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«Про Севастополь забыли»: Путин рассказал о передаче Крыма

Путин: юридически Севастополь всегда входил в состав России‍

Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине в 1954 году, рассказал президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, под незаконную передачу он не попал, потом что «про Севастополь просто забыли». Ранее секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко на совещании в ОБСЕ пояснил, что вхождению Крыма в состав РФ предшествовали 23 года украинской оккупации полуострова.

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь, по сути, всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, передает ФАН.

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Путин напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было незаконным, поскольку было принято президиумом Верховного совета РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.

Все это время, как отметил Путин, Севастополь был городом центрального подчинения. Под незаконную передачу он не попал, потом что «про Севастополь просто забыли».

«Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — подчеркнул российский лидер.

Месяцем ранее президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании Верховной раде заявил, что уберет из конституции страны норму, закрепляющую базирование ВМФ России в Крыму.

«После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», — заявил украинский глава.

В российском парламенте встретили слова Порошенко об «изгнании» Черноморского флота с иронией. Первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин заявил, что

«база Черноморского флота в Севастополе будет вечно — никаких «если» быть не может».

В начале прошлого месяца министр информационной политики Украины и член Совета национальной безопасности и обороны Юрий Стець написал письмо директору британского телеканала «Би-би-си» Тони Холлу, в котором возмутился тем, что в одной из передач Крым был назван русским полуостровом. Об этом в своем фейсбуке написала замминистра Эмине Джаппарова.

В послании выражались претензии к программе Саймона Рива, который путешествовал в Крым и «изображал полуостров русским». В письме выражалось недовольство тем, что «британский журналист говорит «присоединение» вместо «аннексии», а также «радуется» нынешней ситуации, осуждая Украину».

Также Киев выразил возмущение тем, что в сюжете показаны действующие санатории в Крыму и упоминается программа Минздрава РФ по улучшению здоровья населения.

Несколькими часами ранее представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили о том, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону, передает НСН.

Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке. Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан, а она долго занималась изучением ситуации.

«Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — заявила Демарест.

В том же месяце секретарь Союза журналистов Крыма Денис Симоненко на совещании Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявил, что Крым воссоединился с Россией абсолютно законно.

На мероприятии, прошедшем в Варшаве, он рассказал, что историческому событию —

вхождению Крыма в состав РФ — предшествовали 23 года украинской оккупации полуострова.

«Я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23 лет «оккупации» Украиной», — сказал журналист.

Напомним, что 20 января 1991 года в Севастополе был проведен референдум, на котором 97% жителей высказались за «статус Севастополя — главной базы Черноморского флота, города союзно-республиканского подчинения». В 1995 году, после многолетних трений и конфликтов на высшем уровне, президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины.

В 1997 году базирование Черноморского флота России в Севастополе было закреплено Договором о дружбе. 12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг. Россия арендовала у Украины базу в Севастополе, ежегодно выплачивая около $100 млн. Выплаты производились с помощью погашения Россией части государственного долга Украины.

Весной 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, в поддержку воссоединения выступили более 95% жителей полуострова.