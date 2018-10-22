«Про Севастополь забыли»: Путин рассказал о передаче Крыма

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь, по сути, всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, передает ФАН.

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Путин напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было незаконным, поскольку было принято президиумом Верховного совета РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.

Все это время, как отметил Путин, Севастополь был городом центрального подчинения. Под незаконную передачу он не попал, потом что «про Севастополь просто забыли».

«Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — подчеркнул российский лидер.

Месяцем ранее президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании Верховной раде заявил, что уберет из конституции страны норму, закрепляющую базирование ВМФ России в Крыму.

«После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — заявил украинский глава.

В российском парламенте встретили слова Порошенко об «изгнании» Черноморского флота с иронией. Первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин заявил, что

«база Черноморского флота в Севастополе будет вечно — никаких «если» быть не может».

В начале прошлого месяца министр информационной политики Украины и член Совета национальной безопасности и обороны Юрий Стець написал письмо директору британского телеканала «Би-би-си» Тони Холлу, в котором возмутился тем, что в одной из передач Крым был назван русским полуостровом. Об этом в своем фейсбуке написала замминистра Эмине Джаппарова.

В послании выражались претензии к программе Саймона Рива, который путешествовал в Крым и «изображал полуостров русским». В письме выражалось недовольство тем, что «британский журналист говорит «присоединение» вместо «аннексии», а также «радуется» нынешней ситуации, осуждая Украину».

Также Киев выразил возмущение тем, что в сюжете показаны действующие санатории в Крыму и упоминается программа Минздрава РФ по улучшению здоровья населения.

Несколькими часами ранее представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили о том, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону, передает НСН.

Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке. Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан, а она долго занималась изучением ситуации.

«Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — заявила Демарест.

В том же месяце секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Крым воссоединился с Россией абсолютно законно.

На мероприятии, прошедшем в Варшаве, он рассказал, что историческому событию —

вхождению Крыма в состав РФ — предшествовали 23 года украинской оккупации полуострова.

«Я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23 лет «оккупации» Украиной», — сказал журналист.

Напомним, что 20 января 1991 года в Севастополе был проведен референдум, на котором 97% жителей высказались за «статус Севастополя — главной базы Черноморского флота, города союзно-республиканского подчинения». В 1995 году, после многолетних трений и конфликтов на высшем уровне, президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины.

В 1997 году базирование Черноморского флота России в Севастополе было закреплено Договором о дружбе. 12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг. Россия арендовала у Украины базу в Севастополе, ежегодно выплачивая около $100 млн. Выплаты производились с помощью погашения Россией части государственного долга Украины.

Весной 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, в поддержку воссоединения выступили более 95% жителей полуострова.