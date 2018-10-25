Кунг-фу против Трампа: зачем Абэ едет в Китай

В четверг начинается трехдневный визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Китай. Формально эта поездка приурочена к 40-летию заключения японско-китайского договора о мире и дружбе, подписание которого в 1978 году спровоцировал автор китайских экономических реформ Дэн Сяопин.

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Однако не только дружба, но и мир между двумя крупнейшими экономиками Азии в последние годы были очень шатки. И без того проблемные отношения Пекина и Токио резко обострились в 2012 году из-за территориального спора об островах Сенкаку в Южно-Китайском море (китайцы называют их Дяоюйдао).

После того как японцы «национализировали» спорные территории, двусторонние торговые отношения под давлением возмущенной китайской общественности были отброшены на годы назад. Японские фирмы закрывали свои представительства в Китае, двусторонний поток инвестиций значительно сократился.

Нынешняя поездка Синдзо Абэ станет первым визитом японского премьер-министра в Китай за последние семь лет.

Стороны готовы возобновить экономические и политические контакты. Примечательно даже то, что Абэ в его поездке сопровождает около 500 японских бизнесменов.

Японская газета «Асахи симбум» пишет, что такой масштабный визит станет «важным шагом на пути к возвращению японско-китайских отношений в нормальное русло после 2012 года». Сам Абэ уверен, что эта поездка задаст «новую траекторию» контактам Пекина и Токио.

Как это и принято в Азии, значимость визита подчеркивается и на символическом уровне. В ходе визита Абэ попросит премьер-министра КНР Ли Кэцяна «одолжить» Японии больших панд, так как они «не только растапливают сердца, но и способствуют потеплению в дипломатических отношениях». Именно передача панд японскому зоопарку в 1972 году стала символом нормализации отношений двух стран после Второй мировой войны. В 2011 году Китай планировал передать Японии еще панд, но ситуация с островами оборвала эти планы.

Своей нынешней просьбой Абэ продемонстрирует намерение японской стороны вернуть отношения к доконфликтной точке. Японские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что китайская сторона уже дала свое согласие на удовлетворение этого запроса.

К примирению обе стороны подталкивают их экономические интересы, которые находятся под угрозой из-за протекционистской политики США под руководством Дональда Трампа.

Пекин на фоне разгоревшейся торговой войны с Вашингтоном рассчитывает привлечь дополнительные инвестиции из Японии. «Впервые за очень долгое время китайские лидеры стремятся к позитивным отношениям с Японией. Ведь при Трампе и Япония, и Китай ощущают на себе жар, исходящий от США. Это меняет их планы», — говорит изданию The Washington Post эксперт из Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь.

Эта торговая война грозит отразиться и на Токио — ориентированная на экспорт (большая часть которого приходится на Китай) экономика страны может пострадать, если Китай не справится с давлением со стороны США.

«Мы не хотим видеть как американо-китайские торговые трения наносят ущерб международной системе, — передает агентство «Киодо» слова источника в японском правительстве. — Японские компании сильно рискуют, поскольку споры Китая и США могут негативно сказаться на них».

При этом Япония страдает от действий Трампа не только косвенно, но и напрямую.

Не так давно Трамп угрожал пересмотреть тарифы в двусторонней торговле с Токио. Он недоволен профицитом торгового баланса Японии с Соединенными Штатами в размере 69 млрд — почти две трети от экспорта японских автомобилей.

Нельзя забывать и о том, что одним из первых действий Трампа на посту президента США был выход из договора о Транстихоокеанском партнерстве, которое предполагало полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тем не менее, несмотря на экономические споры, Япония остается главным союзником США в регионе. На территории страны расположено немало американских военных баз. Сам же Абэ потратил много сил на поиск понимания с Трампом. В своем предстоящем визите японскому премьеру потребуется маневрировать между своим ключевым союзником и крупнейшим торговым партнером, что станет серьезным вызовом для японского премьера.