«На деньги мамы»: Саакашвили ведет скромный образ жизни

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пожаловался украинским журналистам, что имеет совсем немного средств к существованию, а сейчас живет в Амстердаме в том числе на деньги мамы.

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«[Мама] зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», — признался политик.

По его словам, Саакашвили ведет скромный образ жизни, ездит на велосипеде и тратит около €400 в месяц, в том числе – на оплату коммунальных услуг и уборку квартиры.

Также, он сказал, что скучает по Украине и не расстается со своим украинским паспортом, который является недействительным, передает ФАН.

«Верю, что в будущем Украина станет великой европейской державой», — резюмировал Саакашвили.

В октябре 2016 года Саакашвили опубликовал декларацию о доходах за 2015 год. Согласно документу, политик владеет в Грузии земельными участками 6820 кв. м и 500 кв. м, а также жилым домом 97 кв. м.

При этом в Одессе он пользовался комнатой 54 кв. м, владельцем которой является третье лицо. В 2015 году губернатор получил 38 тыс. 601 грн ($1 тыс. 514) зарплаты.

На счету в банке Societe General Саакашвили хранит $57 тыс. В Государственном Сберегательном банке у него находятся 129 950 грн ($5 тыс. 97).

Также Саакашвили задекларировал наручные часы Rolex Deepse stainless steel и Hublot classic fusion.

В свою очередь супруга Саакашвили Сандра Рулофс задекларировала владение квартирой 280 кв. м в Грузии и €13 тыс. на счету в банке.

Стоит отметить, что Саакашвили позиционирует себя как борец с олигархами и коррупцией. Так, в сентябре нынешнего года он заявил, что президент Украины Петр Порошенко является «лавочником с бессарабского привоза» и должен быть осужден за государственную измену и коррупцию.

Саакашвили признался, что ранее верил в правильность действий Порошенко и в то, что нынешний глава государства может стать более великим, чем гетман Мазепа и Богдан Хмельницкий. Однако – добавил Саакашвили — Порошенко «променял эту возможность на несколько миллиардов долларов».

Саакашвили также спрогнозировал, что в ближайшем будущем Порошенко предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, коррупции, многомиллиардных хищениях, передает НСН.

Кроме того, в мае Саакашвили заявил, что скоро вернется в Грузию, где «покончит с феодалами». Об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Видеоролик Саакашвили записал к 14-й годовщине со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи он стоит возле канала и держит перед собой велосипед. Политик утверждает, что ролик снят в Амстердаме. «Конечно,

я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми,

где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет», — сказал Саакашвили.

Саакашвили подчеркнул, что данному региону требуется более рациональная политика в области туризма, чтобы «вывести людей из нужды».

За месяц до этого адвокат Саакашвили опротестовал решение суда запретить политику выезжать на территорию Украины до 2021 года. Иск, который призван обжаловать запрет, адвокаты направили в Львовский окружной административный суд. Так защитники Саакашвили попытались препятствовать постановлению, которое было принято 13 февраля текущего года.

Сам же грузинский политик в своем фейсбуке сообщал о трудоустройстве в качестве лектора в Академии спикеров в Нидерландах.

«Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями», — написал он.

Он также выразил надежду на то, что ему «долго читать лекции не придется», а также, что он сможет использовать свой опыт не для лекций, а «для отстранения олигархов от власти и реальной реформации».