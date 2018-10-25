«Очень скучно»: какие спецслужбы «прослушивают» Трампа

В The New York Times вышла статья, в которой рассказывается, что спецслужбы России и Китая якобы прослушивают мобильный телефон президента США Дональда Трампа, однако самого главу Белого дома материал, похоже, не впечатлил.

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«Так называемые эксперты «по вопросам Трампа» написали для The New York Times длинную и скучную статью по поводу того, как я использую мобильный телефон. [Статья] настолько некорректная, что у меня нет времени, чтобы их [экспертов] поправлять.

Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть единственный — и то редко используемый — правительственный мобильный телефон. [Эта] история таааак ошибочна», — написал президент США в своем твиттере.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с юмором относятся к публикации в The New York Times о якобы прослушивании телефонов президента США Дональда Трампа российскими спецслужбами.

«Спрашивайте в газете — газета, наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации.

В целом, конечно, к таким публикациям мы относимся уже с юмором. Сожалеем в связи с тем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении журналистской ответственности»,

— цитирует РИА «Новости» слова Пескова.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин ранее заявлял, что не пользуется смартфоном. «Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона», — сказал он в феврале 2018 года на заседании Совета при президенте по науке и образованию.

Путина действительно на публичных мероприятиях никто не видел со смартфоном — телефоном, который одновременно выполняет функции компьютера.

Для звонков президент России использует зашифрованную телефонную связь. Помощник, который находится с ним рядом, просит его к телефону, а сам аппарат «путешествует» вместе с Путиным.

При этом российский президент старается быть в курсе отечественных разработок в этой сфере.

Во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином Путин подарил ему российский смартфон YotaPhone.

Он также активно интересуется интернетом. Недавно президент заявил, что анонимность в интернете является демократией, но создает определенные проблемы.

«Анонимность интернета — она, с одной стороны, вроде как хорошо, демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не 37-й год, что хочешь, то и говори»,

— сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.

Обычный мобильный телефон у Путина все же был — один раз он достал его из кармана прямо при журналистах. Также по мобильному телефону он говорил и с Дмитрием Медведевым, когда тот был президентом России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что у президента личного мобильного телефона нет, и если невозможно поговорить по спецсвязи, президент использует телефон кого-то из своих помощников.

Возможно, нежелание президента России иметь мобильный телефон, а тем более смартфон связано с тем, что, как бывший разведчик, он знает, что телефоны государственных деятелей прослушивают.

Подобные случаи уже бывали в прошлом.

По словам живущего в России бывшего агента Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, в 2013 году американские спецслужбы прослушивали мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель, а также тогдашнего президента Бразилии Лулы да Сильвы и Медведева, который занимал в то время главный пост в РФ.

После этих заявлений Меркель, как сообщили немецкие СМИ, обзавелась телефоном, защищенным от просушки, стоимостью около $2,5 тыс.

При этом в отличие от Путина, российский премьер Медведев активно пользуется смартфонами — один из них он даже получил в подарок от ныне покойного главы кампании Apple Стива Джобса во время визита в США — iPhone 4.