сказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«Запрос населения на позитивные результаты в антикоррупционной деятельности растет. В 2014 году эта тема отошла на периферию в связи с проблемами геополитики — все консолидировались, все вместе. Сейчас это уходит — во внешней политике сохраняется, но не переносится на внутреннюю. Видимо, власть должна на это реагировать, тем более что это влияет на отношение к власти в частности после пенсионной реформы. У населения усилилось требование справедливости и солидарности. А поскольку в обществе есть представление о высокой коррумпированности лиц, то и требования к антикоррупционной политике растут», — сказал он.

Коррупция неизменно входит в лидеры проблем, которые волнуют россиян. Таковой ее в августовском опросе «Левада-центра» называли 33% респондентов.

Латентная коррупция

В Генпрокуратуре отмечают «некоторое снижение статистических показателей» в сфере противодействия коррупции. Так, в январе-июне 2018 года ведомство выявило на 13,4% меньше нарушений законодательства о противодействии коррупции, чем за аналогичный период прошлого года — 139,5 тыс. против 161,1 тыс. нарушений.

За последние годы снизилось и количество обвинительных приговоров, сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос «Газеты.Ru».

В 2016 году с участием прокуроров суды РФ вынесли более 12 тыс. обвинительных приговоров по уголовным делам о коррупционных преступлениях, а в 2017 году — около 11 тыс. приговоров. Верховный суд также сообщал в мае, что число взяткодателей за последние два года сократилось в четыре раза.

Снижение показателей «объясняется тем, что в последние годы имело место сокращение числа выявленных коррупционных преступлений, которое вместе с тем не отражало реального масштаба совершаемых деяний с учетом их высокой латентности», говорится в ответе официального представителя ведомства Александра Куренного «Газете.Ru».

О сокращении показателей говорит и статистика Следственного комитета РФ. Согласно сведениям о деятельности СК за январь-июнь 2016 года, расследовано около 3500 преступлений получения взяток, дачи взяток — 3800. В 2017 году за аналогичный период эта статистика сократилась в два-три раза (1500 и 1100 преступлений соответственно). В 2018 году статистика значительно не изменилась — 1400 и 1200 преступлений.

Выявляют больше

Вместе с тем уже в первом полугодии этого года зарегистрировано на 1,7% больше преступлений коррупционной направленности, чем за аналогичный период 2017 года — 18 696 преступлений, сообщили в Генпрокуратуре. Возросло на 3% и число зарегистрированных преступников — 8,7 тыс. человек против около 8,5 тыс. человек. Коррупционные преступления по итогам полугодия заняли 1,9% от общего числа преступлений.

«При этом увеличение показателей за первое полугодие текущего года произошло во многом за счет представляющих повышенную общественную опасность и по существу составляющих ядро коррупционных преступлений, в том числе получения и дачи взяток», — подчеркнул Александр Куренной.

Так, за полгода фактов взяточничества зарегистрировано на 5,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (7 519 против 7140). Доля взяточничества составляет 40,2% от общего количества зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, в том числе мелкого взяточничества — 17,8%.

За полгода Генпрокуратура направила в суды направлено 3,1 тыс. исковых заявлений, что значительно меньше показателя первой половины 2017 года — 4,1 тыс. исков. При этом сумма заявленных исковых требований увеличилась более чем в два раза — 2,8 млрд руб. против 1,1 млрд руб., рассказали в надзорном органе.

Преступление и наказание

«Мы не гонимся за показателями», — отмечают в Генпрокуратуре. Основные усилия сосредоточены на выявлении и предупреждении правонарушений, и привлечении коррупционеров к ответственности, указывает надзорный орган.

За последние годы разгорелось несколько коррупционных скандалов. 2017 год запомнится процессом над экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и приговором ему (8 лет колонии строго режима). Резонансным стало и дело бывшего кировского губернатора Никиты Белых — он также приговорен к восьми годам в колонии строгого режима. До этого — дело «Оборонсервиса», губернатора Брянской области Николая Денина, губернатора Сахалина Александра Хорошавина, главы Коми Вячеслава Гайзера и других.

«Позитивные эффекты от борьбы с коррупцией в основном исчерпаны», — сказал «Газете.Ru» политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, говоря о громких делах последних лет.

«Не надо обнадеживаться, что подобного рода сбрасывание боярских голов на секиры бунтующих стрельцов будет иметь длительный системный эффект. А для такого эффекта нужно системное улучшение качества жизни населения», — полагает он.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что основные усилия ведомства направлены и на возмещение вреда, причиненного актами коррупции. За последние полтора года прокурорами предъявлено 3,7 тыс. исковых заявлений в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства, а также принято иных, в том числе внесудебных, мер на общую сумму 20,7 млрд руб.

Всего за полтора года взыскано в бюджет свыше 900 млн руб.

Помимо уголовного преследования, широко распространена практика привлечения к административной ответственности. За полтора года за коррупционные правонарушения привлекали 10,6 тыс. лиц. «При этом суммы наложенных штрафов являются достаточно внушительными — за все административные правонарушения с коррупционной составляющей в 2017 года — первом полугодии 2018 года наложено штрафов на общую сумму более 2 млрд руб.», — отметили в ведомстве.